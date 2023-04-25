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لافروف يترأس جلسة مجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط والتوترات الإسرائيلية الفلسطينية
https://sputnikarabic.ae/20230425/لافروف-يترأس-جلسة-مجلس-الأمن-الدولي-حول-الشرق-الأوسط-والتوترات-الإسرائيلية-الفلسطينية-1076274850.html
لافروف يترأس جلسة مجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط والتوترات الإسرائيلية الفلسطينية
لافروف يترأس جلسة مجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط والتوترات الإسرائيلية الفلسطينية
يترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماعا لمجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء 25 أبريل/نيسان في نيويورك، لمناقشة التوترات في الشرق الأوسط ومشكلة إسرائيل... 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T14:12+0000
2023-04-25T14:14+0000
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وسيلقي المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور فينسلاند، كلمة في الاجتماع.
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لافروف يترأس جلسة مجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط والتوترات الإسرائيلية الفلسطينية
يترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماعا لمجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء 25 أبريل/نيسان في نيويورك، لمناقشة التوترات في الشرق الأوسط ومشكلة إسرائيل وفلسطين.
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روسيا, العالم, видео
روسيا, العالم, видео

لافروف يترأس جلسة مجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط والتوترات الإسرائيلية الفلسطينية

14:12 GMT 25.04.2023 (تم التحديث: 14:14 GMT 25.04.2023)
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يترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماعا لمجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء 25 أبريل/نيسان في نيويورك، لمناقشة التوترات في الشرق الأوسط ومشكلة إسرائيل وفلسطين.
وسيلقي المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور فينسلاند، كلمة في الاجتماع.
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