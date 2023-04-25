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الطيران الروسي يؤازر وحدات الاقتحام المتوغلة في أرتيوموفسك
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230425/مي-35-تحلق-على-علو-منخفض-لتفادي-ضربات-الدفاع-الجوي-الأوكراني-فيديو--1076271081.html
"مي-35" تحلق على علو منخفض لتفادي ضربات الدفاع الجوي الأوكراني... فيديو
"مي-35" تحلق على علو منخفض لتفادي ضربات الدفاع الجوي الأوكراني... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو للمروحية المتعددة الأغراض مي-35 وهي تنفذ المهام في منطقة العمليات الخاصة. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T12:53+0000
2023-04-25T12:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأكدت الوزارة أنه تم تكليف طاقم المروحية مي-35 بمهمة تدمير مواقع المسلحين الأوكرانيين. تحلق المروحيات الهجومية متعددة الأغراض مي-35 على ارتفاع منخفض للغاية، وتكاد تلامس الأشجار والأسلاك، لكي لا تستطيع أنظمة الدفاع الجوي للعدو اكتشافها.وأضافت الوزارة أن نظام الدفاع الجوي الذي على متنها يساعدها على تجنب القصف الذي يشوش على الصاروخ في نطاقات لاسلكية مختلفة، مما يؤدي إلى تغيير مساره.وقال قائد المروحية الملقب بـ"كابان": "عندما تُظهر أجهزتنا أننا نتعرض للهجوم أو لنوع من الإشعاع، فإنك في تلك اللحظة تعتمد على قدراتك الإنسانية. تم تصميم الآلة لإمكانيات أقل، ولكنها تساعد في الابتعاد عن الخطر. إنها لم تخذلني أبدًا".تطلق المروحيات صواريخ جوية غير موجهة على الأهداف وتستدير على الفور، بمجرد خروجها من وراء الأشجار.وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنفيذ المهمة بنجاح. ضربت الصواريخ مباشرة الهدف، وبعد ذلك حلقت بسرعة نحو المطار العسكري.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"مي-35" تحلق على علو منخفض لتفادي ضربات الدفاع الجوي الأوكراني... فيديو

12:53 GMT 25.04.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمنتدى "أرميا 2020" في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - مروحية "مي - 35"
منتدى أرميا 2020 في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - مروحية مي - 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو للمروحية المتعددة الأغراض مي-35 وهي تنفذ المهام في منطقة العمليات الخاصة.
وأكدت الوزارة أنه تم تكليف طاقم المروحية مي-35 بمهمة تدمير مواقع المسلحين الأوكرانيين. تحلق المروحيات الهجومية متعددة الأغراض مي-35 على ارتفاع منخفض للغاية، وتكاد تلامس الأشجار والأسلاك، لكي لا تستطيع أنظمة الدفاع الجوي للعدو اكتشافها.
وأضافت الوزارة أن نظام الدفاع الجوي الذي على متنها يساعدها على تجنب القصف الذي يشوش على الصاروخ في نطاقات لاسلكية مختلفة، مما يؤدي إلى تغيير مساره.
وقال قائد المروحية الملقب بـ"كابان": "عندما تُظهر أجهزتنا أننا نتعرض للهجوم أو لنوع من الإشعاع، فإنك في تلك اللحظة تعتمد على قدراتك الإنسانية. تم تصميم الآلة لإمكانيات أقل، ولكنها تساعد في الابتعاد عن الخطر. إنها لم تخذلني أبدًا".
تطلق المروحيات صواريخ جوية غير موجهة على الأهداف وتستدير على الفور، بمجرد خروجها من وراء الأشجار.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنفيذ المهمة بنجاح. ضربت الصواريخ مباشرة الهدف، وبعد ذلك حلقت بسرعة نحو المطار العسكري.
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