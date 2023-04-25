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https://sputnikarabic.ae/20230425/الرئيس-التركي-يتعرض-لوعكة-صحية-خلال-بث-تلفزيوني-مباشر-1076285221.html
الرئيس التركي يتعرض لوعكة صحية خلال بث تلفزيوني مباشر
الرئيس التركي يتعرض لوعكة صحية خلال بث تلفزيوني مباشر
شعر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتوتر في البث المباشر، حيث تم إيقاف مقابلته مع قنوات التلفزيون المحلية بشكل مفاجئ، بسبب إصابته بالتهاب المعدة. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T23:25+0000
2023-04-25T23:25+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
العالم
المتحدث باسم أردوغان
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وبدأت المقابلة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بسبب الجدول الكثيف لرئيس الجمهورية قبل الانتخابات، فيما تم إيقاف البث المباشر بشكل مفاجئ في الوقت الذي بدأ فيه الصحفي بطرح سؤال حول التغييرات المستقبلية في حكومة الوزراء. وأثارت الفترة الزمنية الطويلة للانتظار حالة من الضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.وقال أردوغان عند عودته بعد الانتظار: "قبل كل شيء، أتمنى لكم الصحة. كان هناك الكثير من العمل الانتخابي يوم أمس واليوم. لذلك أصبت بالتهاب المعدة. حتى فكرت في إلغاء البرنامج. ولكن وعدنا وحضرنا. أعتذر لكم ولمشاهدينا".وبعد سؤالين قصيرين من المذيع، أعلن أن المقابلة مع الزعيم التركي انتهت "للسماح للرئيس بالاستراحة".ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 14 مايو/آيار. ويعتبر أردوغان هو المرشح الوحيد لحزب الاتحاد الجمهوري. ويشارك أيضًا في الانتخابات زعيمحزب البلد محرم إنجة والمرشح عن حزب الحركة القومية التركي سنان أوغان.، والمرشح مرشح تحالف "الطاولة السداسية"، كمال كيليتشدار أوغلو.
https://sputnikarabic.ae/20230421/أردوغان-يعلن-اعتزامه-التركيز-على-الحملات-الانتخابية-للتوصل-لنتائج-إيجابية-1076142554.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, المتحدث باسم أردوغان
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, المتحدث باسم أردوغان

الرئيس التركي يتعرض لوعكة صحية خلال بث تلفزيوني مباشر

23:25 GMT 25.04.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTANالرئيس التركي رجب طيب أردروغان
الرئيس التركي رجب طيب أردروغان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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شعر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتوتر في البث المباشر، حيث تم إيقاف مقابلته مع قنوات التلفزيون المحلية بشكل مفاجئ، بسبب إصابته بالتهاب المعدة.
وبدأت المقابلة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بسبب الجدول الكثيف لرئيس الجمهورية قبل الانتخابات، فيما تم إيقاف البث المباشر بشكل مفاجئ في الوقت الذي بدأ فيه الصحفي بطرح سؤال حول التغييرات المستقبلية في حكومة الوزراء. وأثارت الفترة الزمنية الطويلة للانتظار حالة من الضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال أردوغان عند عودته بعد الانتظار: "قبل كل شيء، أتمنى لكم الصحة. كان هناك الكثير من العمل الانتخابي يوم أمس واليوم. لذلك أصبت بالتهاب المعدة. حتى فكرت في إلغاء البرنامج. ولكن وعدنا وحضرنا. أعتذر لكم ولمشاهدينا".
وبعد سؤالين قصيرين من المذيع، أعلن أن المقابلة مع الزعيم التركي انتهت "للسماح للرئيس بالاستراحة".
رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
أردوغان يعلن اعتزامه التركيز على الحملات الانتخابية للتوصل لنتائج إيجابية
21 أبريل, 07:45 GMT
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 14 مايو/آيار. ويعتبر أردوغان هو المرشح الوحيد لحزب الاتحاد الجمهوري. ويشارك أيضًا في الانتخابات زعيمحزب البلد محرم إنجة والمرشح عن حزب الحركة القومية التركي سنان أوغان.، والمرشح مرشح تحالف "الطاولة السداسية"، كمال كيليتشدار أوغلو.
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