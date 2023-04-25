https://sputnikarabic.ae/20230425/الشرطة-الألمانية-تعتقل-عربيا-للاشتباه-بتخطيطه-لتنفيذ-هجوم-بقنبلة-1076276476.html
الشرطة الألمانية تعتقل عربيا للاشتباه بتخطيطه لتنفيذ هجوم بقنبلة
الشرطة الألمانية تعتقل عربيا للاشتباه بتخطيطه لتنفيذ هجوم بقنبلة
أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الثلاثاء، أنها اعتقلت سوريا يبلغ 28 عاماً، للاشتباه بتورطه في مخطط لتنفيذ هجوم بقنبلة ضد أهداف مدنية. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T15:08+0000
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وقالت الشرطة الألمانية إنها ألقت القبض على الرجل في مدينة هامبورغ.وأضافت الشرطة أنها فتشت أيضا عددا من المواقع في المدينة الساحلية الشمالية وكذلك في بلدة كيمبتن الجنوبية حيث يعيش شقيقه الأصغر.وأوضحت أن نحو 250 من أفراد الشرطة شاركوا في العملية صباح اليوم، وضبطوا أدلة بينها مواد كيميائية.وفي السياق، ذكر مكتب الادعاء العام في هامبورغ في بيان، أن المشتبه به حاول "صنع حزام ناسف في منزله، لينفذ به هجوما على مدنيين".ووفقا للسلطات الألمانية، فإن التحقيقات تركزت على الأخ الأكبر وشقيقه البالغ من العمر 24 عاما، حيث اشتبه في أنهما كانا يخططان لهجوم بمتفجرات محلية الصنع تستهدف أهدافا مدنية، وذلك بدوافع وأفكار متطرفة.وأشارت إلى أن الأخ الأكبر استخدم منصة "إي باي" (eBay) على الإنترنت لشراء مكونات لصنع مواد متفجرة في الأسابيع الأخيرة.وحسب الشرطة، وجه القضاء الألماني تهمة "تمويل الإرهاب" إلى الأخ الأكبر.
https://sputnikarabic.ae/20230108/الشرطة-الألمانية-تعتقل-إيرانيا-للاشتباه-في-التخطيط-لهجوم-كيميائي-1072035357.html
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أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الشرطة الألمانية تعتقل عربيا للاشتباه بتخطيطه لتنفيذ هجوم بقنبلة
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أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الثلاثاء، أنها اعتقلت سوريا يبلغ 28 عاماً، للاشتباه بتورطه في مخطط لتنفيذ هجوم بقنبلة ضد أهداف مدنية.
وقالت
الشرطة الألمانية إنها ألقت القبض على الرجل في مدينة هامبورغ.
وأضافت الشرطة أنها فتشت أيضا عددا من المواقع في المدينة الساحلية الشمالية وكذلك في بلدة كيمبتن الجنوبية حيث يعيش شقيقه الأصغر.
وأوضحت أن نحو 250 من أفراد الشرطة شاركوا في العملية صباح اليوم، وضبطوا أدلة بينها مواد كيميائية.
وفي السياق، ذكر مكتب الادعاء العام في هامبورغ في بيان، أن المشتبه به حاول "صنع حزام ناسف في منزله، لينفذ به هجوما على مدنيين".
ووفقا للسلطات الألمانية
، فإن التحقيقات تركزت على الأخ الأكبر وشقيقه البالغ من العمر 24 عاما، حيث اشتبه في أنهما كانا يخططان لهجوم بمتفجرات محلية الصنع تستهدف أهدافا مدنية، وذلك بدوافع وأفكار متطرفة.
وأشارت إلى أن الأخ الأكبر استخدم منصة "إي باي" (eBay) على الإنترنت لشراء مكونات لصنع مواد متفجرة في الأسابيع الأخيرة.
وحسب الشرطة، وجه القضاء الألماني تهمة "تمويل الإرهاب" إلى الأخ الأكبر.