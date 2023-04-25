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https://sputnikarabic.ae/20230425/طيار-إف-35-يشتكي-من-وضع-التخفي-للدفاع-الجوي-الروسي-1076252252.html
طيار "إف-35" يشتكي من "وضع التخفي" للدفاع الجوي الروسي
طيار "إف-35" يشتكي من "وضع التخفي" للدفاع الجوي الروسي
اشتكى قائد جناح سلاح الجو الأمريكي، المنتشر في أوروبا لمراقبة أنظمة الدفاع الجوي الروسية، من أن الأنظمة، التي يعرفها جيدًا، تحولت إلى أوضاع غير معروفة مع بدء... 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T07:19+0000
2023-04-25T07:19+0000
رصد عسكري
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تم نقل الجناح الجوي 388 التابع لسلاح الجو الأمريكي، المجهز بطائرة من الجيل الخامس من طراز "F-35"، إلى قاعدة "شبانغداليم" الجوية الألمانية قبل يومين من بدء العملية الخاصة. منذ ذلك الحين، كان الطيارون الأمريكيون يحلقون باستمرار غرب حدود أوكرانيا.وقال العقيد كريج أندريل، قائد الجناح الجوي، لمجلة "Military Watch Magazine": "نحن لا نعبر الحدود، ولا نطلق النار على أي شيء، ولا نسقط أي شيء. طائراتنا تجمع معلومات حول الدفاع الجوي الروسي".على الرغم من أن الأنظمة بعيدة المدى الروسية نادراً ما تسقط شيئًا ما بسبب عدم وجود أهداف مناسبة، إلا أنها تعمل بنشاط، وتوفر التحكم في الوضع التشغيلي لصالح الطيران والقوات البرية. وفقًا للطيارين الأمريكيين، تعتبر الطائرة "F-35" مثالية للاستطلاع الراديو الإلكتروني. على الأقل هذا ما كان عليه الحال سابقا.وأضاف أندريل: "تستشعر الطائرة وتجمع المعلومات. وقد فعلت ذلك بشكل جيد للغاية ... كنا نأمل جميعًا أن يعمل كل شيء كما ينبغي. لكننا واجهنا مشكلات في تحديد الأنظمة الروسية بعيدة المدى".على سبيل المثال، استشهد الطيار بالموقف مع "إس أ-20" ( كما يطلق الناتو على إس-300).وقال: "أبلغت المخابرات أن مثل هذا النظام يعمل في هذا المكان. أرى أن هذه "إس أ-20". لكن طائرتي لم تحددها، لأن "إس أ-20" هذه تعمل في وضع احتياطي قتالي، وهو ما لم نره من قبل".
https://sputnikarabic.ae/20230402/طيارو-إف-35-يشتكون-من-خداع-منظومة-إس-300-الروسية-1075420643.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

طيار "إف-35" يشتكي من "وضع التخفي" للدفاع الجوي الروسي

07:19 GMT 25.04.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZمقاتلة شبحية أمريكية طراز إف 35 أثناء تحليقها في الجو
مقاتلة شبحية أمريكية طراز إف 35 أثناء تحليقها في الجو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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اشتكى قائد جناح سلاح الجو الأمريكي، المنتشر في أوروبا لمراقبة أنظمة الدفاع الجوي الروسية، من أن الأنظمة، التي يعرفها جيدًا، تحولت إلى أوضاع غير معروفة مع بدء العملية العسكرية الروسية، ولهذا السبب لا يمكن للمعدات على متن الطائرة التعرف عليها.
تم نقل الجناح الجوي 388 التابع لسلاح الجو الأمريكي، المجهز بطائرة من الجيل الخامس من طراز "F-35"، إلى قاعدة "شبانغداليم" الجوية الألمانية قبل يومين من بدء العملية الخاصة. منذ ذلك الحين، كان الطيارون الأمريكيون يحلقون باستمرار غرب حدود أوكرانيا.
وقال العقيد كريج أندريل، قائد الجناح الجوي، لمجلة "Military Watch Magazine": "نحن لا نعبر الحدود، ولا نطلق النار على أي شيء، ولا نسقط أي شيء. طائراتنا تجمع معلومات حول الدفاع الجوي الروسي".
الجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلات إف - 16 ومقاتلات إف - 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
طيارو "إف-35" يشتكون من "خداع" منظومة "إس-300" الروسية
2 أبريل, 04:59 GMT
على الرغم من أن الأنظمة بعيدة المدى الروسية نادراً ما تسقط شيئًا ما بسبب عدم وجود أهداف مناسبة، إلا أنها تعمل بنشاط، وتوفر التحكم في الوضع التشغيلي لصالح الطيران والقوات البرية. وفقًا للطيارين الأمريكيين، تعتبر الطائرة "F-35" مثالية للاستطلاع الراديو الإلكتروني. على الأقل هذا ما كان عليه الحال سابقا.
وأضاف أندريل: "تستشعر الطائرة وتجمع المعلومات. وقد فعلت ذلك بشكل جيد للغاية ... كنا نأمل جميعًا أن يعمل كل شيء كما ينبغي. لكننا واجهنا مشكلات في تحديد الأنظمة الروسية بعيدة المدى".
على سبيل المثال، استشهد الطيار بالموقف مع "إس أ-20" ( كما يطلق الناتو على إس-300).
وقال: "أبلغت المخابرات أن مثل هذا النظام يعمل في هذا المكان. أرى أن هذه "إس أ-20". لكن طائرتي لم تحددها، لأن "إس أ-20" هذه تعمل في وضع احتياطي قتالي، وهو ما لم نره من قبل".
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