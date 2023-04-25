https://sputnikarabic.ae/20230425/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مناطق-من-أوكرانيا-1076285071.html
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق من أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق من أوكرانيا
دوت صافرات الإنذار، صباح اليوم الأربعاء، في عدد من المناطق في شرق أوكرانيا، وفقًا لبيانات خرائط الوزارة الرقمية للتحول في البلاد. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T23:09+0000
2023-04-25T23:09+0000
2023-04-25T23:29+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
سلاح روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/04/1061834853_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_82584e9364eabba6e40764955b4c11ec.jpg
ووفقًا لبيانات الخريطة الرقمية، تم الإعلان عن الإنذار في مناطق سومي وخاركيف، بالإضافة إلى جزء من دونيتسك الذي تسيطر عليه كييف.يشار إلى أنه تم استهداف البنية التحتية للطاقة والدفاع والجيش والاتصالات الأوكرانية في هجمات انتقامية من قبل القوات المسلحة الروسية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.وشنت موسكو ضربات باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد أوكرانيا بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تؤكد روسيا أن القوات الخاصة الأوكرانية هي من نفذته.كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش (المعروف أيضًا باسم جسر القرم)، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".
https://sputnikarabic.ae/20230425/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك-26-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1076284929.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/04/1061834853_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fab2aabd1bf26a5cfcfcbe198a5fb438.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, سلاح روسيا, العالم
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق من أوكرانيا
23:09 GMT 25.04.2023 (تم التحديث: 23:29 GMT 25.04.2023) تابعنا عبر
دوت صافرات الإنذار، صباح اليوم الأربعاء، في عدد من المناطق في شرق أوكرانيا، وفقًا لبيانات خرائط الوزارة الرقمية للتحول في البلاد.
ووفقًا لبيانات الخريطة الرقمية، تم الإعلان عن الإنذار في مناطق سومي وخاركيف، بالإضافة إلى جزء من دونيتسك الذي تسيطر عليه كييف.
يشار إلى أنه تم استهداف البنية التحتية للطاقة والدفاع والجيش والاتصالات الأوكرانية في هجمات انتقامية من قبل القوات المسلحة الروسية
منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.
وشنت موسكو ضربات باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد أوكرانيا بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تؤكد روسيا أن القوات الخاصة الأوكرانية هي من نفذته.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.
وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش (المعروف أيضًا باسم جسر القرم)، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".