https://sputnikarabic.ae/20230425/الأوكرانيون-يلجؤون-للجامعات-هربا-من-التجنيد-الإجباري-1076278045.html

الأوكرانيون يلجؤون للجامعات "هربا" من التجنيد الإجباري

الأوكرانيون يلجؤون للجامعات "هربا" من التجنيد الإجباري

ذكرت وسائل إعلام أن الأوكرانيين في سن التجنيد، الذين يحاولون تجنب التعبئة العسكرية، يسجلون بشكل متزايد في مؤسسات التعليم العالي في برامج التعليم المأجور، ففقط... 25.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-25T15:46+0000

2023-04-25T15:46+0000

2023-04-25T15:46+0000

أخبار أوكرانيا

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وذكرت صحيفة "ناشي دينغي" الأوكرانية اليوم الإثنين: "مقارنة بالعام الماضي، زاد عدد الطلاب الجدد في التعليم المدفوع بنسبة 40% تقريبًا، وإذا اخترت الرجال فقط، فعندئذٍ بنسبة 82%، وفي بعض الجامعات، زاد عدد الطلاب الذكور الجدد عشرة أضعاف أو أكثر".وتجدر الإشارة إلى أنه بسبب تدفق السكان من أوكرانيا، يجب أن ينخفض ​​عدد الطلاب أيضًا، وفقًا للصحيفة، هناك عدد أقل من الطلاب الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا (السن التقليدي لدخول الجامعات).هناك جامعات يعتبر فيها النمو في عدد الطلاب مثيرًا للإعجاب. على سبيل المثال ، في جامعة إيفانو فرانكيفسك التقنية الوطنية للنفط والغاز، زاد عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 406%، وفي جامعة لوتسك التقنية الوطنية بنسبة 442%، وفي جامعة الغابات الوطنية في أوكرانيا بنسبة 606%، في حين ارتفع عدد الطلاب الذكور في جامعة لفوف الوطنية لإدارة الطبيعة بنسبة 616%.وفي الأكاديمية الأوكرانية للطباعة بنسبة 754%، ويعد معهد تشيرنيفتسي للتجارة والاقتصاد صاحب الرقم القياسي بين الجامعات الكبيرة، حيث تضاعف عدد الطلاب الذكور في السنة الأولى من الدراسة 12 مرة".

https://sputnikarabic.ae/20230425/الطيران-الروسي-يؤازر-وحدات-الاقتحام-المتوغلة-في-أرتيوموفسك-1076270891.html

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أخبار أوكرانيا