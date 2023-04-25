https://sputnikarabic.ae/20230425/إعلام-كييف-تجهز-12-لواء-لشن-هجوم-مضاد-في-مايو-1076257382.html

إعلام: كييف تجهز 12 لواء لشن هجوم مضاد في مايو

إعلام: كييف تجهز 12 لواء لشن هجوم مضاد في مايو

تجهز كييف 12 لواء لشن هجوم مضاد، كما كتبت صحيفة "نيويورك تايمز"، مستشهدة بوثائق سرية للبنتاغون تم تسريبها على شبكة الإنترنت. 25.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-25T09:09+0000

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العالم

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ويكتب المنشور: "أوكرانيا تستعد لشن هجوم مضاد ضد القوات الروسية في وقت مبكر من الشهر المقبل. وفقًا لوثائق البنتاغون المسربة التي تعطي فكرة عن الجدول الزمني لكييف، فإن من المتوقع أن يكون 12 لواء قتاليا أوكرانيا يضم كل منها حوالي أربعة آلاف جندي، جاهزا بحلول نهاية أبريل".وأشار المنشور إلى أن الولايات المتحدة وحلفاء الناتو يدربون ويمدون 9 من 12 لواء.وفقًا للصحيفة، لا تشارك كييف واشنطن كثيرًا في تفاصيل خطتها التشغيلية، لكن من المتوقع أن تكون العملية في الجنوب، بما في ذلك على طول ساحل بحر آزوف.لا يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية سيؤدي إلى تغيير حاد في الوضع لصالح أوكرانيا، حسبما كتبت صحيفة "نيويورك تايمز". على وجه الخصوص، أدى القتال العنيف بالقرب من أرتيوموفسك إلى استنفاد إمدادات الذخيرة وأدى إلى خسائر فادحة في الأفراد. ويضيف المنشور أنه في هذا الصدد، تظل النتيجة الأكثر ترجيحًا هي "الوصول إلى طريق مسدود".هناك احتمالات مختلفة عن الوقت الذي قد يبدأ فيه الهجوم المضاد الأوكراني، لكن الخبراء الذين قابلتهم وكالة "سبوتنيك" يحثون على عدم تصديق التصريحات المتضاربة من كييف وواشنطن: قد يكون هذا جزءًا من حملة تضليل.

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