https://sputnikarabic.ae/20230425/احترار-جرينلاند-الأخطر-ومسكنات-الألم-الآمنة-وبلورة-هائلة-لدراسة-الكمومية-غير-المفهومة-1076275559.html

احترار جرينلاند الأخطر ومسكنات الألم الآمنة وبلورة هائلة لدراسة الكمومية غير المفهومة

احترار جرينلاند الأخطر ومسكنات الألم الآمنة وبلورة هائلة لدراسة الكمومية غير المفهومة

تصميم فئة من مستقبلات أشباه الأفيونات لتحسين تسكين الألم، ودرجات حرارة جرينلاند في الآونة الأخيرة هي الأعلى خلال الألفية الماضية.. وللمرة الأولى إنشاء بلورة... 25.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-25T14:47+0000

2023-04-25T14:47+0000

2023-04-25T14:47+0000

راديو

مرايا العلوم

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احترار جرينلاند الأخطر ومسكنات الألم الآمنة وبلورة هائلة لدراسة الكمومية غير المفهومة احترار جرينلاند الأخطر ومسكنات الألم الآمنة وبلورة هائلة لدراسة الكمومية غير المفهومة

البداية مع علاج الآلام، فلطالما استخدم العلماء لهذا الغرض مثلا ناهضات الفنتانيل لتنشيط مستقبلات أشباه الأفيونات.بيد أن هذه المواد ظلت تثير الكثير من القلق بين المتخصصين في الصحة العامة، لما لها من آثار جانبية سلبية، منها تعاطي الجرعات الزائدة القاتلة.وفي سياق آخر يوضح الباحثون أن الاحترار خلال العقد الأخير في صفيحة جرينلاند الجليدية يتجاوز نطاق قابلية الحرارة للتغير قبل عصر التصنيع في الألفية الماضية ما يؤشر على خطر أكبر للأرض.وقد تم ترتيب أكثر من 100 ذرة كالسيوم مشحونة ومبردة إلى درجات حرارة منخفضة للغاية في بلورة ثنائية الأبعاد هي الأكبر على الإطلاق، والتي يمكن استخدامها لدراسة المواد الكمومية غير المفهومة أو بناء الحسابات الكمومية.ويوضح الباحثون إمكانية تدريب نموذج لشبكة عصبية عميقة على تحليل بيانات حركية عادية، وبيان فئة الآليات المقابلة لها تلقائيا، دون أن يتوجب على المستخدم إدراج أي مدخل إضافي.فبدءا من عصور ما قبل التاريخ وحتى يومنا هذا ما زلنا نستفسر عن الماهية ومما يتكون كل شيء؟ وربما نعلم جميعا أننا نتكون من ذرات تعد اللبنة الأساسية لجميع الأشياء من حولنا لكن دونها أجسام شتى أدق، ولها مفعولاتها في الأشياء.كذلك وفي الثقب الذهبي نتعرف معا سيرة أدولف فينداوس العالم الذي نال جائزة نوبل في الكيمياء سنة 1928 نظرا لأبحاثه في علاقة الستيرولات بالفيتامينات وكان له باع في أبحاث الكوليسترول.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج "مرايا العلوم"إعداد وتقديم: أحمد أحمد

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