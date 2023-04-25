https://sputnikarabic.ae/20230425/بيسكوف-لم-يتم-اتخاذ-قرار-حتى-الآن-بشأن-إجلاء-المواطنين-الروس-من-السودان-1076268384.html
بيسكوف: لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن إجلاء المواطنين الروس من السودان
بيسكوف: لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن إجلاء المواطنين الروس من السودان
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن إجلاء المواطنين الروس من السودان، مؤكدًا أنه يتم... 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T12:01+0000
2023-04-25T12:01+0000
2023-04-25T12:01+0000
الخرطوم
الكرملين
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "موظفونا يراقبون الوضع في السودان بعناية شديدة، وهم على اتصال دائم بموسكو، وهناك اتصالات ومشاورات على مدار الساعة بشكل مستمر، ويتم النظر في إمكانيات مختلفة بشأن المواطنين الروس في السودان".مشددا على أن الكرملين لم يتخذ أي قرار حتى الآن.وأشار السفير الروسي لدى الخرطوم، أندريه تشيرنوفول، إلى أن 140 شخصاً أكدوا للسفارة الروسية، الرغبة في مغادرة السودان عن طريق سفارة روسيا، مشيرا إلى أن القائمة تتزايد بسبب طلبات مواطني دول رابطة الدول المستقلة وعدد من الدول الأخرى.و تشهد الخرطوم وعدد من المدن السودانية منذ 15 نيسان/ أبريل الجاري، مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وبحسب وزير الصحة السوداني، ارتفع عدد قتلى الاشتباكات في البلاد إلى 600 شخص.
https://sputnikarabic.ae/20230425/بيسكوف-الظروف-حتى-الآن-ليست-في-صالح-تمديد-اتفاقية-الحبوب-1076262852.html
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الخرطوم, الكرملين, العالم العربي, أخبار السودان اليوم
الخرطوم, الكرملين, العالم العربي, أخبار السودان اليوم
بيسكوف: لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن إجلاء المواطنين الروس من السودان
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن إجلاء المواطنين الروس من السودان، مؤكدًا أنه يتم النظر في احتمالات مختلفة.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "موظفونا يراقبون الوضع في السودان بعناية شديدة، وهم على اتصال دائم بموسكو، وهناك اتصالات ومشاورات على مدار الساعة بشكل مستمر، ويتم النظر في إمكانيات مختلفة بشأن المواطنين الروس في السودان".
مشددا على أن الكرملين لم يتخذ أي قرار حتى الآن.
وفي وقت سابق، أكد السفير الروسي لدى السودان، أندريه تشيرنوفول، لوكالة "سبوتنيك"، أن "غالبية المواطنين الروس الذين كانوا في مناطق القتال بالخرطوم تم إجلاؤهم إلى السفارة الروسية".
وأشار السفير الروسي لدى الخرطوم، أندريه تشيرنوفول، إلى أن 140 شخصاً أكدوا للسفارة الروسية
، الرغبة في مغادرة السودان عن طريق سفارة روسيا، مشيرا إلى أن القائمة تتزايد بسبب طلبات مواطني دول رابطة الدول المستقلة وعدد من الدول الأخرى.
وأعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
و تشهد الخرطوم وعدد من المدن السودانية منذ 15 نيسان/ أبريل الجاري، مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وبحسب وزير الصحة السوداني، ارتفع عدد قتلى الاشتباكات في البلاد إلى 600 شخص.