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https://sputnikarabic.ae/20230425/القوات-الروسية-المجوقلة-تنتشر-في-الغابات-وتصد-هجوما-أوكرانيا-فيديو---1076252574.html
القوات الروسية "المجوقلة" تنتشر في الغابات وتصد هجوما أوكرانيا... فيديو
القوات الروسية "المجوقلة" تنتشر في الغابات وتصد هجوما أوكرانيا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لصد وحدات من القوات الروسية "المجوقلة" هجوما مضادا لمسلحين أوكرانيين حاولو التسسل من خلال الغابات. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T07:32+0000
2023-04-25T07:32+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وبيّنت وزارة الدفاع الروسية أن الهجوم قوبل بنيران كثيفة، وتم القضاء على عدد كبير من المسلحين المهاجمين وتدمير دبابتين.وأعلنت وزراة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، أن القوات الروسية المهاجمة المدعومة من القوات المجوقلة وقوات المجموعة "الجنوبية" (يوجني) التابعة للقوات المسلحة الروسية، دمرت قوات احتياط الجيش الأوكراني، الموجودة في الجزء الغربي من أرتيوموفسك، وفي منطقة بوغدانوفكا.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في أيلول/سبتمبر 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه الأقاليم من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230425/طيار-إف-35-يشتكي-من-وضع-التخفي-للدفاع-الجوي-الروسي-1076252252.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية "المجوقلة" تنتشر في الغابات وتصد هجوما أوكرانيا... فيديو

07:32 GMT 25.04.2023
© Sputnik . Evgueniy Byatov / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المحمولة جوا خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
جنود القوات المحمولة جوا خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© Sputnik . Evgueniy Byatov
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لصد وحدات من القوات الروسية "المجوقلة" هجوما مضادا لمسلحين أوكرانيين حاولو التسسل من خلال الغابات.
وبيّنت وزارة الدفاع الروسية أن الهجوم قوبل بنيران كثيفة، وتم القضاء على عدد كبير من المسلحين المهاجمين وتدمير دبابتين.
وأعلنت وزراة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، أن القوات الروسية المهاجمة المدعومة من القوات المجوقلة وقوات المجموعة "الجنوبية" (يوجني) التابعة للقوات المسلحة الروسية، دمرت قوات احتياط الجيش الأوكراني، الموجودة في الجزء الغربي من أرتيوموفسك، وفي منطقة بوغدانوفكا.
مقاتلة شبحية أمريكية طراز إف 35 أثناء تحليقها في الجو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
طيار "إف-35" يشتكي من "وضع التخفي" للدفاع الجوي الروسي
07:19 GMT
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في أيلول/سبتمبر 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه الأقاليم من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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