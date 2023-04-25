https://sputnikarabic.ae/20230425/الخارجية-الأردنية-سفيرنا-لدى-إسرائيل-زار-النائب-المعتقل-هناك-1076270173.html
الخارجية الأردنية: سفيرنا لدى إسرائيل زار النائب المعتقل هناك
الخارجية الأردنية: سفيرنا لدى إسرائيل زار النائب المعتقل هناك
أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن سفيرها لدى إسرائيل، غسان المجالي، زار النائب الأردني، عماد العدوان، المعتقل لدى تل أبيب. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T12:40+0000
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ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية الأردنية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أكدت أن المجالي، قام اليوم الثلاثاء، بزيارة النائب الأردني عماد العدوان، الموقوف على ذمة قضية تهريب مزعومة للأسلحة والذهب.وقال البيان: "قام المجالي يرافقه القنصل في السفارة، اليوم، بزيارة النائب العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية قبل أيام على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب".وقال: "السفير الأردني تحدث بشكل مفصل مع النائب العدوان، حول ظروف توقيفه وإجراءات التحقيق معه، وتأكد منه أن ظروف توقيفه تحترم حقوقه القانونية والإنسانية".وأوضح بيان الخارجية الأردنية أن زيارة المجالي للنائب المعتقل في إسرائيل، يأتي في سياق جهودها المكثفة للوقوف على حيثيات القضية، وضمان ظروف توقيف وإجراءات تحقيق منسجمة مع القوانين والمواثيق الدولية تحفظ حقوق النائب كاملة والعمل على معالجة الموضوع.وقال الناطق العسكري الإسرائيلي في بيان أصدره الأحد الماضي، إن "قوات مشتركة من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة تمكنت الليلة الماضية من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص كانوا يستقلون سيارة قدمت من الأردن في منطقة الأغوار الشمالية وكانوا يهمون بالتسلل إلى إسرائيل، وقد ضبطت بحوزتهم ثلاث حقائب بداخلها 15 مسدسا و12 رشاشا ونحو مائة كيلو غرام ذهب".طالع أيضا: الجيش الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر الحدود مع مصر
https://sputnikarabic.ae/20230423/إسرائيل-توقف-نائبا-في-البرلمان-الأردني-بتهمة-محاولة-تهريب-أسلحة-وذهب--1076202729.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الأردن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الأردن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الخارجية الأردنية: سفيرنا لدى إسرائيل زار النائب المعتقل هناك
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أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن سفيرها لدى إسرائيل، غسان المجالي، زار النائب الأردني، عماد العدوان، المعتقل لدى تل أبيب.
ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية الأردنية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أكدت أن المجالي، قام اليوم الثلاثاء، بزيارة النائب الأردني عماد العدوان، الموقوف على ذمة قضية تهريب
مزعومة للأسلحة والذهب.
وقال البيان: "قام المجالي يرافقه القنصل في السفارة، اليوم، بزيارة النائب العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية قبل أيام على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب".
وفي البيان لفت المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية سنان المجالي إلى أن "النائب العدوان أكد للسفير أنه بصحة جيدة، وأنه لا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسدياً أو نفسياً، وطلب النائب من السفير طمأنة أسرته أنه في صحة جيدة".
وقال: "السفير الأردني تحدث بشكل مفصل مع النائب العدوان، حول ظروف توقيفه وإجراءات التحقيق معه، وتأكد منه أن ظروف توقيفه تحترم حقوقه القانونية والإنسانية".
وأوضح بيان الخارجية الأردنية أن زيارة المجالي للنائب المعتقل في إسرائيل، يأتي في سياق جهودها المكثفة للوقوف على حيثيات القضية، وضمان ظروف توقيف وإجراءات تحقيق منسجمة مع القوانين والمواثيق الدولية تحفظ حقوق النائب كاملة والعمل على معالجة الموضوع.
وكان الجيش الإٍسرائيلي، قد أعلن في الفترة الأخيرة عن إحباط ما وصفها بـ "محاولة لتهريب أسلحة من الأردن".
وقال الناطق العسكري الإسرائيلي في بيان أصدره الأحد الماضي، إن "قوات مشتركة من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة تمكنت الليلة الماضية من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص كانوا يستقلون سيارة قدمت من الأردن في منطقة الأغوار الشمالية وكانوا يهمون بالتسلل إلى إسرائيل، وقد ضبطت بحوزتهم ثلاث حقائب بداخلها 15 مسدسا و12 رشاشا ونحو مائة كيلو غرام ذهب".