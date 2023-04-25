عربي
الطيران الروسي يؤازر وحدات الاقتحام المتوغلة في أرتيوموفسك
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230425/الطيران-الروسي-يؤازر-وحدات-الاقتحام-المتوغلة-في-أرتيوموفسك-1076270891.html
الطيران الروسي يؤازر وحدات الاقتحام المتوغلة في أرتيوموفسك
الطيران الروسي يؤازر وحدات الاقتحام المتوغلة في أرتيوموفسك
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن الطيران الروسي نفذ 9 طلعات جوية في يوم واحد وأن رجال المدفعية أكملوا 62 مهمة دعم ناري لوحدات الاقتحام في... 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T12:47+0000
2023-04-25T13:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/19/1076255629_0:32:3067:1757_1920x0_80_0_0_7186eb8c67ab5a629dadb280dfcf9090.jpg
وعلى محور دونيتسك، تواصل الكتائب الهجومية تدمير نقاط تمركز العدو في الجزء الغربي من أرتيوموفسك، وتقدم القوات المحمولة جواً والطيران العملياتي والتكتيكي الدعم المباشر لأعمال الكتائب الهجومية وقمع محاولات العدو لنقل قوات الاحتياط.وأردف البيان: "وخلال اليوم الماضي، ومن أجل دعم الكتائب الهجومية في مدينة أرتيوموفسك، نفذت الطائرات تسع طلعات جوية، وأكملت مدفعية الميدان 62 مهمة إطلاق نار".وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، دكت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة من مجموعة "الشرق" (فوستوك) وحدات العدو في مناطق فوغليدار وبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفودانيلوفكا وكامينسكوي في منطقة زابوروجيه.وعلى محور خيرسون تم القضاء على ما يصل إلى 20 جنديًا أوكرانيًا، بالإضافة إلى تدمير نظام مدفعي "إم 777" أمريكي الصنع أثناء الاشتباك الناري للعدو.
https://sputnikarabic.ae/20230424/القوات-الروسية-تدمر-قوات-الاحتياط-الأوكرانية-التي-كانت-تتقدم-نحو-أرتيوموفسك--1076224365.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/19/1076255629_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_b4a043cb5524e3c3af78c23a30ee9d83.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الطيران الروسي يؤازر وحدات الاقتحام المتوغلة في أرتيوموفسك

12:47 GMT 25.04.2023 (تم التحديث: 13:04 GMT 25.04.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورالمباني متعددة الطوابق المتضررة في الجزء الغربي من أرتيوموفسك
المباني متعددة الطوابق المتضررة في الجزء الغربي من أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن الطيران الروسي نفذ 9 طلعات جوية في يوم واحد وأن رجال المدفعية أكملوا 62 مهمة دعم ناري لوحدات الاقتحام في أرتيوموفسك (باخموت).
وعلى محور دونيتسك، تواصل الكتائب الهجومية تدمير نقاط تمركز العدو في الجزء الغربي من أرتيوموفسك، وتقدم القوات المحمولة جواً والطيران العملياتي والتكتيكي الدعم المباشر لأعمال الكتائب الهجومية وقمع محاولات العدو لنقل قوات الاحتياط.

نسف القصف المدفعي الذي نفذته مجموعة القوات "الجنوبية" مواقع لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بوغدانوفكا وكراسنوي وستوبوتشكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأردف البيان: "وخلال اليوم الماضي، ومن أجل دعم الكتائب الهجومية في مدينة أرتيوموفسك، نفذت الطائرات تسع طلعات جوية، وأكملت مدفعية الميدان 62 مهمة إطلاق نار".

وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه خلال النهار 360 من الجنود الأوكرانيين والمرتزقة، وسبع عربات قتال مشاة، وثماني عربات قتال مصفحة، وسبع سيارات عسكرية، ومدفع هاوتزر "دي 20"، ومدفعي "غفوزديكا".

طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر قوات الاحتياط الأوكرانية المتجهة نحو أرتيوموفسك
أمس, 11:24 GMT
وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، دكت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة من مجموعة "الشرق" (فوستوك) وحدات العدو في مناطق فوغليدار وبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفودانيلوفكا وكامينسكوي في منطقة زابوروجيه.
تم القضاء على أكثر من 120 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير عربة قتال مصفحة، وتسع سيارات عسكرية، ومدفع هاوتزر "دي 20" ومدفع "مستا بي"، بالإضافة إلى مدفع "أكاسيا".
وعلى محور خيرسون تم القضاء على ما يصل إلى 20 جنديًا أوكرانيًا، بالإضافة إلى تدمير نظام مدفعي "إم 777" أمريكي الصنع أثناء الاشتباك الناري للعدو.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للاشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو12:49 GMTВоеннослужащий РФ в подвалах комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала