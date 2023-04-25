تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:51 GMT 25.04.2023
القوات الأوكرانية تستهدف منطقة بتروفسكي في دونيتسك بـ 3 قذائف مدفعية عيار (الناتو) 155 ملم
أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الإثنين. باستهداف المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية لمنطقة بتروفسكي في مدينة دونيتسك بـ 3 قذائف مدفعية عيار 155 ملم، (يستخدمها الناتو).
وجاء في بيان المكتب على قناته في "تلغرام"، أنه: " تم تسجيل استهداف من قبل التشكيلات المسلحة لأوكرانية في الساعة 10:40 (يتزامن مع توقيت موسكو) باتجاه مدينة كوراخوفو - مدينة دونيتسك (منطقتة بتؤوفسكي ) بـ 3 قذائف مدفعية (عيار 155 ملم) ".
وجاء في بيان المكتب على قناته في "تلغرام"، أنه: " تم تسجيل استهداف من قبل التشكيلات المسلحة لأوكرانية في الساعة 10:40 (يتزامن مع توقيت موسكو) باتجاه مدينة كوراخوفو - مدينة دونيتسك (منطقتة بتؤوفسكي ) بـ 3 قذائف مدفعية (عيار 155 ملم) ".
05:32 GMT 25.04.2023
05:31 GMT 25.04.2023
05:31 GMT 25.04.2023
05:31 GMT 25.04.2023
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الوزير سيرغي لافروف، ناقش خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوضع في أوكرانيا وما حولها، والوضع في سوريا واليمن وأفغانستان، وكذلك التعاون بين روسيا والأمم المتحدة وتنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود.
05:30 GMT 25.04.2023
قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن البيان الذي أصدرته المعارضة التركية بشأن نيتها الانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا يجب مناقشته لفهم ما إذا كان ذلك سيفيد أنقرة.
05:30 GMT 25.04.2023
صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية بدأت باستخدام دبابات "تي – 14" أرماتا" (من الجيل الجديد) في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.