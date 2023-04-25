https://sputnikarabic.ae/20230425/الإمارات-دعم-سودانيين-عالقين-في-مطار-الشارقة-بعد-إغلاق-الأجواء-السودانية-1076251663.html
الإمارات... دعم سودانيين عالقين في مطار الشارقة بعد إغلاق الأجواء السودانية
الإمارات... دعم سودانيين عالقين في مطار الشارقة بعد إغلاق الأجواء السودانية
أعلنت الإمارات أنه تم تقديم الدعم لعدد من السودانيين العالقين في مطار الشارقة. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T06:43+0000
2023-04-25T06:43+0000
2023-04-25T06:43+0000
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وحسب فريق إدارة الأزمات والكوارث، تم تقديم الدعم لـ13 من السودانيين العالقين في المطار، بسبب للأحداث الجارية في بلادهم. ووفرت الإمارات لهم إقامات فندقية، واحتياجات صحية بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي.وأعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، وبرز الخلاف في الفترة الزمنية لاندماج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني.يذكر أن انتشار قوات الدعم السريع حول مطار وقاعدة مروي، منذ الأربعاء الماضي، كان سبباً في اندلاع النزاع العسكري بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، حين طلبت الأخيرة انسحاب الدعم السريع من مروي خلال 24 ساعة، وهذا ما لم تنفذه الأخيرة.وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من نيسان/أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.
https://sputnikarabic.ae/20230424/الخارجية-المصرية-تؤكد-مقتل-محمد-الغراوي-مساعد-الملحق-الإداري-بالسفارة-المصرية-في-الخرطوم-1076244204.html
https://sputnikarabic.ae/20230425/إجلاء-الدفعة-الأولى-من-الرعايا-اليمنيين-في-السودان-إلى-جدة-1076251108.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اتفاق السودان
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اتفاق السودان
الإمارات... دعم سودانيين عالقين في مطار الشارقة بعد إغلاق الأجواء السودانية
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أعلنت الإمارات أنه تم تقديم الدعم لعدد من السودانيين العالقين في مطار الشارقة.
وحسب فريق إدارة الأزمات والكوارث، تم تقديم الدعم لـ13 من السودانيين العالقين في المطار، بسبب للأحداث الجارية في بلادهم. ووفرت الإمارات لهم إقامات فندقية، واحتياجات صحية بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي.
وأعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني
وقوات الدعم السريع.
واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، وبرز الخلاف في الفترة الزمنية لاندماج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني.
يذكر أن انتشار قوات الدعم السريع حول مطار وقاعدة مروي
، منذ الأربعاء الماضي، كان سبباً في اندلاع النزاع العسكري بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، حين طلبت الأخيرة انسحاب الدعم السريع من مروي خلال 24 ساعة، وهذا ما لم تنفذه الأخيرة.
وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من نيسان/أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.