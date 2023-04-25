https://sputnikarabic.ae/20230425/انطلاق-التجارة-بين-السعودية-وإيران--1076271536.html
انطلاق التجارة بين السعودية وإيران
انطلاق التجارة بين السعودية وإيران
أعلن وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني رضا فاطمي أمين، اليوم الثلاثاء، بدء التبادل التجاري بين ايران والسعودية. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T13:18+0000
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2023-04-25T13:18+0000
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وقال فاطمي أمين، في مقابلة مع وكالة "إرنا": "بالنظر إلى الاتفاق بين إيران والسعودية لاستئناف العلاقات بين البلدين، فإن دخول البضائع الإيرانية إلى السعودية مطروح على جدول الأعمال".وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقع وزيرا خارجية إيران والسعودية على بيان مشترك، في ختام محادثاتهما في العاصمة الصينية بكين، نص على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.وبحسب البيان، اتفق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص.وأعلنت إيران والسعودية، في 10 آذار/ مارس الماضي، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين، وذلك استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بحسب قناة "ارنا".
https://sputnikarabic.ae/20230425/لقاء-بين-وزير-الخارجية-الإيراني-ومارتن-غريفيث-في-طهران-1076261609.html
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إيران, العالم العربي, السعودية
إيران, العالم العربي, السعودية
انطلاق التجارة بين السعودية وإيران
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أعلن وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني رضا فاطمي أمين، اليوم الثلاثاء، بدء التبادل التجاري بين ايران والسعودية.
وقال فاطمي أمين، في مقابلة مع وكالة "إرنا": "بالنظر إلى الاتفاق بين إيران والسعودية لاستئناف العلاقات بين البلدين، فإن دخول البضائع الإيرانية إلى السعودية مطروح على جدول الأعمال".
وأضاف فاطمي أمين، أن زملاءنا في الوزارة بدأوا بعملية تصدير البضائع.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقع وزيرا خارجية إيران والسعودية على بيان مشترك، في ختام محادثاتهما في العاصمة الصينية بكين، نص على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.
وبحسب البيان، اتفق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص.
وأعلنت إيران والسعودية، في 10 آذار/ مارس الماضي، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين، وذلك استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بحسب قناة "ارنا"
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