https://sputnikarabic.ae/20230425/الدعم-السريع-مقتل-الدبلوماسي-المصري-مسؤولية-الجيش-السوداني-والإسلاميين-1076256347.html

"الدعم السريع": مقتل الدبلوماسي المصري مسؤولية الجيش السوداني والإسلاميين

"الدعم السريع": مقتل الدبلوماسي المصري مسؤولية الجيش السوداني والإسلاميين

قالت قوات الدعم السريع في السودان إن مقتل الدبلوماسي المصري "مسؤولة قوات الجيش والإسلاميين"، مضيفة أن ذلك جاء كمحاولة للوقيعة بين قوات الدعم ومصر. 25.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-25T08:40+0000

2023-04-25T08:40+0000

2023-04-25T08:40+0000

قوات الدعم السريع السودانية

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وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء يوم الاثنين، "مقتل محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم".وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، إنها "تنعى ببالغ الحزن والأسى محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم، الذي استشهد، خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين في السودان".وأكد البيان، أن "البعثة المصرية في السودان سوف تستمر في تحمل مسؤوليتها في متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام".وقالت القوات السودانية، إن "القتيل محمد حسين محمد القراوي مساعد الملحق الإداري للسفارة المصرية بالخرطوم، كان يستقل العربة سيارة بلوحة دبلوماسية رقم 132".وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من نيسان/ أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش، حتى بدأ القتال بين الطرفين في 15 أبريل.

https://sputnikarabic.ae/20230424/الخارجية-المصرية-تؤكد-مقتل-محمد-الغراوي-مساعد-الملحق-الإداري-بالسفارة-المصرية-في-الخرطوم-1076244204.html

https://sputnikarabic.ae/20230424/وزير-خارجية-الإمارات-يشيد-بالجهود-التي-تقوم-بها-السعودية-في-تنفيذ-عمليات-الإجلاء-في-السودان-1076243347.html

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قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, مصر, أخبار مصر الآن