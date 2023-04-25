https://sputnikarabic.ae/20230425/دبابات-ليوبارد-تتجه-إلى-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو-1076260842.html

دبابات "ليوبارد" تتجه إلى منطقة العملية الخاصة... فيديو

دبابات "ليوبارد" تتجه إلى منطقة العملية الخاصة... فيديو

نشرت قناة "فوينيو ديلو" مقطع فديو لمجموعة دبابات "ليوبارد 2أ4" تتحرك إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة. 25.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-25T09:40+0000

2023-04-25T09:40+0000

2023-04-25T09:58+0000

رصد عسكري

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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ومن المثير للاهتمام، أنه في الفيديو، يظهر على إحدى الدبابات علامة لواء دبابات سيفرسك الأول المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".هذا التشكيل هو جزء من القيادة العملياتية "الشمال". يشارك في العمليات القتالية منذ عام 2014. مع بداية العملية العسكرية الروسية، قاتل ضد القوات المسلحة الروسية في منطقة تشرنيغوف وكييف. ثم تم نقله إلى كراموتورسك. يقع مقر اللواء في قرية غونشاروفسكوي بمنطقة تشيرنيغيف.وهكذا، فإن دبابات "Leopard 2A4" ليست في خدمة جنود الاحتياط في ساحة التدريب، ولكن في وحدة قتالية لذوي الخبرة.

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