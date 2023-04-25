https://sputnikarabic.ae/20230425/إعلام-روسيا-تعزز-الدفاع-عن-سيفاستوبول-بالدلافين-المحاربة-1076249933.html
إعلام: روسيا تعزز الدفاع عن سيفاستوبول بالدلافين المحاربة
إعلام: روسيا تعزز الدفاع عن سيفاستوبول بالدلافين المحاربة
نشرت وسائل إعلام بريطانية مقالاً أعربت فيه عن تقديرها البالغ للنظام الدفاعي لميناء سيفاستوبول. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T05:04+0000
2023-04-25T05:04+0000
2023-04-25T05:04+0000
رصد عسكري
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كان سبب نشر المواد هو محاولة فاشلة لهجوم بسفن مسيرة، قامت بها القوات المسلحة الأوكرانية في 24 أبريل/ نيسان.يشير المؤلف، الخبير البحري المعروف إتش آي ساتون، إلى أنه لا يمكن لطائرة مسيرة حتى اختراق الخليج.وقال: "تتخذ روسيا إجراءات مكثفة لتعزيز الدفاع عن المرفأ ضد مثل هذه الهجمات. ومدخل ميناء سيفاستوبول محمي الآن بست طبقات على الأقل من الحواجز. ويضاف إلى ذلك زوارق دورية ومروحيات ودلافين مقاتلة ومنشآت المدافع"، وفقا لمجلة "نيفال نيوز".يشار إلى أن كلاً من البحرية الأمريكية والبحرية السوفيتية يستخدمان الدلافين منذ أكثر من نصف قرن. في الستينيات، تم إنشاء أول حوض مائي في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية في شبه جزيرة القرم، حيث تم تدريب الدلافين، بمبادرة من القائد العام للبحرية، سيرغي غورشكوف، على البحث عن ألغام بحرية، ومساعدة الغواصين، وحتى التصدي للمخربين.
https://sputnikarabic.ae/20230424/الاستخبارات-الأمريكية-نظام-كييف-لن-يستطيع-الاستيلاء-على-القرم-1076223866.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
إعلام: روسيا تعزز الدفاع عن سيفاستوبول بالدلافين المحاربة
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نشرت وسائل إعلام بريطانية مقالاً أعربت فيه عن تقديرها البالغ للنظام الدفاعي لميناء سيفاستوبول.
كان سبب نشر المواد هو محاولة فاشلة لهجوم بسفن مسيرة، قامت بها القوات المسلحة الأوكرانية في 24 أبريل/ نيسان.
يشير المؤلف، الخبير البحري المعروف إتش آي ساتون، إلى أنه لا يمكن لطائرة مسيرة حتى اختراق الخليج.
وقال: "تتخذ روسيا إجراءات مكثفة لتعزيز الدفاع عن المرفأ ضد مثل هذه الهجمات. ومدخل ميناء سيفاستوبول محمي الآن بست طبقات على الأقل من الحواجز. ويضاف إلى ذلك زوارق دورية ومروحيات ودلافين مقاتلة ومنشآت المدافع"، وفقا لمجلة "نيفال نيوز".
يشار إلى أن كلاً من البحرية الأمريكية والبحرية السوفيتية يستخدمان الدلافين منذ أكثر من نصف قرن
. في الستينيات، تم إنشاء أول حوض مائي في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية في شبه جزيرة القرم، حيث تم تدريب الدلافين، بمبادرة من القائد العام للبحرية، سيرغي غورشكوف، على البحث عن ألغام بحرية، ومساعدة الغواصين، وحتى التصدي للمخربين.