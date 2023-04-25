https://sputnikarabic.ae/20230425/الطيران-الروسي-يؤازر-وحدات-الاقتحام-المتوغلة-في-أرتيوموفسك-1076270891.html

الطيران الروسي يؤازر وحدات الاقتحام المتوغلة في أرتيوموفسك

الطيران الروسي يؤازر وحدات الاقتحام المتوغلة في أرتيوموفسك

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن الطيران الروسي نفذ 9 طلعات جوية في يوم واحد وأن رجال المدفعية أكملوا 62 مهمة دعم ناري لوحدات الاقتحام في... 25.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-25T12:47+0000

2023-04-25T12:47+0000

2023-04-25T13:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وعلى محور دونيتسك، تواصل الكتائب الهجومية تدمير نقاط تمركز العدو في الجزء الغربي من أرتيوموفسك، وتقدم القوات المحمولة جواً والطيران العملياتي والتكتيكي الدعم المباشر لأعمال الكتائب الهجومية وقمع محاولات العدو لنقل قوات الاحتياط.وأردف البيان: "وخلال اليوم الماضي، ومن أجل دعم الكتائب الهجومية في مدينة أرتيوموفسك، نفذت الطائرات تسع طلعات جوية، وأكملت مدفعية الميدان 62 مهمة إطلاق نار".وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، دكت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة من مجموعة "الشرق" (فوستوك) وحدات العدو في مناطق فوغليدار وبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفودانيلوفكا وكامينسكوي في منطقة زابوروجيه.وعلى محور خيرسون تم القضاء على ما يصل إلى 20 جنديًا أوكرانيًا، بالإضافة إلى تدمير نظام مدفعي "إم 777" أمريكي الصنع أثناء الاشتباك الناري للعدو.

https://sputnikarabic.ae/20230424/القوات-الروسية-تدمر-قوات-الاحتياط-الأوكرانية-التي-كانت-تتقدم-نحو-أرتيوموفسك--1076224365.html

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روسيا, رصد عسكري