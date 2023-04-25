https://sputnikarabic.ae/20230425/دبابات-ليوبارد-تتجه-إلى-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو-1076260842.html
دبابات "ليوبارد" تتجه إلى منطقة العملية الخاصة... فيديو
دبابات "ليوبارد" تتجه إلى منطقة العملية الخاصة... فيديو
نشرت قناة "فوينيو ديلو" مقطع فديو لمجموعة دبابات "ليوبارد 2أ4" تتحرك إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T09:40+0000
2023-04-25T09:40+0000
2023-04-25T09:58+0000
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ومن المثير للاهتمام، أنه في الفيديو، يظهر على إحدى الدبابات علامة لواء دبابات سيفرسك الأول المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".هذا التشكيل هو جزء من القيادة العملياتية "الشمال". يشارك في العمليات القتالية منذ عام 2014. مع بداية العملية العسكرية الروسية، قاتل ضد القوات المسلحة الروسية في منطقة تشرنيغوف وكييف. ثم تم نقله إلى كراموتورسك. يقع مقر اللواء في قرية غونشاروفسكوي بمنطقة تشيرنيغيف.وهكذا، فإن دبابات "Leopard 2A4" ليست في خدمة جنود الاحتياط في ساحة التدريب، ولكن في وحدة قتالية لذوي الخبرة.
https://sputnikarabic.ae/20230425/إعلام-مساعدات-الغرب-لكييف-قبل-الهجوم-لن-تكون-بحجمها-بعده--1076256866.html
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
دبابات "ليوبارد" تتجه إلى منطقة العملية الخاصة... فيديو
09:40 GMT 25.04.2023 (تم التحديث: 09:58 GMT 25.04.2023) تابعنا عبر
نشرت قناة "فوينيو ديلو" مقطع فديو لمجموعة دبابات "ليوبارد 2أ4" تتحرك إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة.
ومن المثير للاهتمام، أنه في الفيديو، يظهر على إحدى الدبابات علامة لواء دبابات سيفرسك الأول المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
هذا التشكيل هو جزء من القيادة العملياتية "الشمال". يشارك في العمليات القتالية منذ عام 2014. مع بداية العملية العسكرية الروسية، قاتل ضد القوات المسلحة الروسية في منطقة تشرنيغوف وكييف. ثم تم نقله إلى كراموتورسك. يقع مقر اللواء في قرية غونشاروفسكوي بمنطقة تشيرنيغيف.
وهكذا، فإن دبابات "Leopard 2A4
" ليست في خدمة جنود الاحتياط في ساحة التدريب، ولكن في وحدة قتالية لذوي الخبرة.