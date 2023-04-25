https://sputnikarabic.ae/20230425/باحثون-يطورون-طماطما-تحمل-فوائد-الأنثوسيانين-1076257856.html
باحثون يطورون طماطما تحمل فوائد الأنثوسيانين
باحثون يطورون طماطما تحمل فوائد الأنثوسيانين
طوّر باحثو الخضروات في جامعة "أوريغون"، جيم مايرز، أول طماطم أرجوانية تحتوي على نفس المركب الصحي الموجود في العنب البري. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T09:35+0000
2023-04-25T09:35+0000
2023-04-25T09:35+0000
مجتمع
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وذكرت مجلة "phys"، أن مايرز وفريقه، استغرقوا نحو 10 سنوات لتطوير طماطم "زهرة النيلي".وبيّنت المجلة أن الناس أحبوا الطماطم الحديثة، وكان الاهتمام بالأنثوسيانين، وهو الصباغ الذي يحول ثمار الطماطم إلى اللون الأرجواني والذي يحتوي على مضادات الأكسدة الصحية.وبدأ مايرز وفريقه بزراعة الطماطم وشاهدوها تنمو وتنتج في كل عام، وكانوا يأخذون الطماطم الأرجوانية ويقطعونها. فعلوا ذلك مئات المرات، ولم يتم إنتاج أي من الطماطم باستخدام الجينات المعدلة وراثيا.قال مايرز: "كان اكتشافنا الكبير يطرح السؤال التالي، ماذا سيحدث إذا قاطعنا مصادر الفاكهة الأرجوانية التي نشأت من أنواع برية مختلفة؟ لقد قمنا باختيارات في هذا المجال واخترنا الطماطم ذات التعبير الأكثر كثافة، وكانت أكثر مقاومة للتسوس وذبول الفطر وستستمر في الحقل لفترة أطول من فاكهة الطماطم العادية، لقد وجدناها".وبحسب المجلة، سنبدأ في رؤية أحدث صنف أرجواني، وهو طماطم معدلة وراثيًا من أوروبا، حيث تمت الموافقة عليه العام الماضي من قبل الولايات المتحدة، قسم الزراعة، بحسب موقع"phys.org".وأشارت المجلة إلى أن هذا يختلف عن طماطم مايرز، التي يتم تربيتها تقليديًا، ويتم اختيارها واحدة تلو الأخرى على مدار سنوات عديدة، وسيتم إطلاق الطماطم الأرجوانية الجديدة، التي لم يتم تسميتها حتى الآن، في الولايات المتحدة، هذا العام، ولكن لن يتم بيعها في أوروبا، حيث المنتجات المعدلة وراثيًا غير قانونية.
https://sputnikarabic.ae/20230425/علماء-يكتشفون-طريقة-للتخلص-من-النفايات-البلاستيكية-عن-طريق-التفجير-1076256604.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
بيئة
باحثون يطورون طماطما تحمل فوائد الأنثوسيانين
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طوّر باحثو الخضروات في جامعة "أوريغون"، جيم مايرز، أول طماطم أرجوانية تحتوي على نفس المركب الصحي الموجود في العنب البري.
وذكرت مجلة "phys"، أن مايرز وفريقه، استغرقوا نحو 10 سنوات لتطوير طماطم "زهرة النيلي".
وبيّنت المجلة أن الناس أحبوا الطماطم الحديثة، وكان الاهتمام بالأنثوسيانين، وهو الصباغ الذي يحول ثمار الطماطم إلى اللون الأرجواني والذي يحتوي على مضادات الأكسدة الصحية.
وأشار المجلة إلى أن فريق مايرز بدأ العمل بجدية لتربية طماطم تجمع بين الفوائد الصحية للأنثوسيانين وخصائص الطماطم الجيدة المزروعة محليًا، وبمجرد إنتاج طماطم صالحة للأكل مع بعض اللون الأرجواني، تحول العمل إلى تقييمات ميدانية لمدة 11 عامًا.
وبدأ مايرز وفريقه بزراعة الطماطم وشاهدوها تنمو وتنتج في كل عام، وكانوا يأخذون الطماطم الأرجوانية ويقطعونها. فعلوا ذلك مئات المرات، ولم يتم إنتاج أي من الطماطم باستخدام الجينات المعدلة وراثيا.
قال مايرز: "كان اكتشافنا الكبير يطرح السؤال التالي، ماذا سيحدث إذا قاطعنا مصادر الفاكهة الأرجوانية التي نشأت من أنواع برية مختلفة؟ لقد قمنا باختيارات في هذا المجال واخترنا الطماطم ذات التعبير الأكثر كثافة، وكانت أكثر مقاومة للتسوس وذبول الفطر وستستمر في الحقل لفترة أطول من فاكهة الطماطم العادية، لقد وجدناها".
وبحسب المجلة، سنبدأ في رؤية أحدث صنف أرجواني، وهو طماطم معدلة وراثيًا من أوروبا، حيث تمت الموافقة عليه العام الماضي من قبل الولايات المتحدة، قسم الزراعة، بحسب موقع"phys.org".
وأشارت المجلة إلى أن هذا يختلف عن طماطم مايرز، التي يتم تربيتها تقليديًا، ويتم اختيارها واحدة تلو الأخرى على مدار سنوات عديدة، وسيتم إطلاق الطماطم الأرجوانية الجديدة، التي لم يتم تسميتها حتى الآن، في الولايات المتحدة، هذا العام، ولكن لن يتم بيعها في أوروبا، حيث المنتجات المعدلة وراثيًا غير قانونية.