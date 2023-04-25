https://sputnikarabic.ae/20230425/مي-35-تحلق-على-علو-منخفض-لتفادي-ضربات-الدفاع-الجوي-الأوكراني-فيديو--1076271081.html
"مي-35" تحلق على علو منخفض لتفادي ضربات الدفاع الجوي الأوكراني... فيديو
"مي-35" تحلق على علو منخفض لتفادي ضربات الدفاع الجوي الأوكراني... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو للمروحية المتعددة الأغراض مي-35 وهي تنفذ المهام في منطقة العمليات الخاصة. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T12:53+0000
2023-04-25T12:53+0000
2023-04-25T12:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأكدت الوزارة أنه تم تكليف طاقم المروحية مي-35 بمهمة تدمير مواقع المسلحين الأوكرانيين. تحلق المروحيات الهجومية متعددة الأغراض مي-35 على ارتفاع منخفض للغاية، وتكاد تلامس الأشجار والأسلاك، لكي لا تستطيع أنظمة الدفاع الجوي للعدو اكتشافها.وأضافت الوزارة أن نظام الدفاع الجوي الذي على متنها يساعدها على تجنب القصف الذي يشوش على الصاروخ في نطاقات لاسلكية مختلفة، مما يؤدي إلى تغيير مساره.وقال قائد المروحية الملقب بـ"كابان": "عندما تُظهر أجهزتنا أننا نتعرض للهجوم أو لنوع من الإشعاع، فإنك في تلك اللحظة تعتمد على قدراتك الإنسانية. تم تصميم الآلة لإمكانيات أقل، ولكنها تساعد في الابتعاد عن الخطر. إنها لم تخذلني أبدًا".تطلق المروحيات صواريخ جوية غير موجهة على الأهداف وتستدير على الفور، بمجرد خروجها من وراء الأشجار.وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنفيذ المهمة بنجاح. ضربت الصواريخ مباشرة الهدف، وبعد ذلك حلقت بسرعة نحو المطار العسكري.
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2023
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"مي-35" تحلق على علو منخفض لتفادي ضربات الدفاع الجوي الأوكراني... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو للمروحية المتعددة الأغراض مي-35 وهي تنفذ المهام في منطقة العمليات الخاصة.
وأكدت الوزارة أنه تم تكليف طاقم المروحية مي-35 بمهمة تدمير مواقع المسلحين الأوكرانيين. تحلق المروحيات الهجومية متعددة الأغراض مي-35 على ارتفاع منخفض للغاية، وتكاد تلامس الأشجار والأسلاك، لكي لا تستطيع أنظمة الدفاع الجوي للعدو اكتشافها.
وأضافت الوزارة أن نظام الدفاع الجوي الذي على متنها يساعدها على تجنب القصف الذي يشوش على الصاروخ في نطاقات لاسلكية مختلفة، مما يؤدي إلى تغيير مساره.
وقال قائد المروحية الملقب بـ"كابان": "عندما تُظهر أجهزتنا أننا نتعرض للهجوم أو لنوع من الإشعاع، فإنك في تلك اللحظة تعتمد على قدراتك الإنسانية. تم تصميم الآلة لإمكانيات أقل، ولكنها تساعد في الابتعاد عن الخطر. إنها لم تخذلني أبدًا".
تطلق المروحيات صواريخ جوية غير موجهة على الأهداف وتستدير على الفور، بمجرد خروجها من وراء الأشجار.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنفيذ المهمة بنجاح. ضربت الصواريخ مباشرة الهدف، وبعد ذلك حلقت بسرعة نحو المطار العسكري.