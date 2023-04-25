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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230425/دبابات-ليوبارد-تتجه-إلى-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو-1076260842.html
دبابات "ليوبارد" تتجه إلى منطقة العملية الخاصة... فيديو
دبابات "ليوبارد" تتجه إلى منطقة العملية الخاصة... فيديو
نشرت قناة "فوينيو ديلو" مقطع فديو لمجموعة دبابات "ليوبارد 2أ4" تتحرك إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T09:40+0000
2023-04-25T09:58+0000
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ومن المثير للاهتمام، أنه في الفيديو، يظهر على إحدى الدبابات علامة لواء دبابات سيفرسك الأول المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".هذا التشكيل هو جزء من القيادة العملياتية "الشمال". يشارك في العمليات القتالية منذ عام 2014. مع بداية العملية العسكرية الروسية، قاتل ضد القوات المسلحة الروسية في منطقة تشرنيغوف وكييف. ثم تم نقله إلى كراموتورسك. يقع مقر اللواء في قرية غونشاروفسكوي بمنطقة تشيرنيغيف.وهكذا، فإن دبابات "Leopard 2A4" ليست في خدمة جنود الاحتياط في ساحة التدريب، ولكن في وحدة قتالية لذوي الخبرة.
https://sputnikarabic.ae/20230425/إعلام-مساعدات-الغرب-لكييف-قبل-الهجوم-لن-تكون-بحجمها-بعده--1076256866.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

دبابات "ليوبارد" تتجه إلى منطقة العملية الخاصة... فيديو

09:40 GMT 25.04.2023 (تم التحديث: 09:58 GMT 25.04.2023)
© AP Photo / Michael Sohnدبابة ليوبارد 2
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Michael Sohn
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نشرت قناة "فوينيو ديلو" مقطع فديو لمجموعة دبابات "ليوبارد 2أ4" تتحرك إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة.
ومن المثير للاهتمام، أنه في الفيديو، يظهر على إحدى الدبابات علامة لواء دبابات سيفرسك الأول المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: مساعدات الغرب لكييف قبل "الهجوم" لن تكون بحجمها بعده
08:56 GMT
هذا التشكيل هو جزء من القيادة العملياتية "الشمال". يشارك في العمليات القتالية منذ عام 2014. مع بداية العملية العسكرية الروسية، قاتل ضد القوات المسلحة الروسية في منطقة تشرنيغوف وكييف. ثم تم نقله إلى كراموتورسك. يقع مقر اللواء في قرية غونشاروفسكوي بمنطقة تشيرنيغيف.
وهكذا، فإن دبابات "Leopard 2A4" ليست في خدمة جنود الاحتياط في ساحة التدريب، ولكن في وحدة قتالية لذوي الخبرة.
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Военнослужащий РФ в подвалах комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:02 GMT
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