https://sputnikarabic.ae/20230425/محارب-أمريكي-قديم-واشنطن-وموسكو-بحاجة-روح-الإلبه-التاريخي-في-ألمانيا--1076265393.html
محارب أمريكي قديم: واشنطن وموسكو بحاجة "روح الإلبه" التاريخي في ألمانيا
محارب أمريكي قديم: واشنطن وموسكو بحاجة "روح الإلبه" التاريخي في ألمانيا
صرح محارب أمريكي قديم شارك في الحرب العالمية الثانية، يدعي فرانك كوهين، اليوم الثلاثاء، بأنه من المهم بالنسبة للولايات المتحدة وروسيا الحفاظ على روح اللقاء... 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T10:57+0000
2023-04-25T10:57+0000
2023-04-25T10:57+0000
العالم
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واشنطن – سبوتنيك. وقال كوهين لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أننا جميعاً ندرك في أعماق نفوسنا، أنه إذا أقيم السلام على كوكبنا فإن هذا سيكون أمراً رائعاً".واعتبر هذا اللقاء السوفياتي الأمريكي، خطوة مهمة لكتابة سطور نهاية الحرب العالمية الثانية، واعتبر لاحقا رمزاً للذروة التي بلغتها العلاقات بين الدولتين الحليفتين في التحالف المناهض لهتلر.وفي يناير/ كانون الثاني 1945 وصلت القوات الروسية السوفياتية إلى مشارف العاصمة الألمانية برلين. وفي أبريل/ نيسان بدأت القوات الروسية هجوما على برلين، وحررتها من النازية بتاريخ 2 مايو/ أيار.وفي 9 مايو دخلت القوات الروسية السوفياتية مدينة براغ وأعلنت القيادة الألمانية استسلامها.
https://sputnikarabic.ae/20230425/ضابط-استخبارات-أمريكي-يصف-بوتين-بأنه-أعظم-رجل-في-هذا-القرن-1076263045.html
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العالم
محارب أمريكي قديم: واشنطن وموسكو بحاجة "روح الإلبه" التاريخي في ألمانيا
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صرح محارب أمريكي قديم شارك في الحرب العالمية الثانية، يدعي فرانك كوهين، اليوم الثلاثاء، بأنه من المهم بالنسبة للولايات المتحدة وروسيا الحفاظ على روح اللقاء التاريخي لقوات البلدين على ضفاف نهر إلبه بألمانيا في نيسان/ أبريل عام 1945، إذ إن كلا الشعبين يرغبان برؤية السلام.
واشنطن – سبوتنيك. وقال كوهين لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أننا جميعاً ندرك في أعماق نفوسنا، أنه إذا أقيم السلام على كوكبنا فإن هذا سيكون أمراً رائعاً".
يذكر أن أول لقاء حدث بين القوات السوفياتية، التي تقدمت من الشرق باتجاه الغرب خلال الحرب العالمية الثانية عابرة برلين، مع القوات الأمريكية، كان على ضفاف نهر إلبه في ألمانيا بتاريخ 25 نيسان /أبريل عام 1945.
واعتبر هذا اللقاء السوفياتي الأمريكي، خطوة مهمة لكتابة سطور نهاية الحرب العالمية الثانية، واعتبر لاحقا رمزاً للذروة التي بلغتها العلاقات بين الدولتين الحليفتين في التحالف المناهض لهتلر.
ووصف العقيد المتقاعد بالجيش الأمريكي، فرانك كوهين، البالغ من العمر الآن 97 عامًا، أنه من "باب المأساة أن الولايات المتحدة وروسيا فقدتا الآن أهدافهما ومهامهما المشتركة". وفي اعتقاده، قد تكون هذه الأهداف متمثلة، على وجه الخصوص، في المكافحة المشتركة ضد تغير المناخ والجوع.
وفي يناير/ كانون الثاني 1945 وصلت القوات الروسية السوفياتية إلى مشارف العاصمة الألمانية برلين. وفي أبريل/ نيسان بدأت القوات الروسية هجوما على برلين، وحررتها من النازية بتاريخ 2 مايو/ أيار.
وفي 9 مايو دخلت القوات الروسية السوفياتية مدينة براغ وأعلنت القيادة الألمانية استسلامها.