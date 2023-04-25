https://sputnikarabic.ae/20230425/احترار-جرينلاند-الأخطر-ومسكنات-الألم-الآمنة-وبلورة-هائلة-لدراسة-الكمومية-غير-المفهومة-1076275559.html
احترار جرينلاند الأخطر ومسكنات الألم الآمنة وبلورة هائلة لدراسة الكمومية غير المفهومة
احترار جرينلاند الأخطر ومسكنات الألم الآمنة وبلورة هائلة لدراسة الكمومية غير المفهومة
تصميم فئة من مستقبلات أشباه الأفيونات لتحسين تسكين الألم، ودرجات حرارة جرينلاند في الآونة الأخيرة هي الأعلى خلال الألفية الماضية.. وللمرة الأولى إنشاء بلورة... 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T14:47+0000
2023-04-25T14:47+0000
2023-04-25T14:47+0000
راديو
مرايا العلوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/19/1076273673_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_9017a9295b224ed2af26ad1409a2268c.png
احترار جرينلاند الأخطر ومسكنات الألم الآمنة وبلورة هائلة لدراسة الكمومية غير المفهومة
احترار جرينلاند الأخطر ومسكنات الألم الآمنة وبلورة هائلة لدراسة الكمومية غير المفهومة
البداية مع علاج الآلام، فلطالما استخدم العلماء لهذا الغرض مثلا ناهضات الفنتانيل لتنشيط مستقبلات أشباه الأفيونات.بيد أن هذه المواد ظلت تثير الكثير من القلق بين المتخصصين في الصحة العامة، لما لها من آثار جانبية سلبية، منها تعاطي الجرعات الزائدة القاتلة.وفي سياق آخر يوضح الباحثون أن الاحترار خلال العقد الأخير في صفيحة جرينلاند الجليدية يتجاوز نطاق قابلية الحرارة للتغير قبل عصر التصنيع في الألفية الماضية ما يؤشر على خطر أكبر للأرض.وقد تم ترتيب أكثر من 100 ذرة كالسيوم مشحونة ومبردة إلى درجات حرارة منخفضة للغاية في بلورة ثنائية الأبعاد هي الأكبر على الإطلاق، والتي يمكن استخدامها لدراسة المواد الكمومية غير المفهومة أو بناء الحسابات الكمومية.ويوضح الباحثون إمكانية تدريب نموذج لشبكة عصبية عميقة على تحليل بيانات حركية عادية، وبيان فئة الآليات المقابلة لها تلقائيا، دون أن يتوجب على المستخدم إدراج أي مدخل إضافي.فبدءا من عصور ما قبل التاريخ وحتى يومنا هذا ما زلنا نستفسر عن الماهية ومما يتكون كل شيء؟ وربما نعلم جميعا أننا نتكون من ذرات تعد اللبنة الأساسية لجميع الأشياء من حولنا لكن دونها أجسام شتى أدق، ولها مفعولاتها في الأشياء.كذلك وفي الثقب الذهبي نتعرف معا سيرة أدولف فينداوس العالم الذي نال جائزة نوبل في الكيمياء سنة 1928 نظرا لأبحاثه في علاقة الستيرولات بالفيتامينات وكان له باع في أبحاث الكوليسترول.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج "مرايا العلوم"إعداد وتقديم: أحمد أحمد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/19/1076273673_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_c61a932ffeb472eeb013431993cc8b8b.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مرايا العلوم, аудио
احترار جرينلاند الأخطر ومسكنات الألم الآمنة وبلورة هائلة لدراسة الكمومية غير المفهومة
تابعنا عبر
تصميم فئة من مستقبلات أشباه الأفيونات لتحسين تسكين الألم، ودرجات حرارة جرينلاند في الآونة الأخيرة هي الأعلى خلال الألفية الماضية.. وللمرة الأولى إنشاء بلورة ثنائية الأبعاد من الذرات المشحونة فائقة البرودة هي الأكبر على الإطلاق للدراسات الكمومية.. كل هذه موضوعات تعالجها الحلقة الجديدة.
البداية مع علاج الآلام
، فلطالما استخدم العلماء لهذا الغرض مثلا ناهضات الفنتانيل لتنشيط مستقبلات أشباه الأفيونات.
بيد أن هذه المواد ظلت تثير الكثير من القلق بين المتخصصين في الصحة العامة، لما لها من آثار جانبية سلبية، منها تعاطي الجرعات الزائدة القاتلة.
لذا سعى العلماء لتصميم مسكنات أكثر أمانا باستخدام موقع جيني ثابت على مدى التاريخ التطوري لترابط أيونات الصوديوم..
وفي سياق آخر يوضح الباحثون أن الاحترار خلال العقد الأخير في صفيحة جرينلاند الجليدية يتجاوز نطاق قابلية الحرارة للتغير قبل عصر التصنيع في الألفية الماضية ما يؤشر على خطر أكبر للأرض.
وقد تم ترتيب أكثر من 100 ذرة كالسيوم مشحونة ومبردة إلى درجات حرارة منخفضة للغاية في بلورة ثنائية الأبعاد هي الأكبر على الإطلاق، والتي يمكن استخدامها لدراسة المواد الكمومية غير المفهومة أو بناء الحسابات الكمومية.
ويوضح الباحثون إمكانية تدريب نموذج لشبكة عصبية
عميقة على تحليل بيانات حركية عادية، وبيان فئة الآليات المقابلة لها تلقائيا، دون أن يتوجب على المستخدم إدراج أي مدخل إضافي.
في هذه الحلقة أيضا نقلب معا صفحات القاموس العلمي لنتساءل ما هي البوزونات والفرميونات؟ وما الفرق بينهما؟.
فبدءا من عصور ما قبل التاريخ وحتى يومنا هذا ما زلنا نستفسر عن الماهية ومما يتكون كل شيء؟ وربما نعلم جميعا أننا نتكون من ذرات تعد اللبنة الأساسية لجميع الأشياء من حولنا لكن دونها أجسام شتى أدق، ولها مفعولاتها في الأشياء.
كذلك وفي الثقب الذهبي نتعرف معا سيرة أدولف فينداوس العالم الذي نال جائزة نوبل في الكيمياء سنة 1928 نظرا لأبحاثه في علاقة الستيرولات بالفيتامينات وكان له باع في أبحاث الكوليسترول.
يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج "مرايا العلوم
"