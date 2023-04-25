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الطيران الروسي يؤازر وحدات الاقتحام المتوغلة في أرتيوموفسك
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230425/القوات-الروسية-تسقط-سو-25-أوكرانية-فيديو-1076267610.html
القوات الروسية تسقط "سو-25" أوكرانية... فيديو
القوات الروسية تسقط "سو-25" أوكرانية... فيديو
نشرت قناة "المراسلون العسكريون لروسكايا فيسنا" على "تلغرام" فيديو لطائرة الـ"سو-25" التابعة للقوات الجوية الأوكرانية التي أُسقطت بالقرب من خيرسون. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T11:57+0000
2023-04-25T11:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وحاولت طائرة هجومية أوكرانية مع طائرات أخرى مهاجمة مواقع القوات المسلحة الروسية في منطقة الجزر على نهر دنيبر. لكن المقاتلين الروس أسقطوا إحدى الطائرات، ربما من منظومات الدفاع الجوي المحمولة، وأجبروا الثانية على الهروب، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".يذكر أنه الآن تجري مواجهة صعبة بين القوات المسلحة لأوكرانيا والجيش الروسي بالقرب من خيرسون. حيث تحاول القوات الأوكرانية باستمرار عبور نهر دنيبر.
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تسقط "سو-25" أوكرانية... فيديو

11:57 GMT 25.04.2023
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة قاذفة "سو-25"
مقاتلة قاذفة سو-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© Sputnik . РИА Новости
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نشرت قناة "المراسلون العسكريون لروسكايا فيسنا" على "تلغرام" فيديو لطائرة الـ"سو-25" التابعة للقوات الجوية الأوكرانية التي أُسقطت بالقرب من خيرسون.
وحاولت طائرة هجومية أوكرانية مع طائرات أخرى مهاجمة مواقع القوات المسلحة الروسية في منطقة الجزر على نهر دنيبر. لكن المقاتلين الروس أسقطوا إحدى الطائرات، ربما من منظومات الدفاع الجوي المحمولة، وأجبروا الثانية على الهروب، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
يذكر أنه الآن تجري مواجهة صعبة بين القوات المسلحة لأوكرانيا والجيش الروسي بالقرب من خيرسون. حيث تحاول القوات الأوكرانية باستمرار عبور نهر دنيبر.
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