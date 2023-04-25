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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230425/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1076250872.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T05:32+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
جندي روسي يؤدي مهامه بالقرب من مصنع آزوفستال - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:32 GMT 25.04.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:51 GMT 25.04.2023
القوات الأوكرانية تستهدف منطقة بتروفسكي في دونيتسك بـ 3 قذائف مدفعية عيار (الناتو) 155 ملم
أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الإثنين. باستهداف المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية لمنطقة بتروفسكي في مدينة دونيتسك بـ 3 قذائف مدفعية عيار 155 ملم، (يستخدمها الناتو).

وجاء في بيان المكتب على قناته في "تلغرام"، أنه: " تم تسجيل استهداف من قبل التشكيلات المسلحة لأوكرانية في الساعة 10:40 (يتزامن مع توقيت موسكو) باتجاه مدينة كوراخوفو - مدينة دونيتسك (منطقتة بتؤوفسكي ) بـ 3 قذائف مدفعية (عيار 155 ملم) ".
05:32 GMT 25.04.2023
قوات الجيش الروسي تقوم بتفكيك وإزالة ألغام القوات المسلحة الأوكرانية في آزوفستال، ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تدمير 9 ملاجئ للقوات الأوكرانية ومعقل في اتجاه كوبيانسك
02:50 GMT
05:31 GMT 25.04.2023
دلفين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
إعلام: روسيا تعزز الدفاع عن سيفاستوبول بالدلافين المحاربة
05:04 GMT
05:31 GMT 25.04.2023
الطراد الصاروخي موسكو يتوجه إلى البحر المتوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لحظة صد هجوم سفن مسيرة على سيفاستوبول... فيديو
05:20 GMT
05:31 GMT 25.04.2023
لافروف وغوتيريش يناقشان أوكرانيا والشرق الأوسط وتنفيذ "صفقة الحبوب"
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الوزير سيرغي لافروف، ناقش خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوضع في أوكرانيا وما حولها، والوضع في سوريا واليمن وأفغانستان، وكذلك التعاون بين روسيا والأمم المتحدة وتنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود.
05:30 GMT 25.04.2023
جاويش أوغلو يحث المعارضة التركية على توضيح فوائد الانضمام إلى العقوبات المناهضة لروسيا
قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن البيان الذي أصدرته المعارضة التركية بشأن نيتها الانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا يجب مناقشته لفهم ما إذا كان ذلك سيفيد أنقرة.
05:30 GMT 25.04.2023
الجيش الروسي يبدأ استخدام دبابات "أرماتا" في قصف المواقع الأوكرانية
صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية بدأت باستخدام دبابات "تي – 14" أرماتا" (من الجيل الجديد) في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
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الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للاشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 12:49 GMT
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