https://sputnikarabic.ae/20230425/دراسة-تؤكد-رسميا-قدرة-التوت-البري-على-معالجة-مرض-شائع-بنسبة-50-1076268201.html

دراسة تؤكد رسميا قدرة التوت البري على معالجة مرض شائع بنسبة 50%

دراسة تؤكد رسميا قدرة التوت البري على معالجة مرض شائع بنسبة 50%

تتحدث دراسة حديثة عن التوت البري ودوره في معالجة وتقليل عدوى التهابات المسالك البولية، انطلاقا من نتائج علمية وتجارب سابقة. 25.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-25T12:09+0000

2023-04-25T12:09+0000

2023-04-25T12:52+0000

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الصحة

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وذكر الباحثون أن 26 تجربة جديدة أضيفت لإجمالي مجموع التجارب حول هذا الوضوع ليصبح إجمالي الدراسات (التجارب) 50، وإجمالي عدد من وقع عليهم الاختبار8857.وتدعم هذه البيانات استخدام منتجات التوت البري لتقليل مخاطر عدوى المسالك البولية التي تم التحقق من إصابة الأشخاص بها سابقا.قارن الباحثون النتائج بين أشخاص منحوا التوت البري وأشخاص لم يعالجوا أو منحوا دواء وهميا.ولاحظ العلماء أن الأشخاص الذين منحوا شراب التوت البري كعصير أو تناولوا كبسولات منه، قلت لديهم عدوى المسالك البولية، وجاءت النتائج كالتالي:وجاء في البحث المنشور في موقع "كوكرين لايبرري" أن عددا قليلا فقط من الأشخاص كان قد أبلغ عن آثار جانبية، مع كون آلام المعدة هي الأكثر شيوعا.وكما لم تظهر أي فوائد للتوت البري على كبار السن أو النساء الحوامل أو الأشخاص الذين يعانون من مشكلات إفراغ المثانة، ولذلك فهذه ليست نتيجة تنطبق على كل الحالات. ومع ذلك، فإن هنالك انخفاضا كبيرا للمخاطر.ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من التجارب والتقيمات لتوضيح من يستفيد من منتجات التوت البري في حالة عدوى المسالك البولية.

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