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https://sputnikarabic.ae/20230425/علماء-يكتشفون-طريقة-للتخلص-من-النفايات-البلاستيكية-عن-طريق-التفجير-1076256604.html
علماء يكتشفون طريقة للتخلص من النفايات البلاستيكية عن طريق التفجير
علماء يكتشفون طريقة للتخلص من النفايات البلاستيكية عن طريق التفجير
اقترح باحثون من مركز "ينيسي" للبحوث والتعليم إعادة تدوير النفايات البلاستيكية باستخدام موجة تفجير. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T08:52+0000
2023-04-25T08:52+0000
مجتمع
علوم
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في رأيهم، هذا يساهم في الوصول إلى الحد الأقصى من تحلل المواد دون إطلاق مركبات سامة، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لجامعة سيبيريا الفيدرالية.لا تدمر الأساليب الحديثة للتخلص من النفايات البلاستيكية وإعادة تدويرها تمامًا كل البلاستيك غير الضروري. بعد المعالجة، يبقى جزء من النفايات على شكل خليط سميك من البلاستيك المقطّع - جزيئات صلبة بقطر أقل من 5 مم مختلطة بالغراء والورق ومواد أخرى.وفقًا للعلماء، هذا نوع خطير للغاية من النفايات البلاستيكية، الأكثر شيوعًا في الماء والتربة. يدخل جسم الحيوان والإنسان عن طريق الماء والهواء والغذاء، ويسمم سلاسل غذائية كاملة، وتتزايد كميته كل عام.تعتبر النفايات التي تتراكم في المناطق النائية من أخطر مصادر المواد البلاستيكية الدقيقة. إن جمع البلاستيك في مثل هذه المناطق ليس مجديًا اقتصاديًا بسبب التكاليف اللوجستية. اليوم، يتم تخزين هذه النفايات في جميع أنحاء العالم في مدافن النفايات في منطقة شاسعة.اقترح علماء سيبيريا مكافحة تلوث البيئة بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة عن طريق تدميرها بالتفجير.التفجير والاحتراق عمليتان متشابهتان في طبيعتهما، لكنهما تختلفان في ظروف الدورة والنتيجة. تحافظ غرف الحرق على درجة حرارة 1200 درجة مئوية عند ضغط حوالي 1 ضغط جوي، بينما في مقدمة موجة التفجير تكون درجة الحرارة أكثر من 3000 درجة مئوية والضغط يتجاوز 50000 ضغط جوي.قال العالم الروسي سيرغي كرستيلوف: "هناك سبع فئات من البلاستيك: ستة منها يمكن أن تتحلل بطريقتنا إلى ثاني أكسيد الكربون والماء. أصعب إعادة تدوير البلاستيك من النوع السابع، والذي يحتوي، بالإضافة إلى ذرات الأكسجين والكربون والهيدروجين، على شوائب الكلور والفلور. يمكن أيضًا إعادة تدوير مثل هذا البلاستيك، ولكنه ينتج أملاحا لا تضر بالطبيعة".ووفقا له، ليس من الضروري ترتيب انفجارات خاصة للتخلص من البلاستيك. يمكن إضافة كميات صغيرة من هذه النفايات إلى المتفجرات في عمليات الحفر والتفجير، وإذا تم اختيار تركيز البلاستيك بشكل صحيح، فلن تتأثر الخصائص التفجيرية لخليط التفجير.في هذه الحالة، يعتقد العلماء أنه من الممكن تحقيق أقصى درجة من تحلل قواعد البوليمر من البلاستيك إلى مواد بسيطة، ودون إطلاق منتجات الاحتراق السامة - أول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين - في الغلاف الجوي.
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علوم
علوم

علماء يكتشفون طريقة للتخلص من النفايات البلاستيكية عن طريق التفجير

08:52 GMT 25.04.2023
© Photo / Pixabay / بلاستيك على الشاطئ
بلاستيك على الشاطئ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© Photo / Pixabay /
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اقترح باحثون من مركز "ينيسي" للبحوث والتعليم إعادة تدوير النفايات البلاستيكية باستخدام موجة تفجير.
في رأيهم، هذا يساهم في الوصول إلى الحد الأقصى من تحلل المواد دون إطلاق مركبات سامة، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لجامعة سيبيريا الفيدرالية.
لا تدمر الأساليب الحديثة للتخلص من النفايات البلاستيكية وإعادة تدويرها تمامًا كل البلاستيك غير الضروري. بعد المعالجة، يبقى جزء من النفايات على شكل خليط سميك من البلاستيك المقطّع - جزيئات صلبة بقطر أقل من 5 مم مختلطة بالغراء والورق ومواد أخرى.
وفقًا للعلماء، هذا نوع خطير للغاية من النفايات البلاستيكية، الأكثر شيوعًا في الماء والتربة. يدخل جسم الحيوان والإنسان عن طريق الماء والهواء والغذاء، ويسمم سلاسل غذائية كاملة، وتتزايد كميته كل عام.
تعتبر النفايات التي تتراكم في المناطق النائية من أخطر مصادر المواد البلاستيكية الدقيقة. إن جمع البلاستيك في مثل هذه المناطق ليس مجديًا اقتصاديًا بسبب التكاليف اللوجستية. اليوم، يتم تخزين هذه النفايات في جميع أنحاء العالم في مدافن النفايات في منطقة شاسعة.
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التفجير والاحتراق عمليتان متشابهتان في طبيعتهما، لكنهما تختلفان في ظروف الدورة والنتيجة. تحافظ غرف الحرق على درجة حرارة 1200 درجة مئوية عند ضغط حوالي 1 ضغط جوي، بينما في مقدمة موجة التفجير تكون درجة الحرارة أكثر من 3000 درجة مئوية والضغط يتجاوز 50000 ضغط جوي.
قال العالم الروسي سيرغي كرستيلوف: "هناك سبع فئات من البلاستيك: ستة منها يمكن أن تتحلل بطريقتنا إلى ثاني أكسيد الكربون والماء. أصعب إعادة تدوير البلاستيك من النوع السابع، والذي يحتوي، بالإضافة إلى ذرات الأكسجين والكربون والهيدروجين، على شوائب الكلور والفلور. يمكن أيضًا إعادة تدوير مثل هذا البلاستيك، ولكنه ينتج أملاحا لا تضر بالطبيعة".
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ووفقا له، ليس من الضروري ترتيب انفجارات خاصة للتخلص من البلاستيك. يمكن إضافة كميات صغيرة من هذه النفايات إلى المتفجرات في عمليات الحفر والتفجير، وإذا تم اختيار تركيز البلاستيك بشكل صحيح، فلن تتأثر الخصائص التفجيرية لخليط التفجير.
في هذه الحالة، يعتقد العلماء أنه من الممكن تحقيق أقصى درجة من تحلل قواعد البوليمر من البلاستيك إلى مواد بسيطة، ودون إطلاق منتجات الاحتراق السامة - أول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين - في الغلاف الجوي.
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