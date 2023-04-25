تغطية مباشرة للاشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

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قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
14:29 GMT 25.04.2023
الأمم المتحدة: السودان يعاني من نقص حاد في الغذاء والمياه والطاقة والدواء خاصة بالخرطوم
14:06 GMT 25.04.2023
عملية إجلاء الرعايا الجزائريين من السودان
13:37 GMT 25.04.2023
اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع بحيي بمنطقة بحري شمالي الخرطوم
12:16 GMT 25.04.2023
مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: نستعد لوصول عدد #اللاجئين من السودان إلى 100 ألف
11:08 GMT 25.04.2023
منظمة الصحة: خطر بيولوجي كبير بعد سيطرة أحد طرفيّ الصراع بالسودان على مختبر.
10:01 GMT 25.04.2023
السودان: الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع بخرق الهدنة المعلنة
08:47 GMT 25.04.2023
الأمم المتحدة: 15 مليون سوداني يحتاجون للدعم الإنساني
08:15 GMT 25.04.2023
الدعم السريع: قتل الدبلوماسي المصري مسؤولية الجيش السوداني والإسلاميين
07:26 GMT 25.04.2023
نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد الضحايا المدنيين منذ بدء الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع إلى 291 قتيلا و1699 مصابا
06:50 GMT 25.04.2023
الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع تدخل يومها الحادي عشر
06:23 GMT 25.04.2023
رئيس الوزراء البريطاني: سنواصل العمل لإنهاء إراقة الدماء في السودان ودعم حكومة ديمقراطية
05:56 GMT 25.04.2023
الخارجية البريطانية: الحكومة تنسق لإجلاء المواطنين البريطانيين من السودان
05:31 GMT 25.04.2023
إجلاء الدفعة الأولى من الرعايا اليمنيين في السودان إلى جدة
04:33 GMT 25.04.2023
وزير الخارجية السعودي: نتواصل مع الأشقاء بالسودان لتأمين ممرات آمنة لعمليات الإجلاء
01:57 GMT 25.04.2023
غوتيريش: الأمم المتحدة لن تغادر السودان وستواصل التزامها تجاه الشعب السوداني
01:18 GMT 25.04.2023
427 شخصا على الأقل سقطوا قتلى بسبب المعارك في السودان
00:02 GMT 25.04.2023
23:44 GMT 24.04.2023
الجيش السوداني: وافقنا على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة بناء على وساطة أمريكية - سعودية
23:39 GMT 24.04.2023
رئيس الوزراء الياباني: إتمام إجلاء جميع المواطنين اليابانيين من السودان
23:07 GMT 24.04.2023
الجيش السوداني: نشترط وقف المتمردين للأعمال العدائية والالتزام بمتطلبات استمرارية الهدنة