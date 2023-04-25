https://sputnikarabic.ae/20230425/روبوت-روسي-يقود-الزوار-بجولة-في-أرجاء-معرض-بريموري-فيديو--1076275903.html
روبوت روسي يقود الزوار بجولة في أرجاء معرض "بريموري"... فيديو
روبوت روسي يقود الزوار بجولة في أرجاء معرض "بريموري"... فيديو
سجل مراسل سبوتنيك اليوم الثلاثاء مقطع فديو لروبوت يأخذ الزوار بنزهة في أرجاء معرض بريموري للفنون في روسيا. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T15:02+0000
2023-04-25T15:02+0000
2023-04-25T15:02+0000
مجتمع
ثقافة
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وأظهر المقطع الذي حظي بمتابعة واسعة قيام الربوت بالتحدث إلى الزوار و إبلاغهم أنة قادر على التفاعل المتبادل مع البشر.وقاد الروبوت الزوار بجولة في أرجاء معرض "بريموري" للفنون، وقدم الشرح اللازم عن أقسام المعرض.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ثقافة, نادي الفيديو
روبوت روسي يقود الزوار بجولة في أرجاء معرض "بريموري"... فيديو
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سجل مراسل سبوتنيك اليوم الثلاثاء مقطع فديو لروبوت يأخذ الزوار بنزهة في أرجاء معرض بريموري للفنون في روسيا.
وأظهر المقطع الذي حظي بمتابعة واسعة قيام الربوت بالتحدث إلى الزوار و إبلاغهم أنة قادر على التفاعل المتبادل مع البشر.
ووثق المقطع مجموعة من الزوار تتجول برفقة الربوت الذي يتحرك على عجلات، و مزود بشاشة تعكس إيماءات بشرية كالابتسامة والسرور بعينين كبيرتين.
وقاد الروبوت الزوار بجولة في أرجاء معرض "بريموري" للفنون، وقدم الشرح اللازم عن أقسام المعرض.