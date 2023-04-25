https://sputnikarabic.ae/20230425/الخارجية-الأردنية-سفيرنا-لدى-إسرائيل-زار-النائب-المعتقل-هناك-1076270173.html

الخارجية الأردنية: سفيرنا لدى إسرائيل زار النائب المعتقل هناك

الخارجية الأردنية: سفيرنا لدى إسرائيل زار النائب المعتقل هناك

أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن سفيرها لدى إسرائيل، غسان المجالي، زار النائب الأردني، عماد العدوان، المعتقل لدى تل أبيب. 25.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-25T12:40+0000

2023-04-25T12:40+0000

2023-04-25T12:40+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار الأردن

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102258/28/1022582849_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1579a7dd4beaafa43e2c15dc7225ea54.jpg

ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية الأردنية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أكدت أن المجالي، قام اليوم الثلاثاء، بزيارة النائب الأردني عماد العدوان، الموقوف على ذمة قضية تهريب مزعومة للأسلحة والذهب.وقال البيان: "قام المجالي يرافقه القنصل في السفارة، اليوم، بزيارة النائب العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية قبل أيام على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب".وقال: "السفير الأردني تحدث بشكل مفصل مع النائب العدوان، حول ظروف توقيفه وإجراءات التحقيق معه، وتأكد منه أن ظروف توقيفه تحترم حقوقه القانونية والإنسانية".وأوضح بيان الخارجية الأردنية أن زيارة المجالي للنائب المعتقل في إسرائيل، يأتي في سياق جهودها المكثفة للوقوف على حيثيات القضية، وضمان ظروف توقيف وإجراءات تحقيق منسجمة مع القوانين والمواثيق الدولية تحفظ حقوق النائب كاملة والعمل على معالجة الموضوع.وقال الناطق العسكري الإسرائيلي في بيان أصدره الأحد الماضي، إن "قوات مشتركة من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة تمكنت الليلة الماضية من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص كانوا يستقلون سيارة قدمت من الأردن في منطقة الأغوار الشمالية وكانوا يهمون بالتسلل إلى إسرائيل، وقد ضبطت بحوزتهم ثلاث حقائب بداخلها 15 مسدسا و12 رشاشا ونحو مائة كيلو غرام ذهب".طالع أيضا: الجيش الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر الحدود مع مصر

https://sputnikarabic.ae/20230423/إسرائيل-توقف-نائبا-في-البرلمان-الأردني-بتهمة-محاولة-تهريب-أسلحة-وذهب--1076202729.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الأردن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي