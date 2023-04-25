https://sputnikarabic.ae/20230425/بريكس-تتلقى-طلبات-انضمام-من-19-دولة-قبل-قمة-جنوب-أفريقيا-1076258507.html
"بريكس" تتلقى طلبات انضمام من 19 دولة قبل قمة جنوب أفريقيا
"بريكس" تتلقى طلبات انضمام من 19 دولة قبل قمة جنوب أفريقيا
طلبت 19 دولة الانضمام إلى مجموعة دول "بريكس"، التي تستعد لعقد قمتها السنوية في جنوب أفريقيا مطلع يونيو/ حزيران المقبل. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T09:28+0000
2023-04-25T09:28+0000
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ووفقا لتصريحات نقلها موقع "نيوز 24"، أكد أنيل سوكلال، سفير جنوب أفريقيا لدى المجموعة، أن "بريكس" تلقت طلبات انضمام من 19 دولة بطرق مختلفة رسمية وغير رسمية.وأوضح سوكلال أن "بريكس" ستجتمع في كيب تاون يومي 2 و3 يونيو لمناقشة توسيعها مؤكدا أن "ثلاث عشرة دولة طلبت رسميًا الانضمام وطلبت ست دول أخرى بشكل غير رسمي".وقال سوكلال إن وزراء خارجية الدول الخمس الأعضاء أكدت أنها ستحضر المناقشات في يونيو، لمناقشة "النقاط الساخنة" بما في ذلك السودان، حيث يستمر الصراع بين الجيش والقوات شبه العسكرية.وكان سوكلال قد تحدث في فبراير/ شباط الماضي عن أن المملكة العربية السعودية وإيران طلبتا رسميًا الانضمام إلى بريكس.وكانت الصين قد بدأت الحديث حول التوسع عندما كانت رئيسة بريكس العام الماضي، حيث يحاول ثاني أكبر اقتصاد في العالم بناء نفوذ دبلوماسي لمواجهة هيمنة الدول المتقدمة في الأمم المتحدة.طالع أيضا: ما مستقبل النظام الاقتصادي العالمي في ظل الاتجاه التصاعدي لتكتل "بريكس"؟
https://sputnikarabic.ae/20230424/الكرملين-بوتين-تلقى-دعوة-حضور-قمة-بريكس---1076221887.html
https://sputnikarabic.ae/20230414/الصين-والبرازيل-تؤيدان-مسألة-توسيع-بريكس-1075922310.html
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مجموعة بريكس, الصين, جنوب أفريقيا, أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مجموعة بريكس, الصين, جنوب أفريقيا, أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
"بريكس" تتلقى طلبات انضمام من 19 دولة قبل قمة جنوب أفريقيا
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طلبت 19 دولة الانضمام إلى مجموعة دول "بريكس"، التي تستعد لعقد قمتها السنوية في جنوب أفريقيا مطلع يونيو/ حزيران المقبل.
ووفقا لتصريحات
نقلها موقع "نيوز 24"، أكد أنيل سوكلال، سفير جنوب أفريقيا لدى المجموعة، أن "بريكس" تلقت طلبات انضمام من 19 دولة بطرق مختلفة رسمية وغير رسمية.
وأوضح سوكلال
أن "بريكس" ستجتمع في كيب تاون يومي 2 و3 يونيو لمناقشة توسيعها مؤكدا أن "ثلاث عشرة دولة طلبت رسميًا الانضمام وطلبت ست دول أخرى بشكل غير رسمي".
وفيما شدد على أن "ما ستتم مناقشته (خلال الاجتماع المقبل) هو توسيع بريكس وكيفية حدوث ذلك"، لفت إلى أن المجموعة "تتلقى طلبات للانضمام يوميًا".
وقال سوكلال إن وزراء خارجية الدول الخمس الأعضاء أكدت أنها ستحضر المناقشات في يونيو، لمناقشة "النقاط الساخنة" بما في ذلك السودان، حيث يستمر الصراع بين الجيش والقوات شبه العسكرية.
وكان سوكلال قد تحدث في فبراير/ شباط الماضي عن أن المملكة العربية السعودية
وإيران طلبتا رسميًا الانضمام إلى بريكس.
يشار إلى أن مجموعة بريكس المكونة من كل من الصين وروسيا والبرازيل والهند، لم تقبل أعضاء جددا منذ تشكيلها في 2006، إلا عضوا واحدا فقط هو جنوب أفريقيا في عام 2010.
وكانت الصين قد بدأت الحديث حول التوسع عندما كانت رئيسة بريكس العام الماضي، حيث يحاول ثاني أكبر اقتصاد في العالم بناء نفوذ دبلوماسي لمواجهة هيمنة الدول المتقدمة في الأمم المتحدة.