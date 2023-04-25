عربي
لافروف: واشنطن تريد أن تكون الراعي الوحيد للتسوية في الشرق الأوسط رغم فقدانها وضعها المحايد
https://sputnikarabic.ae/20230425/الشرطة-الألمانية-تعتقل-عربيا-للاشتباه-بتخطيطه-لتنفيذ-هجوم-بقنبلة-1076276476.html
الشرطة الألمانية تعتقل عربيا للاشتباه بتخطيطه لتنفيذ هجوم بقنبلة
الشرطة الألمانية تعتقل عربيا للاشتباه بتخطيطه لتنفيذ هجوم بقنبلة
أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الثلاثاء، أنها اعتقلت سوريا يبلغ 28 عاماً، للاشتباه بتورطه في مخطط لتنفيذ هجوم بقنبلة ضد أهداف مدنية. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T15:08+0000
2023-04-25T15:08+0000
أخبار ألمانيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102038/61/1020386193_245:0:4640:2472_1920x0_80_0_0_01e205f7cbcadf340fab21502008e400.jpg
وقالت الشرطة الألمانية إنها ألقت القبض على الرجل في مدينة هامبورغ.وأضافت الشرطة أنها فتشت أيضا عددا من المواقع في المدينة الساحلية الشمالية وكذلك في بلدة كيمبتن الجنوبية حيث يعيش شقيقه الأصغر.وأوضحت أن نحو 250 من أفراد الشرطة شاركوا في العملية صباح اليوم، وضبطوا أدلة بينها مواد كيميائية.وفي السياق، ذكر مكتب الادعاء العام في هامبورغ في بيان، أن المشتبه به حاول "صنع حزام ناسف في منزله، لينفذ به هجوما على مدنيين".ووفقا للسلطات الألمانية، فإن التحقيقات تركزت على الأخ الأكبر وشقيقه البالغ من العمر 24 عاما، حيث اشتبه في أنهما كانا يخططان لهجوم بمتفجرات محلية الصنع تستهدف أهدافا مدنية، وذلك بدوافع وأفكار متطرفة.وأشارت إلى أن الأخ الأكبر استخدم منصة "إي باي" (eBay) على الإنترنت لشراء مكونات لصنع مواد متفجرة في الأسابيع الأخيرة.وحسب الشرطة، وجه القضاء الألماني تهمة "تمويل الإرهاب" إلى الأخ الأكبر.
https://sputnikarabic.ae/20230108/الشرطة-الألمانية-تعتقل-إيرانيا-للاشتباه-في-التخطيط-لهجوم-كيميائي-1072035357.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102038/61/1020386193_794:0:4090:2472_1920x0_80_0_0_bc962e70c8236e6125e407234fb6e0d3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الشرطة الألمانية تعتقل عربيا للاشتباه بتخطيطه لتنفيذ هجوم بقنبلة

15:08 GMT 25.04.2023
© AFP 2023الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الثلاثاء، أنها اعتقلت سوريا يبلغ 28 عاماً، للاشتباه بتورطه في مخطط لتنفيذ هجوم بقنبلة ضد أهداف مدنية.
وقالت الشرطة الألمانية إنها ألقت القبض على الرجل في مدينة هامبورغ.
وأضافت الشرطة أنها فتشت أيضا عددا من المواقع في المدينة الساحلية الشمالية وكذلك في بلدة كيمبتن الجنوبية حيث يعيش شقيقه الأصغر.

وأوضحت أن نحو 250 من أفراد الشرطة شاركوا في العملية صباح اليوم، وضبطوا أدلة بينها مواد كيميائية.

وفي السياق، ذكر مكتب الادعاء العام في هامبورغ في بيان، أن المشتبه به حاول "صنع حزام ناسف في منزله، لينفذ به هجوما على مدنيين".
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
الشرطة الألمانية تعتقل إيرانيا للاشتباه في التخطيط لهجوم كيميائي
8 يناير, 06:10 GMT
ووفقا للسلطات الألمانية، فإن التحقيقات تركزت على الأخ الأكبر وشقيقه البالغ من العمر 24 عاما، حيث اشتبه في أنهما كانا يخططان لهجوم بمتفجرات محلية الصنع تستهدف أهدافا مدنية، وذلك بدوافع وأفكار متطرفة.
وأشارت إلى أن الأخ الأكبر استخدم منصة "إي باي" (eBay) على الإنترنت لشراء مكونات لصنع مواد متفجرة في الأسابيع الأخيرة.
وحسب الشرطة، وجه القضاء الألماني تهمة "تمويل الإرهاب" إلى الأخ الأكبر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий РФ в подвалах комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:19 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للاشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو12:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала