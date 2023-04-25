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اصطدام باخرة بقارب صيد على السواحل الجزائرية والبحث عن مفقود
اصطدام باخرة بقارب صيد على السواحل الجزائرية والبحث عن مفقود
أعلنت الحماية المدنية في الجزائر عن إنقاذ 3 أشخاص في عرض البحر، اليوم الثلاثاء، إثر حادث اصطدام بين باخرة لنقل السلع وقارب صيد بولاية تيبازة. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T14:41+0000
2023-04-25T14:41+0000
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وأوضحت الحماية المدنية أنها تدخلت عند الساعة 09 و20 دقيقة، بسبب اصطدام باخرة لنقل السلع بقارب صيد طوله 10متر "إسبادونييه"”، في بلدية الأرهاط.وأشارت الحماية المدنية إلى أن حادث الاصطدام خلف ضحية واحدة متعددة الإصابات، وتم إنقاذ ثلاثة آخرين في صحة جيدة، بالإضافة إلى ضحية مفقودة في البحر.وأكدت الحماية المدنية أن عملية البحث لا تزال جارية من قبل غطاسي الحماية المدنية، في مديرية الحماية المدنية لولاية تيبازة، بدعم من فرق مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر وفرق الوحدة الوطنية للتدريب و التدخل بالدار البيضاء، بحسب موقع "النهار".ولفتت إلى أنه تم تجنيد إمكانيات مادية وبشرية هامة متمثلة في، 28 غطاس، و8 زوارق نصف صلبة، بالإضافة إلى سياراتي إسعاف وشاحنتي إنقاذ .
https://sputnikarabic.ae/20230424/مسلح-يطعن-إمام-مسجد-غربي-الجزائر-ويصيبه-بجروح-خطيرة-1076227690.html
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العالم العربي, الجزائر
العالم العربي, الجزائر

اصطدام باخرة بقارب صيد على السواحل الجزائرية والبحث عن مفقود

14:41 GMT 25.04.2023
© AFP 2023 / Ryad Kramdiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© AFP 2023 / Ryad Kramdi
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أعلنت الحماية المدنية في الجزائر عن إنقاذ 3 أشخاص في عرض البحر، اليوم الثلاثاء، إثر حادث اصطدام بين باخرة لنقل السلع وقارب صيد بولاية تيبازة.
وأوضحت الحماية المدنية أنها تدخلت عند الساعة 09 و20 دقيقة، بسبب اصطدام باخرة لنقل السلع بقارب صيد طوله 10متر "إسبادونييه"”، في بلدية الأرهاط.
وأشارت الحماية المدنية إلى أن حادث الاصطدام خلف ضحية واحدة متعددة الإصابات، وتم إنقاذ ثلاثة آخرين في صحة جيدة، بالإضافة إلى ضحية مفقودة في البحر.
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وأكدت الحماية المدنية أن عملية البحث لا تزال جارية من قبل غطاسي الحماية المدنية، في مديرية الحماية المدنية لولاية تيبازة، بدعم من فرق مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر وفرق الوحدة الوطنية للتدريب و التدخل بالدار البيضاء، بحسب موقع "النهار".
ولفتت إلى أنه تم تجنيد إمكانيات مادية وبشرية هامة متمثلة في، 28 غطاس، و8 زوارق نصف صلبة، بالإضافة إلى سياراتي إسعاف وشاحنتي إنقاذ .
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