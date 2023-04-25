عربي
https://sputnikarabic.ae/20230425/إعلام-روسيا-تعزز-الدفاع-عن-سيفاستوبول-بالدلافين-المحاربة-1076249933.html
إعلام: روسيا تعزز الدفاع عن سيفاستوبول بالدلافين المحاربة
إعلام: روسيا تعزز الدفاع عن سيفاستوبول بالدلافين المحاربة
نشرت وسائل إعلام بريطانية مقالاً أعربت فيه عن تقديرها البالغ للنظام الدفاعي لميناء سيفاستوبول. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T05:04+0000
2023-04-25T05:04+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/1b/1048229218_0:3:3318:1869_1920x0_80_0_0_dd061e68d9d123182866b9228d685e64.jpg
كان سبب نشر المواد هو محاولة فاشلة لهجوم بسفن مسيرة، قامت بها القوات المسلحة الأوكرانية في 24 أبريل/ نيسان.يشير المؤلف، الخبير البحري المعروف إتش آي ساتون، إلى أنه لا يمكن لطائرة مسيرة حتى اختراق الخليج.وقال: "تتخذ روسيا إجراءات مكثفة لتعزيز الدفاع عن المرفأ ضد مثل هذه الهجمات. ومدخل ميناء سيفاستوبول محمي الآن بست طبقات على الأقل من الحواجز. ويضاف إلى ذلك زوارق دورية ومروحيات ودلافين مقاتلة ومنشآت المدافع"، وفقا لمجلة "نيفال نيوز".يشار إلى أن كلاً من البحرية الأمريكية والبحرية السوفيتية يستخدمان الدلافين منذ أكثر من نصف قرن. في الستينيات، تم إنشاء أول حوض مائي في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية في شبه جزيرة القرم، حيث تم تدريب الدلافين، بمبادرة من القائد العام للبحرية، سيرغي غورشكوف، على البحث عن ألغام بحرية، ومساعدة الغواصين، وحتى التصدي للمخربين.
https://sputnikarabic.ae/20230424/الاستخبارات-الأمريكية-نظام-كييف-لن-يستطيع-الاستيلاء-على-القرم-1076223866.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/1b/1048229218_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_810ee47391baf442eb69def48c0e48c9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

إعلام: روسيا تعزز الدفاع عن سيفاستوبول بالدلافين المحاربة

05:04 GMT 25.04.2023
© AFP 2023 / Toshifumi Kitamuraدلفين
دلفين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© AFP 2023 / Toshifumi Kitamura
تابعنا عبرTelegram
نشرت وسائل إعلام بريطانية مقالاً أعربت فيه عن تقديرها البالغ للنظام الدفاعي لميناء سيفاستوبول.
كان سبب نشر المواد هو محاولة فاشلة لهجوم بسفن مسيرة، قامت بها القوات المسلحة الأوكرانية في 24 أبريل/ نيسان.
يشير المؤلف، الخبير البحري المعروف إتش آي ساتون، إلى أنه لا يمكن لطائرة مسيرة حتى اختراق الخليج.
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
الاستخبارات الأمريكية: نظام كييف لن يستطيع الاستيلاء على القرم
أمس, 11:11 GMT
وقال: "تتخذ روسيا إجراءات مكثفة لتعزيز الدفاع عن المرفأ ضد مثل هذه الهجمات. ومدخل ميناء سيفاستوبول محمي الآن بست طبقات على الأقل من الحواجز. ويضاف إلى ذلك زوارق دورية ومروحيات ودلافين مقاتلة ومنشآت المدافع"، وفقا لمجلة "نيفال نيوز".
يشار إلى أن كلاً من البحرية الأمريكية والبحرية السوفيتية يستخدمان الدلافين منذ أكثر من نصف قرن. في الستينيات، تم إنشاء أول حوض مائي في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية في شبه جزيرة القرم، حيث تم تدريب الدلافين، بمبادرة من القائد العام للبحرية، سيرغي غورشكوف، على البحث عن ألغام بحرية، ومساعدة الغواصين، وحتى التصدي للمخربين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:36 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للاشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 12:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала