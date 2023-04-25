https://sputnikarabic.ae/20230425/متجاوزة-الصين-الأمم-المتحدة-الهند-تصبح-الدولة-الأكثر-سكانا-في-العالم--1076251311.html
متجاوزة الصين... الأمم المتحدة: الهند تصبح الدولة الأكثر سكانا في العالم
متجاوزة الصين... الأمم المتحدة: الهند تصبح الدولة الأكثر سكانا في العالم
أعلنت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، يوم الاثنين، أن الهند ستصبح الدولة الأكثر سكانا في العالم في أبريل/ نيسان الجاري، إذ من... 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T06:07+0000
2023-04-25T06:07+0000
2023-04-25T06:07+0000
منظمة الأمم المتحدة
الصين
أخبار الهند اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/10/1049586718_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f774575fdbf47647535d511d99813c28.jpg
وأكدت الإدارة في بيان صحفي، أن عدد سكان الهند من المتوقع أن يستمر في النمو على مدى عقود عدة. وأشارت إلى أن معدل الخصوبة الحالي في الهند، البالغ 2.0 ولادة لكل امرأة، يعد أقل بقليل من العتبة البالغة 2.1، والتي تعد مستوى الاستقرار السكاني على المدى الطويل في غياب الهجرة.وتعتمد هذه التوقعات على أحدث تقديرات الأمم المتحدة وتوقعاتها لعدد سكان العالم. وتواجه الهند تحديات مرتبطة بالشيخوخة السكانية، حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر في الهند بين عامي 2023 و2050.من جانب آخر، من المتوقع أن يستمر عدد البالغين في سن العمل في الهند في الزيادة كنسبة من مجموع السكان خلال منتصف القرن. ويأتي تأجيل التعداد السكاني المخطط لعام 2021 في الهند بسبب جائحة "كوفيد-19"، حيث من المقرر الآن إجراء التعداد في عام 2024.
https://sputnikarabic.ae/20190103/الهند-تهديد-مميت-1037976051.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/10/1049586718_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_ba69df595d006fc9577f9c3251f0c0b1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة, الصين, أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
منظمة الأمم المتحدة, الصين, أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
متجاوزة الصين... الأمم المتحدة: الهند تصبح الدولة الأكثر سكانا في العالم
تابعنا عبر
أعلنت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، يوم الاثنين، أن الهند ستصبح الدولة الأكثر سكانا في العالم في أبريل/ نيسان الجاري، إذ من المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى مليار و425 مليونا و775 ألفا و850 نسمة بنهاية الشهر الحالي، متجاوزةً بذلك عدد سكان الصين.
وأكدت الإدارة في بيان صحفي، أن عدد سكان الهند من المتوقع أن يستمر في النمو على مدى عقود عدة. وأشارت إلى أن معدل الخصوبة الحالي في الهند، البالغ 2.0 ولادة لكل امرأة، يعد أقل بقليل من العتبة البالغة 2.1، والتي تعد مستوى الاستقرار السكاني على المدى الطويل في غياب الهجرة.
وتعتمد هذه التوقعات على أحدث تقديرات الأمم المتحدة وتوقعاتها لعدد سكان العالم
. وتواجه الهند تحديات مرتبطة بالشيخوخة السكانية، حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر في الهند بين عامي 2023 و2050.
من جانب آخر، من المتوقع أن يستمر عدد البالغين في سن العمل في الهند في الزيادة كنسبة من مجموع السكان خلال منتصف القرن. ويأتي تأجيل التعداد السكاني المخطط لعام 2021 في الهند بسبب جائحة "كوفيد-19"، حيث من المقرر الآن إجراء التعداد في عام 2024.