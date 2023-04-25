https://sputnikarabic.ae/20230425/القوات-الروسية-تدمر-مدفع-تي-إر-إف1-الفرنسي-لأول-مرة-فيديو-1076264311.html
القوات الروسية تدمر مدفع "تي إر إف1" الفرنسي لأول مرة... فيديو
القوات الروسية تدمر مدفع "تي إر إف1" الفرنسي لأول مرة... فيديو
دمر المقاتلون الروس لأول مرة المدفع الذاتي الحركة "TRF1" عيار 155 ملم الذي قدمته فرنسا للتشكيلات المسلحة في كييف. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T10:30+0000
2023-04-25T10:30+0000
2023-04-25T10:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تم نشر لقطات لضربه على يد "لانتسيت" الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".حاول المسلحون الأوكرانيون إخفاء مواقعهم، لكن هذا لم يساعدهم. رصدت طائرة الاستطلاع المسيرة موقع العدو، وبعد ذلك ألقت الطائرة الكاميكازي (الانتحارية) نفسها على المدفع. ولم تستطع حتى الشاشات الشبكية الخاصة حماية المدفع.تسبب انفجار الذخيرة الروسية عالية الدقة في اندلاع حريق هائل، وانتشر اللهب المنبعث من المدفع إلى العشب الجاف.ثم ظهرت صورة على شبكة الإنترنت تؤكد إتلاف هذه "الهدية" الأجنبية، حيث تم نقل بقاياها المشوهة على شاحنة.تم الإعلان عن المعلومات الأولى حول التوريد المحتمل لـ "TRF1" في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، ويذكر أن الجيش الفرنسي تخلى عمليا عن تشغيل هذه المعدات، إذ تم اعتماد مدافع" سيزار" الذاتية الدفع الأكثر تقدما.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501834_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e98bc3126a1555b7791741b7d2a03aaf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تدمر مدفع "تي إر إف1" الفرنسي لأول مرة... فيديو
تابعنا عبر
دمر المقاتلون الروس لأول مرة المدفع الذاتي الحركة "TRF1" عيار 155 ملم الذي قدمته فرنسا للتشكيلات المسلحة في كييف.
تم نشر لقطات لضربه على يد "لانتسيت" الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
حاول المسلحون الأوكرانيون إخفاء مواقعهم، لكن هذا لم يساعدهم. رصدت طائرة الاستطلاع المسيرة موقع العدو، وبعد ذلك ألقت الطائرة الكاميكازي (الانتحارية) نفسها على المدفع. ولم تستطع حتى الشاشات الشبكية الخاصة حماية المدفع.
تسبب انفجار الذخيرة الروسية عالية الدقة في اندلاع حريق هائل، وانتشر اللهب المنبعث من المدفع إلى العشب الجاف
.
ثم ظهرت صورة على شبكة الإنترنت تؤكد إتلاف هذه "الهدية" الأجنبية، حيث تم نقل بقاياها المشوهة على شاحنة.
تم الإعلان عن المعلومات الأولى حول التوريد المحتمل لـ "TRF1" في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، ويذكر أن الجيش الفرنسي تخلى عمليا عن تشغيل هذه المعدات، إذ تم اعتماد مدافع" سيزار" الذاتية الدفع الأكثر تقدما.