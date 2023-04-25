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https://sputnikarabic.ae/20230425/انطلاق-التجارة-بين-السعودية-وإيران--1076271536.html
انطلاق التجارة بين السعودية وإيران
انطلاق التجارة بين السعودية وإيران
أعلن وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني رضا فاطمي أمين، اليوم الثلاثاء، بدء التبادل التجاري بين ايران والسعودية. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T13:18+0000
2023-04-25T13:18+0000
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وقال فاطمي أمين، في مقابلة مع وكالة "إرنا": "بالنظر إلى الاتفاق بين إيران والسعودية لاستئناف العلاقات بين البلدين، فإن دخول البضائع الإيرانية إلى السعودية مطروح على جدول الأعمال".وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقع وزيرا خارجية إيران والسعودية على بيان مشترك، في ختام محادثاتهما في العاصمة الصينية بكين، نص على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.وبحسب البيان، اتفق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص.وأعلنت إيران والسعودية، في 10 آذار/ مارس الماضي، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين، وذلك استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بحسب قناة "ارنا".
https://sputnikarabic.ae/20230425/لقاء-بين-وزير-الخارجية-الإيراني-ومارتن-غريفيث-في-طهران-1076261609.html
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إيران, العالم العربي, السعودية
إيران, العالم العربي, السعودية

انطلاق التجارة بين السعودية وإيران

13:18 GMT 25.04.2023
© AFP 2023 / APحرب بين إيران والسعودية
حرب بين إيران والسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© AFP 2023 / AP
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أعلن وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني رضا فاطمي أمين، اليوم الثلاثاء، بدء التبادل التجاري بين ايران والسعودية.
وقال فاطمي أمين، في مقابلة مع وكالة "إرنا": "بالنظر إلى الاتفاق بين إيران والسعودية لاستئناف العلاقات بين البلدين، فإن دخول البضائع الإيرانية إلى السعودية مطروح على جدول الأعمال".

وأضاف فاطمي أمين، أن زملاءنا في الوزارة بدأوا بعملية تصدير البضائع.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
لقاء بين وزير الخارجية الإيراني ومارتن غريفيث في طهران
10:33 GMT
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقع وزيرا خارجية إيران والسعودية على بيان مشترك، في ختام محادثاتهما في العاصمة الصينية بكين، نص على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.
وبحسب البيان، اتفق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص.
وأعلنت إيران والسعودية، في 10 آذار/ مارس الماضي، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين، وذلك استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بحسب قناة "ارنا".
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