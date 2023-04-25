https://sputnikarabic.ae/20230425/نائب-في-الكونغرس-يصف-بايدن-بأنه-أناني-وأسوأ-رئيس-في-تاريخ-الولايات-المتحدة-1076269480.html
نائب في الكونغرس يصف بايدن بأنه أناني وأسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة
نائب في الكونغرس يصف بايدن بأنه أناني وأسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة
وصفت نائبة في الكونغرس الأمريكي، مارجوري تيلور غرين، قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بخوض انتخابات الرئاسة عام 2024، بالأناني. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T12:24+0000
2023-04-25T12:24+0000
2023-04-25T12:24+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتبت تايلور غرين على "تويتر": "رئيس الدولة الحالي قد أثبت بالفعل أنه أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، ويمكن للحزب الجمهوري أن يثبت، "كم هو فاسد جو بايدن حقًا".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميًا، أنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024.وقال بايدن عبر مقطع فيديو: "أنا أترشح لإعادة انتخابي لرئاسة الولايات المتحدة".وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة بشكل عام أن معظم الديمقراطيين مستعدون لدعم بايدن، وأن معظم الجمهوريين مستعدون لدعم سلفه وخصمه السياسي الرئيسي دونالد ترامب، إذا تم ترشيح كليهما من قبل حزبيهما كمرشحين للرئاسة.وفي الوقت نفسه، وفقًا لاستطلاعات الرأي، لا يرغب معظم الأمريكيين في رؤية رئيس الدولة الحالي أو ترامب في البيت الأبيض.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
https://sputnikarabic.ae/20230425/بايدن-يعلن-رسميا-ترشحه-للانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-عام-2024-1076264591.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
نائب في الكونغرس يصف بايدن بأنه أناني وأسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة
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وصفت نائبة في الكونغرس الأمريكي، مارجوري تيلور غرين، قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بخوض انتخابات الرئاسة عام 2024، بالأناني.
وكتبت تايلور غرين على "تويتر": "رئيس الدولة الحالي قد أثبت بالفعل أنه أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، ويمكن للحزب الجمهوري أن يثبت، "كم هو فاسد جو بايدن حقًا".
وأضافت تايلور غرين: "جو بايدن البالغ من العمر 80 عامًا، الكذبة التي ظهرت للتو في مقطع الفيديو المسجل مسبقًا عن نيته الترشح لإعادة انتخابه في عام 2024، هي عار على جو بايدن، وقرار الترشح لإعادة انتخابه قرار أناني. نكشف كيف أصبح بايدن ثريًا من خلال استغلال النفوذ. لقد أثبت جو نفسه بالفعل أنه أسوأ رئيس في التاريخ، والآن علينا أن نثبت مدى فساد جو بايدن حقًا".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميًا، أنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024.
وقال بايدن عبر مقطع فيديو: "أنا أترشح لإعادة انتخابي لرئاسة الولايات المتحدة".
وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة بشكل عام أن معظم الديمقراطيين مستعدون لدعم بايدن، وأن معظم الجمهوريين مستعدون لدعم سلفه وخصمه السياسي الرئيسي دونالد ترامب، إذا تم ترشيح كليهما من قبل حزبيهما كمرشحين للرئاسة.
وفي الوقت نفسه، وفقًا لاستطلاعات الرأي، لا يرغب معظم الأمريكيين في رؤية رئيس الدولة الحالي أو ترامب في البيت الأبيض.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.