https://sputnikarabic.ae/20230425/الطيران-الروسي-يؤازر-وحدات-الاقتحام-المتوغلة-في-أرتيوموفسك-1076270891.html
الطيران الروسي يؤازر وحدات الاقتحام المتوغلة في أرتيوموفسك
الطيران الروسي يؤازر وحدات الاقتحام المتوغلة في أرتيوموفسك
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن الطيران الروسي نفذ 9 طلعات جوية في يوم واحد وأن رجال المدفعية أكملوا 62 مهمة دعم ناري لوحدات الاقتحام في... 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T12:47+0000
2023-04-25T12:47+0000
2023-04-25T13:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وعلى محور دونيتسك، تواصل الكتائب الهجومية تدمير نقاط تمركز العدو في الجزء الغربي من أرتيوموفسك، وتقدم القوات المحمولة جواً والطيران العملياتي والتكتيكي الدعم المباشر لأعمال الكتائب الهجومية وقمع محاولات العدو لنقل قوات الاحتياط.وأردف البيان: "وخلال اليوم الماضي، ومن أجل دعم الكتائب الهجومية في مدينة أرتيوموفسك، نفذت الطائرات تسع طلعات جوية، وأكملت مدفعية الميدان 62 مهمة إطلاق نار".وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، دكت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة من مجموعة "الشرق" (فوستوك) وحدات العدو في مناطق فوغليدار وبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفودانيلوفكا وكامينسكوي في منطقة زابوروجيه.وعلى محور خيرسون تم القضاء على ما يصل إلى 20 جنديًا أوكرانيًا، بالإضافة إلى تدمير نظام مدفعي "إم 777" أمريكي الصنع أثناء الاشتباك الناري للعدو.
https://sputnikarabic.ae/20230424/القوات-الروسية-تدمر-قوات-الاحتياط-الأوكرانية-التي-كانت-تتقدم-نحو-أرتيوموفسك--1076224365.html
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روسيا, رصد عسكري
الطيران الروسي يؤازر وحدات الاقتحام المتوغلة في أرتيوموفسك
12:47 GMT 25.04.2023 (تم التحديث: 13:04 GMT 25.04.2023) تابعنا عبر
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن الطيران الروسي نفذ 9 طلعات جوية في يوم واحد وأن رجال المدفعية أكملوا 62 مهمة دعم ناري لوحدات الاقتحام في أرتيوموفسك (باخموت).
وعلى محور دونيتسك، تواصل الكتائب الهجومية تدمير نقاط تمركز العدو في الجزء الغربي من أرتيوموفسك، وتقدم القوات المحمولة جواً والطيران العملياتي والتكتيكي الدعم المباشر لأعمال الكتائب الهجومية وقمع محاولات العدو لنقل قوات الاحتياط.
نسف القصف المدفعي الذي نفذته مجموعة القوات "الجنوبية" مواقع لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بوغدانوفكا وكراسنوي وستوبوتشكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأردف البيان: "وخلال اليوم الماضي، ومن أجل دعم الكتائب الهجومية في مدينة أرتيوموفسك، نفذت الطائرات تسع طلعات جوية، وأكملت مدفعية الميدان 62 مهمة إطلاق نار".
وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه خلال النهار 360 من الجنود الأوكرانيين والمرتزقة، وسبع عربات قتال مشاة، وثماني عربات قتال مصفحة، وسبع سيارات عسكرية، ومدفع هاوتزر "دي 20"، ومدفعي "غفوزديكا".
وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، دكت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب
الثقيلة من مجموعة "الشرق" (فوستوك) وحدات العدو في مناطق فوغليدار وبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفودانيلوفكا وكامينسكوي في منطقة زابوروجيه.
تم القضاء على أكثر من 120 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير عربة قتال مصفحة، وتسع سيارات عسكرية، ومدفع هاوتزر "دي 20" ومدفع "مستا بي"، بالإضافة إلى مدفع "أكاسيا".
وعلى محور خيرسون تم القضاء على ما يصل إلى 20 جنديًا أوكرانيًا، بالإضافة إلى تدمير نظام مدفعي "إم 777" أمريكي الصنع أثناء الاشتباك الناري للعدو.