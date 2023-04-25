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الجيش السوداني: القوات المسلحة لا علاقة لها بأحمد هارون ولا بحزبه السياسي
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230425/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مناطق-من-أوكرانيا-1076285071.html
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق من أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق من أوكرانيا
دوت صافرات الإنذار، صباح اليوم الأربعاء، في عدد من المناطق في شرق أوكرانيا، وفقًا لبيانات خرائط الوزارة الرقمية للتحول في البلاد. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T23:09+0000
2023-04-25T23:29+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
سلاح روسيا
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ووفقًا لبيانات الخريطة الرقمية، تم الإعلان عن الإنذار في مناطق سومي وخاركيف، بالإضافة إلى جزء من دونيتسك الذي تسيطر عليه كييف.يشار إلى أنه تم استهداف البنية التحتية للطاقة والدفاع والجيش والاتصالات الأوكرانية في هجمات انتقامية من قبل القوات المسلحة الروسية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.وشنت موسكو ضربات باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد أوكرانيا بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تؤكد روسيا أن القوات الخاصة الأوكرانية هي من نفذته.كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش (المعروف أيضًا باسم جسر القرم)، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".
https://sputnikarabic.ae/20230425/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك-26-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1076284929.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, سلاح روسيا, العالم

إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق من أوكرانيا

23:09 GMT 25.04.2023 (تم التحديث: 23:29 GMT 25.04.2023)
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورقصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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دوت صافرات الإنذار، صباح اليوم الأربعاء، في عدد من المناطق في شرق أوكرانيا، وفقًا لبيانات خرائط الوزارة الرقمية للتحول في البلاد.
ووفقًا لبيانات الخريطة الرقمية، تم الإعلان عن الإنذار في مناطق سومي وخاركيف، بالإضافة إلى جزء من دونيتسك الذي تسيطر عليه كييف.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 26 مرة خلال اليوم الماضي
22:50 GMT
يشار إلى أنه تم استهداف البنية التحتية للطاقة والدفاع والجيش والاتصالات الأوكرانية في هجمات انتقامية من قبل القوات المسلحة الروسية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.
وشنت موسكو ضربات باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد أوكرانيا بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تؤكد روسيا أن القوات الخاصة الأوكرانية هي من نفذته.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.
وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش (المعروف أيضًا باسم جسر القرم)، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".
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