https://sputnikarabic.ae/20230425/تحطم-طائرة-هليكوبتر-إسعاف-جوي-في-منطقة-فولغوغراد-الروسية-ومقتل-طيار-1076249429.html
تحطم مروحية إسعاف جوي في فولغوغراد الروسية ومقتل الطيار... صور
تحطم مروحية إسعاف جوي في فولغوغراد الروسية ومقتل الطيار... صور
تحطمت طائرة هليكوبتر إسعاف جوي، صباح اليوم الثلاثاء، أثناء عودتها إلى القاعدة في مقاطعة فولغوغراد جنوب غربي روسيا. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T04:05+0000
2023-04-25T04:05+0000
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وقالت الخدمة الصحفية للجنة الصحة الإقليمية للصحفيين إن الطائرة وقعت في منطقة غوروديشينسك بمقاطعة فولغوغراد، وأن "الطيار لقي حتفه".وقالت الخدمة: "سقطت إحدى الطائرات المروحية التي تخدم في المجال الطبي عند عودتها إلى القاعدة من دون ركاب. ولقد لقي الطيار حتفه على الفور".ولم يتم الكشف عن نوع الطائرة الهليكوبتر التي تحطمت.وعقب وقوع الحادث، فتحت إدارة التحقيقات الإقليمية الغربية للنقل التابعة للجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن انتهاك قواعد السلامة لتشغيل النقل الجوي.
https://sputnikarabic.ae/20220621/تحطم-طائرة-سو-25-في-إقليم-روستوف-جنوبي-روسيا-1064010119.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
تحطم مروحية إسعاف جوي في فولغوغراد الروسية ومقتل الطيار... صور
04:05 GMT 25.04.2023 (تم التحديث: 05:01 GMT 25.04.2023) تابعنا عبر
تحطمت طائرة هليكوبتر إسعاف جوي، صباح اليوم الثلاثاء، أثناء عودتها إلى القاعدة في مقاطعة فولغوغراد جنوب غربي روسيا.
وقالت الخدمة الصحفية للجنة الصحة الإقليمية للصحفيين إن الطائرة وقعت في منطقة غوروديشينسك بمقاطعة فولغوغراد، وأن "الطيار لقي حتفه".
وقالت الخدمة: "سقطت إحدى الطائرات المروحية التي تخدم في المجال الطبي عند عودتها إلى القاعدة من دون ركاب. ولقد لقي الطيار حتفه على الفور".
ولم يتم الكشف عن نوع الطائرة الهليكوبتر التي تحطمت.
وعقب وقوع الحادث، فتحت إدارة التحقيقات الإقليمية الغربية للنقل التابعة للجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن انتهاك قواعد السلامة لتشغيل النقل الجوي.