https://sputnikarabic.ae/20230425/طيار-إف-35-يشتكي-من-وضع-التخفي-للدفاع-الجوي-الروسي-1076252252.html

طيار "إف-35" يشتكي من "وضع التخفي" للدفاع الجوي الروسي

طيار "إف-35" يشتكي من "وضع التخفي" للدفاع الجوي الروسي

اشتكى قائد جناح سلاح الجو الأمريكي، المنتشر في أوروبا لمراقبة أنظمة الدفاع الجوي الروسية، من أن الأنظمة، التي يعرفها جيدًا، تحولت إلى أوضاع غير معروفة مع بدء... 25.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-25T07:19+0000

2023-04-25T07:19+0000

2023-04-25T07:19+0000

رصد عسكري

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تم نقل الجناح الجوي 388 التابع لسلاح الجو الأمريكي، المجهز بطائرة من الجيل الخامس من طراز "F-35"، إلى قاعدة "شبانغداليم" الجوية الألمانية قبل يومين من بدء العملية الخاصة. منذ ذلك الحين، كان الطيارون الأمريكيون يحلقون باستمرار غرب حدود أوكرانيا.وقال العقيد كريج أندريل، قائد الجناح الجوي، لمجلة "Military Watch Magazine": "نحن لا نعبر الحدود، ولا نطلق النار على أي شيء، ولا نسقط أي شيء. طائراتنا تجمع معلومات حول الدفاع الجوي الروسي".على الرغم من أن الأنظمة بعيدة المدى الروسية نادراً ما تسقط شيئًا ما بسبب عدم وجود أهداف مناسبة، إلا أنها تعمل بنشاط، وتوفر التحكم في الوضع التشغيلي لصالح الطيران والقوات البرية. وفقًا للطيارين الأمريكيين، تعتبر الطائرة "F-35" مثالية للاستطلاع الراديو الإلكتروني. على الأقل هذا ما كان عليه الحال سابقا.وأضاف أندريل: "تستشعر الطائرة وتجمع المعلومات. وقد فعلت ذلك بشكل جيد للغاية ... كنا نأمل جميعًا أن يعمل كل شيء كما ينبغي. لكننا واجهنا مشكلات في تحديد الأنظمة الروسية بعيدة المدى".على سبيل المثال، استشهد الطيار بالموقف مع "إس أ-20" ( كما يطلق الناتو على إس-300).وقال: "أبلغت المخابرات أن مثل هذا النظام يعمل في هذا المكان. أرى أن هذه "إس أ-20". لكن طائرتي لم تحددها، لأن "إس أ-20" هذه تعمل في وضع احتياطي قتالي، وهو ما لم نره من قبل".

https://sputnikarabic.ae/20230402/طيارو-إف-35-يشتكون-من-خداع-منظومة-إس-300-الروسية-1075420643.html

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