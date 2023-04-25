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https://sputnikarabic.ae/20230425/الأوكرانيون-يلجؤون-للجامعات-هربا-من-التجنيد-الإجباري-1076278045.html
الأوكرانيون يلجؤون للجامعات "هربا" من التجنيد الإجباري
الأوكرانيون يلجؤون للجامعات "هربا" من التجنيد الإجباري
ذكرت وسائل إعلام أن الأوكرانيين في سن التجنيد، الذين يحاولون تجنب التعبئة العسكرية، يسجلون بشكل متزايد في مؤسسات التعليم العالي في برامج التعليم المأجور، ففقط... 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T15:46+0000
2023-04-25T15:46+0000
أخبار أوكرانيا
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وذكرت صحيفة "ناشي دينغي" الأوكرانية اليوم الإثنين: "مقارنة بالعام الماضي، زاد عدد الطلاب الجدد في التعليم المدفوع بنسبة 40% تقريبًا، وإذا اخترت الرجال فقط، فعندئذٍ بنسبة 82%، وفي بعض الجامعات، زاد عدد الطلاب الذكور الجدد عشرة أضعاف أو أكثر".وتجدر الإشارة إلى أنه بسبب تدفق السكان من أوكرانيا، يجب أن ينخفض ​​عدد الطلاب أيضًا، وفقًا للصحيفة، هناك عدد أقل من الطلاب الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا (السن التقليدي لدخول الجامعات).هناك جامعات يعتبر فيها النمو في عدد الطلاب مثيرًا للإعجاب. على سبيل المثال ، في جامعة إيفانو فرانكيفسك التقنية الوطنية للنفط والغاز، زاد عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 406%، وفي جامعة لوتسك التقنية الوطنية بنسبة 442%، وفي جامعة الغابات الوطنية في أوكرانيا بنسبة 606%، في حين ارتفع عدد الطلاب الذكور في جامعة لفوف الوطنية لإدارة الطبيعة بنسبة 616%.وفي الأكاديمية الأوكرانية للطباعة بنسبة 754%، ويعد معهد تشيرنيفتسي للتجارة والاقتصاد صاحب الرقم القياسي بين الجامعات الكبيرة، حيث تضاعف عدد الطلاب الذكور في السنة الأولى من الدراسة 12 مرة".
https://sputnikarabic.ae/20230425/الطيران-الروسي-يؤازر-وحدات-الاقتحام-المتوغلة-في-أرتيوموفسك-1076270891.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

الأوكرانيون يلجؤون للجامعات "هربا" من التجنيد الإجباري

15:46 GMT 25.04.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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ذكرت وسائل إعلام أن الأوكرانيين في سن التجنيد، الذين يحاولون تجنب التعبئة العسكرية، يسجلون بشكل متزايد في مؤسسات التعليم العالي في برامج التعليم المأجور، ففقط في عام 2022 زاد عدد الطلاب الذكور بنسبة 82%.
وذكرت صحيفة "ناشي دينغي" الأوكرانية اليوم الإثنين: "مقارنة بالعام الماضي، زاد عدد الطلاب الجدد في التعليم المدفوع بنسبة 40% تقريبًا، وإذا اخترت الرجال فقط، فعندئذٍ بنسبة 82%، وفي بعض الجامعات، زاد عدد الطلاب الذكور الجدد عشرة أضعاف أو أكثر".
وتجدر الإشارة إلى أنه بسبب تدفق السكان من أوكرانيا، يجب أن ينخفض ​​عدد الطلاب أيضًا، وفقًا للصحيفة، هناك عدد أقل من الطلاب الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا (السن التقليدي لدخول الجامعات).
وبدلاً من ذلك، زاد عدد الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 30-50 عامًا بشكل ملحوظ، مقارنة بالعامين الماضيين هناك 15 مرة عدد الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 30-39 في الجامعات الأوكرانية، وفي الفئة التي تزيد عن 40 عامًا، يكون النمو أكبر.
المباني متعددة الطوابق المتضررة في الجزء الغربي من أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
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هناك جامعات يعتبر فيها النمو في عدد الطلاب مثيرًا للإعجاب. على سبيل المثال ، في جامعة إيفانو فرانكيفسك التقنية الوطنية للنفط والغاز، زاد عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 406%، وفي جامعة لوتسك التقنية الوطنية بنسبة 442%، وفي جامعة الغابات الوطنية في أوكرانيا بنسبة 606%، في حين ارتفع عدد الطلاب الذكور في جامعة لفوف الوطنية لإدارة الطبيعة بنسبة 616%.
وفي الأكاديمية الأوكرانية للطباعة بنسبة 754%، ويعد معهد تشيرنيفتسي للتجارة والاقتصاد صاحب الرقم القياسي بين الجامعات الكبيرة، حيث تضاعف عدد الطلاب الذكور في السنة الأولى من الدراسة 12 مرة".
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