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بيان لقيادات نظام البشير المعتقلين في سجن كوبر: اتخذنا قرارا بحماية أنفسنا بعد مغادرة السجن
https://sputnikarabic.ae/20230425/إعلام-الرئيس-السوداني-المعزول-يتلقى-الرعاية-الطبية-في-مستشفى-السلاح-الطبي-بالخرطوم-حتى-الآن-1076284322.html
إعلام: الرئيس السوداني المعزول يتلقى الرعاية الطبية في مستشفى السلاح الطبي بالخرطوم حتى الآن
إعلام: الرئيس السوداني المعزول يتلقى الرعاية الطبية في مستشفى السلاح الطبي بالخرطوم حتى الآن
25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T22:08+0000
2023-04-25T22:08+0000
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252
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إعلام: الرئيس السوداني المعزول يتلقى الرعاية الطبية في مستشفى السلاح الطبي بالخرطوم حتى الآن

22:08 GMT 25.04.2023
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