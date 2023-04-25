https://sputnikarabic.ae/20230425/تدمير-تسعة-ملاجئ-للقوات-الأوكرانية-ومعقل-في-اتجاه-كوبيانسك-1076248614.html
تدمير 9 ملاجئ للقوات الأوكرانية ومعقل في اتجاه كوبيانسك
تدمير 9 ملاجئ للقوات الأوكرانية ومعقل في اتجاه كوبيانسك
قال ياروسلاف ياكيمكين، الضابط في المركز الإعلام لمجموعة "زاباد" الروسية"، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية دمرت نقطة دفاع وتسع مأوى للأفراد العسكرية في اتجاه... 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T02:50+0000
2023-04-25T02:50+0000
2023-04-25T03:08+0000
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وقال ياكيمكين لوكالة "سبوتنيك": "خلال الأعمال العسكرية في اتجاه كوبانسكي، دمرت طائرات الجيش في تجمع القوات الغربية خلال اليوم نقطة دفاع لواء عدو في منطقة المستوطنة ميلوفو وتسعة ملاجئ للأفراد العسكرية في مناطق القرى بيرشوترافنيفو، بيريستوفو، وإيفانوفكا".وأشار ياكيمكين إلى أنه تم كشف وتدمير مجموعتين تجسس وتخريب للعدو في منطقة قرى تيمكوفكا ونوفوسيلوفسكوي.وأضاف ياكيمكين أن ثلاث محاولات لتغيير الوحدات تم إفشالها في منطقة قرى دفوريتشنوي وكيسلوفكا، مشيرًا إلى أنه تم تدمير شاحنة واثنين من الشاحنات الصغيرة التابعة للعدو مع الأفراد العسكرية في منطقة نسكوتنوي ومانكوفكا بواسطة مدفع 2س19 "مستا -س" بقيادة الرقيب أندريه بروكوبوف.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230425/قائد-مروحية-مي-35-الروسية-يكشف-تكتيكات-تجاوز-منظومات-الدفاع-الجوي-للعدو-1076248456.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
تدمير 9 ملاجئ للقوات الأوكرانية ومعقل في اتجاه كوبيانسك
02:50 GMT 25.04.2023 (تم التحديث: 03:08 GMT 25.04.2023) تابعنا عبر
قال ياروسلاف ياكيمكين، الضابط في المركز الإعلام لمجموعة "زاباد" الروسية"، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية دمرت نقطة دفاع وتسع مأوى للأفراد العسكرية في اتجاه كوبانسكي، وأفشلت ثلاثة محاولات لتغيير الدوريات.
وقال ياكيمكين لوكالة "سبوتنيك
": "خلال الأعمال العسكرية في اتجاه كوبانسكي، دمرت طائرات الجيش في تجمع القوات الغربية خلال اليوم نقطة دفاع لواء عدو في منطقة المستوطنة ميلوفو وتسعة ملاجئ للأفراد العسكرية في مناطق القرى بيرشوترافنيفو، بيريستوفو، وإيفانوفكا".
وأشار ياكيمكين إلى أنه تم كشف وتدمير مجموعتين تجسس وتخريب للعدو في منطقة قرى تيمكوفكا ونوفوسيلوفسكوي.
وأضاف ياكيمكين أن ثلاث محاولات لتغيير الوحدات تم إفشالها في منطقة قرى دفوريتشنوي وكيسلوفكا، مشيرًا إلى أنه تم تدمير شاحنة واثنين من الشاحنات الصغيرة التابعة للعدو مع الأفراد العسكرية في منطقة نسكوتنوي ومانكوفكا بواسطة مدفع 2س19 "مستا -س" بقيادة الرقيب أندريه بروكوبوف.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.