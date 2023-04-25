https://sputnikarabic.ae/20230425/إعلام-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تشكو-من-مستوى-التنسيق-بين-الوحدات-1076253607.html
إعلام: القوات المسلحة الأوكرانية تشكو من مستوى التنسيق بين الوحدات
إعلام: القوات المسلحة الأوكرانية تشكو من مستوى التنسيق بين الوحدات
يشكو الجيش الأوكراني من أنه "من الصعب تنسيق أي شيء فوق مستوى الفصيلة"، بينما يحاول المدربون الغربيون تعليمهم تكتيكات مناورة القوات المشتركة، حسبما كتبت صحيفة... 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T08:05+0000
2023-04-25T08:05+0000
2023-04-25T08:05+0000
العالم
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وفقًا للمنشور، تتضمن هذه التكتيكات استخدام اتصالات فعالة لتنسيق القوات المتقدمة مع الوحدات الداعمة، مثل الدبابات والمدفعية. سارت التدريبات على هذا التكتيك بشكل جيد، وفقًا للعديد من المسؤولين الأمريكيين.ومع ذلك، فإن الجيش الأوكراني يقول إنه حتى الآن كان من المستحيل تقريبًا تنفيذ مثل هذه المناورات المعقدة.ووفقا للمنشور فإن الصعوبة تكمن في أن المعدات اللاسلكية تختلف من وحدة إلى أخرى، كما أنها عرضة للتشويش من القوات الروسية.قال جندي أوكراني متورط في الهجوم الفاشل الأخير في جنوب أوكرانيا إن تنسيق أي شيء فوق مستوى الفصيلة - وحدة قوامها نحو 30 جنديًا - لا يزال صعبًا للغاية، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".
https://sputnikarabic.ae/20230425/القوات-الروسية-المجوقلة-تنتشر-في-الغابات-وتصد-هجوما-أوكرانيا-فيديو---1076252574.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: القوات المسلحة الأوكرانية تشكو من مستوى التنسيق بين الوحدات
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يشكو الجيش الأوكراني من أنه "من الصعب تنسيق أي شيء فوق مستوى الفصيلة"، بينما يحاول المدربون الغربيون تعليمهم تكتيكات مناورة القوات المشتركة، حسبما كتبت صحيفة غربية.
وفقًا للمنشور، تتضمن هذه التكتيكات استخدام اتصالات فعالة لتنسيق القوات المتقدمة مع الوحدات الداعمة، مثل الدبابات والمدفعية. سارت التدريبات على هذا التكتيك بشكل جيد، وفقًا للعديد من المسؤولين الأمريكيين.
ومع ذلك، فإن الجيش الأوكراني يقول إنه حتى الآن كان من المستحيل تقريبًا تنفيذ مثل هذه المناورات المعقدة.
ووفقا للمنشور فإن الصعوبة تكمن في أن المعدات اللاسلكية تختلف من وحدة إلى أخرى، كما أنها عرضة للتشويش من القوات الروسية.
قال جندي أوكراني متورط في الهجوم الفاشل الأخير في جنوب أوكرانيا إن تنسيق أي شيء فوق مستوى الفصيلة - وحدة قوامها نحو 30 جنديًا - لا يزال صعبًا للغاية
، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".