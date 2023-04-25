https://sputnikarabic.ae/20230425/القوات-الروسية-تسقط-سو-25-أوكرانية-فيديو-1076267610.html
القوات الروسية تسقط "سو-25" أوكرانية... فيديو
القوات الروسية تسقط "سو-25" أوكرانية... فيديو
نشرت قناة "المراسلون العسكريون لروسكايا فيسنا" على "تلغرام" فيديو لطائرة الـ"سو-25" التابعة للقوات الجوية الأوكرانية التي أُسقطت بالقرب من خيرسون. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T11:57+0000
2023-04-25T11:57+0000
2023-04-25T11:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وحاولت طائرة هجومية أوكرانية مع طائرات أخرى مهاجمة مواقع القوات المسلحة الروسية في منطقة الجزر على نهر دنيبر. لكن المقاتلين الروس أسقطوا إحدى الطائرات، ربما من منظومات الدفاع الجوي المحمولة، وأجبروا الثانية على الهروب، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".يذكر أنه الآن تجري مواجهة صعبة بين القوات المسلحة لأوكرانيا والجيش الروسي بالقرب من خيرسون. حيث تحاول القوات الأوكرانية باستمرار عبور نهر دنيبر.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تسقط "سو-25" أوكرانية... فيديو
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نشرت قناة "المراسلون العسكريون لروسكايا فيسنا" على "تلغرام" فيديو لطائرة الـ"سو-25" التابعة للقوات الجوية الأوكرانية التي أُسقطت بالقرب من خيرسون.
وحاولت طائرة هجومية أوكرانية مع طائرات أخرى مهاجمة مواقع القوات المسلحة الروسية في منطقة الجزر على نهر دنيبر. لكن المقاتلين الروس أسقطوا إحدى الطائرات
، ربما من منظومات الدفاع الجوي المحمولة، وأجبروا الثانية على الهروب، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
يذكر أنه الآن تجري مواجهة صعبة بين القوات المسلحة لأوكرانيا والجيش الروسي بالقرب من خيرسون. حيث تحاول القوات الأوكرانية باستمرار عبور نهر دنيبر.