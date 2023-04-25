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https://sputnikarabic.ae/20230425/الدفاع-السورية-بحثنا-انسحاب-القوات-التركية-من-سوريا-خلال-الاجتماع-1076272171.html
الدفاع السورية: بحثنا انسحاب القوات التركية من سوريا خلال الاجتماع الرباعي لوزراء الدفاع
الدفاع السورية: بحثنا انسحاب القوات التركية من سوريا خلال الاجتماع الرباعي لوزراء الدفاع
صرحت وزارة الدفاع السورية أنه خلال اجتماع وزراء دفاع سوريا وروسيا وإيران وتركيا تم بحث موضوع انسحاب القوات التركية من سوريا. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T13:26+0000
2023-04-25T13:44+0000
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وقالت الوزارة السورية في بيان على الفيسبوك: "جرى اليوم اجتماع رباعي لوزراء دفاع كل من سورية وروسيا وإيران وتركيا تم فيه البحث في موضوع انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية وكذلك تطبيق الاتفاق الخاص بالطريق الدولي المعروف باسم طريق M4".وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بحث في إطار محادثات ثنائية مع وزراء دفاع إيران وسوريا وتركيا، في موسكو، القضايا الملحة للتعاون الثنائي ومختلف جوانب ضمان الأمن العالمي والإقليم .وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: " اليوم 25 نيسان / أبريل الجاري، أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، سلسلة من المحادثات الثنائية مع وزراء دفاع جمهورية إيران الإسلامية، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، الذين وصلوا إلى موسكو. وخلال الاجتماعات، تمت مناقشة قضايا الساعة المتعلقة بالتعاون الثنائي، بالإضافة إلى مختلف جوانب ضمان الأمن العالمي والإقليمي".وفي 4 نيسان/أبريل الجاري استضافت موسكو اجتماعا لمعاوني وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا، لبحث تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.
https://sputnikarabic.ae/20230425/الدفاع-الروسية-تكشف-تفاصل-اجتماع-وزراء-دفاع-روسيا-وسوريا-وتركيا-وإيران-1076268818.html
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الدفاع السورية: بحثنا انسحاب القوات التركية من سوريا خلال الاجتماع الرباعي لوزراء الدفاع

13:26 GMT 25.04.2023 (تم التحديث: 13:44 GMT 25.04.2023)
© Sputnik . Zahir Tahanالجيش التركي يبدأ بتفكيك نقطة جديدة يحاصرها الجيش السوري على أوتستراد "M5"
الجيش التركي يبدأ بتفكيك نقطة جديدة يحاصرها الجيش السوري على أوتستراد M5 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© Sputnik . Zahir Tahan
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صرحت وزارة الدفاع السورية أنه خلال اجتماع وزراء دفاع سوريا وروسيا وإيران وتركيا تم بحث موضوع انسحاب القوات التركية من سوريا.
وقالت الوزارة السورية في بيان على الفيسبوك: "جرى اليوم اجتماع رباعي لوزراء دفاع كل من سورية وروسيا وإيران وتركيا تم فيه البحث في موضوع انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية وكذلك تطبيق الاتفاق الخاص بالطريق الدولي المعروف باسم طريق M4".
محادثات رباعية بين وزراء دفاع روسيا وإيران وسوريا وتركيا في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
الدفاع الروسية تكشف تفاصيل اجتماع وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا وإيران
12:10 GMT
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بحث في إطار محادثات ثنائية مع وزراء دفاع إيران وسوريا وتركيا، في موسكو، القضايا الملحة للتعاون الثنائي ومختلف جوانب ضمان الأمن العالمي والإقليم .

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: " اليوم 25 نيسان / أبريل الجاري، أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، سلسلة من المحادثات الثنائية مع وزراء دفاع جمهورية إيران الإسلامية، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، الذين وصلوا إلى موسكو. وخلال الاجتماعات، تمت مناقشة قضايا الساعة المتعلقة بالتعاون الثنائي، بالإضافة إلى مختلف جوانب ضمان الأمن العالمي والإقليمي".

وفي 4 نيسان/أبريل الجاري استضافت موسكو اجتماعا لمعاوني وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا، لبحث تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.
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