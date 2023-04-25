https://sputnikarabic.ae/20230425/ميدفيديف-احتمالية-حدوث-انفجار-نووي-تنمو-كل-يوم-1076261447.html

ميدفيديف: احتمالية حدوث انفجار نووي تنمو كل يوم

ميدفيديف: احتمالية حدوث انفجار نووي تنمو كل يوم

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، بأن موضوع التغير المناخي هو لا شيء بالمقارنة مع احتمالية أن تكون في بؤرة انفجار نووي. 25.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-25T09:54+0000

2023-04-25T09:54+0000

2023-04-25T09:54+0000

العالم

روسيا

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وقال ميدفيديف: "توقفوا عن المعاناة لأن درجة الحرارة ارتفعت بدرجة واحدة في هذا العام أو ذاك أو خلال فترة زمنية ما. فالبشرية ستراقب ذلك لفترة ليست ببعيدة".ووفقا لكلام نائب رئيس مجلس الأمن الروسي فإن كوكبنا اليوم يواجه إمكانية حقيقية للتعرض لمثل هذا الخطر.وأضاف ميدفيديف "أن هذه الإمكانيه تنمو كل يوم لأسباب معروفة". وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنه في العالم الحديث: "الأسلحة النووية مهمة باعتبارها تعزز وحدة الدولة".وكان ميدفيديف قد شدد سابقا على أن المخاطر الناتجة عن الحالة الراهنة في المجتمع الدولي ستكون بالتأكيد أكبر، وستكون الأسلحة أكثر قوة، وسيكون هناك العديد من الخسائر المحتملة أكثر مما كانت عليه في الصراعات السابقة.

https://sputnikarabic.ae/20230425/ميدفيديف-التهديد-بتقسيم-أوروبا-قائم-والوضع-في-أمريكا-قد-يتحول-إلى-مأساة-1076254114.html

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