https://sputnikarabic.ae/20230425/فرنسيون-يقرعون-الطناجر-لإيصال-صوتهم-لماكرون-فيديو-1076267224.html
فرنسيون "يقرعون الطناجر" لإيصال صوتهم لماكرون... فيديو
فرنسيون "يقرعون الطناجر" لإيصال صوتهم لماكرون... فيديو
شهدت فرنسا في الآونة الأخيرة موجة واسعة من الاحتجاجات لأسباب مختلفة كان أبرزها معارضتهم لقانون التقاعد الجديد. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T11:49+0000
2023-04-25T11:49+0000
2023-04-25T11:49+0000
أخبار فرنسا
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وأفادت قناة "بي أف أم" الفرنسية عن تجمع مئات من المواطنيين الفرنسيين وسط العاصمة الفرنسية باريس، في مظاهرة أطلق عليها اسم "الطرق على الأواني الفارغة"، احتجاجا منهم على سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ذكرى إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية.وانتقلت موجة الغضب قبل أيام في الشارع الفرنسي إلى مستوى آخر، حيث لم تقتصر مظاهر الاحتجاج على التظاهر أو المناوشات الخفيفة مع الشرطة، بل طالت أهم مقر للمعاملات المالية في البلاد، حيث استهدف المواطنون الفرنسيون الثائرون على قانون إصلاح نظام التقاعد في البلاد مبنى بورصة باريس "يورونكست"، ونجحوا في شق طريقهم إلى المبنى متجاوزين حواجز التفتيش.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا
فرنسيون "يقرعون الطناجر" لإيصال صوتهم لماكرون... فيديو
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شهدت فرنسا في الآونة الأخيرة موجة واسعة من الاحتجاجات لأسباب مختلفة كان أبرزها معارضتهم لقانون التقاعد الجديد.
وأفادت قناة "بي أف أم" الفرنسية عن تجمع مئات من المواطنيين الفرنسيين وسط العاصمة الفرنسية باريس، في مظاهرة أطلق عليها اسم "الطرق على الأواني الفارغة"، احتجاجا منهم على سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ذكرى إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية.
ويظهر في الفيديو بعض المحتجين الذي انتشروا على جانبي الطريق حاملين بأيديهم كل أنواع الأواني والفوارغ المعدنية كالطناجر والصحون وغيرها، وبدؤوا بترديد أهازيجهم "الساخطة" على ماكرون بالتزامن مع ذلك.
وانتقلت موجة الغضب قبل أيام في الشارع الفرنسي إلى مستوى آخر، حيث لم تقتصر مظاهر الاحتجاج على التظاهر أو المناوشات الخفيفة مع الشرطة، بل طالت أهم مقر للمعاملات المالية في البلاد، حيث استهدف
المواطنون الفرنسيون الثائرون على قانون إصلاح نظام التقاعد في البلاد مبنى بورصة باريس "يورونكست"، ونجحوا في شق طريقهم إلى المبنى متجاوزين حواجز التفتيش.