https://sputnikarabic.ae/20230425/لافروف-يتحدث-عن-انعدام-جدية-الغرب-تجاه-صفقة-الحبوب-1076281139.html
لافروف يتحدث عن انعدام جدية الغرب تجاه "صفقة الحبوب"
لافروف يتحدث عن انعدام جدية الغرب تجاه "صفقة الحبوب"
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نهج الغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة، في تنفيذ صفقة الحبوب بأنه "غير جدي". 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T18:21+0000
2023-04-25T18:21+0000
2023-04-25T18:21+0000
سيرغي لافروف
روسيا
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وأوضح لافروف: "تبذل الأمم المتحدة جهودًا لحل مسألة التنفيذ الكامل للصفقة في محاولة للتفاوض مع الدول التي فرضت عقوبات على روسيا، والتي تؤثر بشكل خاص على بنك "روسيلخزبنك" الذي تم فصله نظام "سويفت".وأضاف لافروف: "طلب الأمين العام من ثلاثة بنوك أمريكية أن تحل محل سويفت ومساعدة روسيلخزبنك في خدمة عمليات التصدير". وشدد لافروف على أنهم (الغرب) إذا كانوا يريدون لروسيا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "الركض والتوسل من مؤسسة مالية أو أخرى في الولايات المتحدة لإظهار الكرم، فإن هذا لن ينجح".وقال لافروف إن "كل شيء يهدف إلى منع دخول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية ودخول بلدان معينة يعقد عمل برنامج الغذاء العالمي الذي يساعد الدول الأشد فقرا.
https://sputnikarabic.ae/20230425/لافروف-يترأس-جلسة-مجلس-الأمن-الدولي-حول-الشرق-الأوسط-والتوترات-الإسرائيلية-الفلسطينية-1076274850.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سيرغي لافروف, روسيا
لافروف يتحدث عن انعدام جدية الغرب تجاه "صفقة الحبوب"
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وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نهج الغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة، في تنفيذ صفقة الحبوب بأنه "غير جدي".
وأوضح لافروف: "تبذل الأمم المتحدة جهودًا لحل مسألة التنفيذ الكامل للصفقة في محاولة للتفاوض مع الدول التي فرضت عقوبات على روسيا، والتي تؤثر بشكل خاص على بنك "روسيلخزبنك" الذي تم فصله نظام "سويفت".
وأضاف لافروف: "طلب الأمين العام من ثلاثة بنوك أمريكية أن تحل محل سويفت ومساعدة روسيلخزبنك في خدمة عمليات التصدير".
لقد مرت عدة أشهر وبالفعل وافق أحد البنوك بصدر رحب على تمويل عملية واحدة، ولكن عندما يُقال لنا أن نبني كل العمل المستقبلي على هذا المبدأ، فهذا ليس بالأمر الجدي.
إذا كنت تريد حل مشكلة نقص الغذاء في الأسواق العالمية بشكل منهجي ، فأنت بحاجة فقط إلى إعادة مصرفنا إلى نظام سويفت.
وشدد لافروف على أنهم (الغرب) إذا كانوا يريدون لروسيا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "الركض والتوسل من مؤسسة مالية أو أخرى في الولايات المتحدة لإظهار الكرم، فإن هذا لن ينجح".
وقال لافروف إن "كل شيء يهدف إلى منع دخول الحبوب والأسمدة الروسية
إلى الأسواق العالمية ودخول بلدان معينة يعقد عمل برنامج الغذاء العالمي الذي يساعد الدول الأشد فقرا.