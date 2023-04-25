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https://sputnikarabic.ae/20230425/منظمة-شنغهاي-للتعاون-تعلن-العمل-على-تطوير-خارطة-طريق-للانتقال-إلى-العملات-الوطنية-1076247882.html
منظمة شنغهاي للتعاون تعلن العمل على تطوير خارطة طريق للانتقال إلى العملات الوطنية
منظمة شنغهاي للتعاون تعلن العمل على تطوير خارطة طريق للانتقال إلى العملات الوطنية
أعلن نائب الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، غريغوري لوغفينوف، صباح اليوم الثلاثاء، عن وجود خريطة طريق للانتقال إلى التسويات في العملات الوطنية في إطار منظمة... 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T02:14+0000
2023-04-25T02:14+0000
منظمة شنغهاي للتعاون
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وقال غريغوري لوغفينوف: "العمل جارٍ بجدية وبشكل دقيق. العملية ليست سهلة على الإطلاق، لأن الدولار كعملة احتياطية عالمية متداخلة بشكل كبير في نظم العملات الوطنية".وأضاف لوغفينوف في حديثه على قناة "بيلاروس 1" أنه لا يزال يتعين القيام بالعديد من الإجراءات والمسارات للتخلي تمامًا عن الدولار.وأشار لوغفينوف إلى أنه لا توجد حاليًا خطط لإدخال عملة موحدة لمنظمة شانغهاي للتعاون، قائلا: "هذا السؤال ليس مطروحًا حاليًا، وليس هناك هدف محدد بهذا الصدد. سننظر في المستقبل".ومنظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001. وتشارك فيها الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. الدول المراقبة - أفغانستان، بيلاروسيا، إيران ومنغوليا، دول شريكة - أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، تركيا وسريلانكا.
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منظمة شنغهاي للتعاون, سعر الدولار اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
منظمة شنغهاي للتعاون, سعر الدولار اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم

منظمة شنغهاي للتعاون تعلن العمل على تطوير خارطة طريق للانتقال إلى العملات الوطنية

02:14 GMT 25.04.2023
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول - المراقبون في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون. المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول - المراقبون في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون. المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© Sputnik . Sergei Bobylev
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أعلن نائب الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، غريغوري لوغفينوف، صباح اليوم الثلاثاء، عن وجود خريطة طريق للانتقال إلى التسويات في العملات الوطنية في إطار منظمة شانغهاي للتعاون.
وقال غريغوري لوغفينوف: "العمل جارٍ بجدية وبشكل دقيق. العملية ليست سهلة على الإطلاق، لأن الدولار كعملة احتياطية عالمية متداخلة بشكل كبير في نظم العملات الوطنية".
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وأضاف لوغفينوف في حديثه على قناة "بيلاروس 1" أنه لا يزال يتعين القيام بالعديد من الإجراءات والمسارات للتخلي تمامًا عن الدولار.
وأشار لوغفينوف إلى أنه لا توجد حاليًا خطط لإدخال عملة موحدة لمنظمة شانغهاي للتعاون، قائلا: "هذا السؤال ليس مطروحًا حاليًا، وليس هناك هدف محدد بهذا الصدد. سننظر في المستقبل".
ومنظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001. وتشارك فيها الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. الدول المراقبة - أفغانستان، بيلاروسيا، إيران ومنغوليا، دول شريكة - أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، تركيا وسريلانكا.
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