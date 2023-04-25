عربي
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230425/تدمير-تسعة-ملاجئ-للقوات-الأوكرانية-ومعقل-في-اتجاه-كوبيانسك-1076248614.html
تدمير 9 ملاجئ للقوات الأوكرانية ومعقل في اتجاه كوبيانسك
تدمير 9 ملاجئ للقوات الأوكرانية ومعقل في اتجاه كوبيانسك
قال ياروسلاف ياكيمكين، الضابط في المركز الإعلام لمجموعة "زاباد" الروسية"، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية دمرت نقطة دفاع وتسع مأوى للأفراد العسكرية في اتجاه... 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T02:50+0000
2023-04-25T03:08+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/06/1063155056_0:35:3071:1762_1920x0_80_0_0_7dd993a587e2f34c287d4c394cfc8791.jpg
وقال ياكيمكين لوكالة "سبوتنيك": "خلال الأعمال العسكرية في اتجاه كوبانسكي، دمرت طائرات الجيش في تجمع القوات الغربية خلال اليوم نقطة دفاع لواء عدو في منطقة المستوطنة ميلوفو وتسعة ملاجئ للأفراد العسكرية في مناطق القرى بيرشوترافنيفو، بيريستوفو، وإيفانوفكا".وأشار ياكيمكين إلى أنه تم كشف وتدمير مجموعتين تجسس وتخريب للعدو في منطقة قرى تيمكوفكا ونوفوسيلوفسكوي.وأضاف ياكيمكين أن ثلاث محاولات لتغيير الوحدات تم إفشالها في منطقة قرى دفوريتشنوي وكيسلوفكا، مشيرًا إلى أنه تم تدمير شاحنة واثنين من الشاحنات الصغيرة التابعة للعدو مع الأفراد العسكرية في منطقة نسكوتنوي ومانكوفكا بواسطة مدفع 2س19 "مستا -س" بقيادة الرقيب أندريه بروكوبوف.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230425/قائد-مروحية-مي-35-الروسية-يكشف-تكتيكات-تجاوز-منظومات-الدفاع-الجوي-للعدو-1076248456.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/06/1063155056_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_7ee537c930f53a054977082d2866177f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

تدمير 9 ملاجئ للقوات الأوكرانية ومعقل في اتجاه كوبيانسك

02:50 GMT 25.04.2023 (تم التحديث: 03:08 GMT 25.04.2023)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي تقوم بتفكيك وإزالة ألغام القوات المسلحة الأوكرانية في آزوفستال، ماريوبول
قوات الجيش الروسي تقوم بتفكيك وإزالة ألغام القوات المسلحة الأوكرانية في آزوفستال، ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال ياروسلاف ياكيمكين، الضابط في المركز الإعلام لمجموعة "زاباد" الروسية"، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية دمرت نقطة دفاع وتسع مأوى للأفراد العسكرية في اتجاه كوبانسكي، وأفشلت ثلاثة محاولات لتغيير الدوريات.
وقال ياكيمكين لوكالة "سبوتنيك": "خلال الأعمال العسكرية في اتجاه كوبانسكي، دمرت طائرات الجيش في تجمع القوات الغربية خلال اليوم نقطة دفاع لواء عدو في منطقة المستوطنة ميلوفو وتسعة ملاجئ للأفراد العسكرية في مناطق القرى بيرشوترافنيفو، بيريستوفو، وإيفانوفكا".
مروحية مي - 35 بي، معرض أرميا 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قائد مروحية "مي-35" الروسية يكشف تكتيكات تجاوز منظومات الدفاع الجوي للعدو
02:40 GMT
وأشار ياكيمكين إلى أنه تم كشف وتدمير مجموعتين تجسس وتخريب للعدو في منطقة قرى تيمكوفكا ونوفوسيلوفسكوي.
وأضاف ياكيمكين أن ثلاث محاولات لتغيير الوحدات تم إفشالها في منطقة قرى دفوريتشنوي وكيسلوفكا، مشيرًا إلى أنه تم تدمير شاحنة واثنين من الشاحنات الصغيرة التابعة للعدو مع الأفراد العسكرية في منطقة نسكوتنوي ومانكوفكا بواسطة مدفع 2س19 "مستا -س" بقيادة الرقيب أندريه بروكوبوف.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:36 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للاشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 12:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала