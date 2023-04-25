https://sputnikarabic.ae/20230425/إعلام-مساعدات-الغرب-لكييف-قبل-الهجوم-لن-تكون-بحجمها-بعده--1076256866.html

إعلام: مساعدات الغرب لكييف قبل "الهجوم" لن تكون بحجمها بعده

إعلام: مساعدات الغرب لكييف قبل "الهجوم" لن تكون بحجمها بعده

كشفت مصادر إعلامية غربية أن الغرب لن يكون قادرا على إعطاء كييف مرة أخرى نفس القدر من المساعدات العسكرية كما كان قبل الهجوم. 25.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-25T08:56+0000

2023-04-25T08:56+0000

2023-04-25T08:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وأفادت وسائل إعلام غربية، نقلاً عن خبراء أنه من غير المرجح أن يتمكن الغرب، بعد الهجوم المتوقع للقوات الأوكرانية من تزويد كييف بنفس القدر من المساعدة العسكرية بسبب نقص مخزون الذخيرة في المستودعات.وبحسب مجلة "New York Times"، أفاد مسؤولون أمريكيون وأوروبيون، بأن الهجوم القادم قد يتعرض للخطر بسبب وتيرة إطلاق الجيش الأوكراني قذائف مدفعية في محاولة للسيطرة على أرتيوموفسك.وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، إن "الهجوم المضاد لأوكرانيا قد يبدأ في الصيف". وقال لاحقًا إنه سيبدأ "قريبا".وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الهجوم الأوكراني كان مقررا في 30 نيسان/ أبريل.وأشار الخبراء لوكالة "سبوتنيك"، إلى أنه من المستحيل تصديق التصريحات المتناقضة لكييف وواشنطن، قد يكون هذا جزءًا من حملة تضليل.وفي وقت سابق قال رئيس حركة "نحن مع روسيا"، وهو عضو في المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية، فلاديمير روجوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الهجوم في مقاطعة زابوروجيه قد يكون قاتلا للقوات الأوكرانية". وبحسب قوله، فإن الولايات المتحدة تجبر سلطات كييف للهجوم في الاتجاه الجنوبي.وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف في وقت سابق، إن "أي هجوم محتمل على شبه جزيرة القرم سيعني تصعيدا للصراع، ودعا السلطات الأوكرانية إلى فهم أن مثل هذه الهجمات ستواجه "انتقاما لا مفر منه" باستخدام أي نوع من الأسلحة".

https://sputnikarabic.ae/20230425/القوات-الروسية-المجوقلة-تنتشر-في-الغابات-وتصد-هجوما-أوكرانيا-فيديو---1076252574.html

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