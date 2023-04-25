https://sputnikarabic.ae/20230425/إعلام-الرئيس-السوداني-المعزول-يتلقى-الرعاية-الطبية-في-مستشفى-السلاح-الطبي-بالخرطوم-حتى-الآن-1076284322.html
إعلام: الرئيس السوداني المعزول يتلقى الرعاية الطبية في مستشفى السلاح الطبي بالخرطوم حتى الآن
إعلام: الرئيس السوداني المعزول يتلقى الرعاية الطبية في مستشفى السلاح الطبي بالخرطوم حتى الآن
25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T22:08+0000
2023-04-25T22:08+0000
2023-04-25T22:08+0000
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