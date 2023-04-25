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الأمم المتحدة: 15 مليون سوداني يحتاجون للدعم الإنساني
الأمم المتحدة: 15 مليون سوداني يحتاجون للدعم الإنساني
أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن 15 مليون سوداني أصبحوا في حاجة عاجلة للدعم الإنساني. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T09:15+0000
2023-04-25T09:15+0000
أخبار السودان اليوم
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وأكدت الأمم المتحدة أن عملها مستمر في السودان وأنه تم إنشاء مركز مؤقت للمنظمة في مدينة بورتسودان.وتابعت المنظمة أن هناك نقصا حادا في الماء والغذاء في الدولة نتيجة الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.وأشارت الأمم المتحدة إلى قلقها من تداعيات القتال مما أدى إلى نقص الغذاء والأدوية وارتفاع الأسعار.وأوضحت الأمم المتحدة أنها مستمرة في عملها رغم العرقلة التي تتعرض لها بعثة المنظمة.وتعمل دول عدة على إجلاء رعاياها من السودان مع الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري.وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش، حتى بدأ القتال بين الطرفين في 15 أبريل.
https://sputnikarabic.ae/20230425/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
https://sputnikarabic.ae/20230425/نقابة-أطباء-السودان-ارتفاع-عدد-ضحايا-الاشتباكات-إلى-291-قتيلا-و1699-مصابا-1076253451.html
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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, اتفاق السودان, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, اتفاق السودان, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي

الأمم المتحدة: 15 مليون سوداني يحتاجون للدعم الإنساني

09:15 GMT 25.04.2023
© AFP 2023جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023.
جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© AFP 2023
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أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن 15 مليون سوداني أصبحوا في حاجة عاجلة للدعم الإنساني.
وأكدت الأمم المتحدة أن عملها مستمر في السودان وأنه تم إنشاء مركز مؤقت للمنظمة في مدينة بورتسودان.
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
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12:49 GMT
وتابعت المنظمة أن هناك نقصا حادا في الماء والغذاء في الدولة نتيجة الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأشارت الأمم المتحدة إلى قلقها من تداعيات القتال مما أدى إلى نقص الغذاء والأدوية وارتفاع الأسعار.
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
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07:43 GMT
وأوضحت الأمم المتحدة أنها مستمرة في عملها رغم العرقلة التي تتعرض لها بعثة المنظمة.
وتعمل دول عدة على إجلاء رعاياها من السودان مع الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري.
وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش، حتى بدأ القتال بين الطرفين في 15 أبريل.
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