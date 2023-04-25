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https://sputnikarabic.ae/20230425/روبوت-روسي-يقود-الزوار-بجولة-في-أرجاء-معرض-بريموري-فيديو--1076275903.html
روبوت روسي يقود الزوار بجولة في أرجاء معرض "بريموري"... فيديو
روبوت روسي يقود الزوار بجولة في أرجاء معرض "بريموري"... فيديو
سجل مراسل سبوتنيك اليوم الثلاثاء مقطع فديو لروبوت يأخذ الزوار بنزهة في أرجاء معرض بريموري للفنون في روسيا. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T15:02+0000
2023-04-25T15:02+0000
مجتمع
ثقافة
نادي الفيديو
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وأظهر المقطع الذي حظي بمتابعة واسعة قيام الربوت بالتحدث إلى الزوار و إبلاغهم أنة قادر على التفاعل المتبادل مع البشر.وقاد الروبوت الزوار بجولة في أرجاء معرض "بريموري" للفنون، وقدم الشرح اللازم عن أقسام المعرض.
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ثقافة, نادي الفيديو
ثقافة, نادي الفيديو

روبوت روسي يقود الزوار بجولة في أرجاء معرض "بريموري"... فيديو

15:02 GMT 25.04.2023
© Sputnik . Maksm Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصورروبوت يصافح أحد زوار منتدى سانت بطرسبرغ
روبوت يصافح أحد زوار منتدى سانت بطرسبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© Sputnik . Maksm Bogodvid
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سجل مراسل سبوتنيك اليوم الثلاثاء مقطع فديو لروبوت يأخذ الزوار بنزهة في أرجاء معرض بريموري للفنون في روسيا.
وأظهر المقطع الذي حظي بمتابعة واسعة قيام الربوت بالتحدث إلى الزوار و إبلاغهم أنة قادر على التفاعل المتبادل مع البشر.

ووثق المقطع مجموعة من الزوار تتجول برفقة الربوت الذي يتحرك على عجلات، و مزود بشاشة تعكس إيماءات بشرية كالابتسامة والسرور بعينين كبيرتين.

وقاد الروبوت الزوار بجولة في أرجاء معرض "بريموري" للفنون، وقدم الشرح اللازم عن أقسام المعرض.
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