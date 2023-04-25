عربي
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230425/القوات-الروسية-تدمر-مدفع-تي-إر-إف1-الفرنسي-لأول-مرة-فيديو-1076264311.html
القوات الروسية تدمر مدفع "تي إر إف1" الفرنسي لأول مرة... فيديو
القوات الروسية تدمر مدفع "تي إر إف1" الفرنسي لأول مرة... فيديو
دمر المقاتلون الروس لأول مرة المدفع الذاتي الحركة "TRF1" عيار 155 ملم الذي قدمته فرنسا للتشكيلات المسلحة في كييف. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T10:30+0000
2023-04-25T10:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501834_0:133:3071:1860_1920x0_80_0_0_f8ee455ca02dcedc66e2bfbb900a93e7.jpg
تم نشر لقطات لضربه على يد "لانتسيت" الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".حاول المسلحون الأوكرانيون إخفاء مواقعهم، لكن هذا لم يساعدهم. رصدت طائرة الاستطلاع المسيرة موقع العدو، وبعد ذلك ألقت الطائرة الكاميكازي (الانتحارية) نفسها على المدفع. ولم تستطع حتى الشاشات الشبكية الخاصة حماية المدفع.تسبب انفجار الذخيرة الروسية عالية الدقة في اندلاع حريق هائل، وانتشر اللهب المنبعث من المدفع إلى العشب الجاف.ثم ظهرت صورة على شبكة الإنترنت تؤكد إتلاف هذه "الهدية" الأجنبية، حيث تم نقل بقاياها المشوهة على شاحنة.تم الإعلان عن المعلومات الأولى حول التوريد المحتمل لـ "TRF1" في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، ويذكر أن الجيش الفرنسي تخلى عمليا عن تشغيل هذه المعدات، إذ تم اعتماد مدافع" سيزار" الذاتية الدفع الأكثر تقدما.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501834_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e98bc3126a1555b7791741b7d2a03aaf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تدمر مدفع "تي إر إف1" الفرنسي لأول مرة... فيديو

10:30 GMT 25.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من طاقم المدفعية في نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
جنود من طاقم المدفعية في نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
دمر المقاتلون الروس لأول مرة المدفع الذاتي الحركة "TRF1" عيار 155 ملم الذي قدمته فرنسا للتشكيلات المسلحة في كييف.
تم نشر لقطات لضربه على يد "لانتسيت" الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
حاول المسلحون الأوكرانيون إخفاء مواقعهم، لكن هذا لم يساعدهم. رصدت طائرة الاستطلاع المسيرة موقع العدو، وبعد ذلك ألقت الطائرة الكاميكازي (الانتحارية) نفسها على المدفع. ولم تستطع حتى الشاشات الشبكية الخاصة حماية المدفع.
تسبب انفجار الذخيرة الروسية عالية الدقة في اندلاع حريق هائل، وانتشر اللهب المنبعث من المدفع إلى العشب الجاف.
ثم ظهرت صورة على شبكة الإنترنت تؤكد إتلاف هذه "الهدية" الأجنبية، حيث تم نقل بقاياها المشوهة على شاحنة.
تم الإعلان عن المعلومات الأولى حول التوريد المحتمل لـ "TRF1" في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، ويذكر أن الجيش الفرنسي تخلى عمليا عن تشغيل هذه المعدات، إذ تم اعتماد مدافع" سيزار" الذاتية الدفع الأكثر تقدما.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий РФ в подвалах комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала