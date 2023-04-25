https://sputnikarabic.ae/20230425/بيلاروس-العالم-ينتقل-إلى-التعددية-القطبية-على-الرغم-من-محاربة-ومقاومة-بعض-الدول-1076249005.html
بيلاروس: العالم ينتقل إلى التعددية القطبية على الرغم من محاربة ومقاومة بعض الدول
بيلاروس: العالم ينتقل إلى التعددية القطبية على الرغم من محاربة ومقاومة بعض الدول
قال مندوب بيلاروس لدى الأمم المتحدة، فالنتين ريباكوف، إن انتقال العالم إلى التعددية القطبية يجري الآن على الرغم من محاربة ومقاومة بعض الدول لذلك. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T03:41+0000
2023-04-25T03:41+0000
2023-04-25T03:41+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأجاب ريبكوف للصحفيين ردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك" عقب اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن التعددية القطبية وحماية مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، قائلا، "بطريقة أو بأخرى، سواء أرادوا ذلك أم لا، يحدث الانتقال إلى التعددية القطبية بكفاح شاق، رغم مقاومة تلك البلدان التي تحاول محاربة الانتقال بكل طريقة ممكنة".وأكد أنه من الواضح "للجميع" أن عملية التحول جارية ولا يمكن إيقافها، مضيفا: "ربما لهذا السبب يتم استخدام مثل هذه الأساليب العنيفة"، مستشهدا بالعقوبات ضد بيلاروس.وفي أيلول/سبتمبر العام الماضي، قال الرئيس الروسي بأن النظام العالمي يمر حاليًا بتحول، والعالم يتجه نحو التعددية القطبية.ووفقًا لبوتين، في الوقت نفسه، يواجه الانتقال إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب مقاومة من الذين يحاولون الحفاظ على هيمنتهم والسيطرة على كل شيء، لكن الدول النامية والأفقر تعاني من سياسة الهيمنة والعقوبات.
https://sputnikarabic.ae/20220920/بوتين-النظام-العالمي-يتغير-والعالم-يتجه-نحو-التعددية-القطبية-ولدينا-علاقات-متينة-مع-مصر-والكويت-1067992787.html
بيلاروس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, بيلاروس, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, بيلاروس, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
بيلاروس: العالم ينتقل إلى التعددية القطبية على الرغم من محاربة ومقاومة بعض الدول
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قال مندوب بيلاروس لدى الأمم المتحدة، فالنتين ريباكوف، إن انتقال العالم إلى التعددية القطبية يجري الآن على الرغم من محاربة ومقاومة بعض الدول لذلك.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وأجاب ريبكوف للصحفيين ردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك
" عقب اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن التعددية القطبية وحماية مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، قائلا، "بطريقة أو بأخرى، سواء أرادوا ذلك أم لا، يحدث الانتقال إلى التعددية القطبية بكفاح شاق، رغم مقاومة تلك البلدان التي تحاول محاربة الانتقال بكل طريقة ممكنة".
20 سبتمبر 2022, 10:08 GMT
وأكد أنه من الواضح "للجميع" أن عملية التحول جارية ولا يمكن إيقافها، مضيفا: "ربما لهذا السبب يتم استخدام مثل هذه الأساليب العنيفة"، مستشهدا بالعقوبات ضد بيلاروس.
وفي أيلول/سبتمبر العام الماضي، قال الرئيس الروسي بأن النظام العالمي يمر حاليًا بتحول
، والعالم يتجه نحو التعددية القطبية.
ووفقًا لبوتين، في الوقت نفسه، يواجه الانتقال إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب مقاومة من الذين يحاولون الحفاظ على هيمنتهم والسيطرة على كل شيء، لكن الدول النامية والأفقر تعاني من سياسة الهيمنة والعقوبات.