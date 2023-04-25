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https://sputnikarabic.ae/20230425/نتنفس-حرية--معرض-فني-في-غزة-ينقل-معاناة-الأسرى-الفلسطينيين-داخل-السجون-الإسرائيلية--1076261765.html
"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
شارك مئات الفلسطينيين في مدينة غزة بالمعرض الفني الذي ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الاسرائيلية، ويضم المعرض الذي يستمر حتى نهاية الشهر الحالي... 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T10:02+0000
2023-04-25T10:02+0000
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واحتوى المعرض على جزء من اللوحات الفنية أرسلها الأسرى بأنفسهم وتظهر حجم المعاناة التي يواجها الأسير داخل المعتقل.وقال محمد الحسني، عضو اللجنة التحضرية العليا للمعرض لوكالة "سبوتنيك" إن، "أهم جزء في المعرض، هو الجزء الذي يحتوي على مقتنيات الأسرى التي وصلت من داخل السجون، ومنها ما كان يكتبه الأسرى من رسائل لعائلاتهم، وكذلك لباس السجن الذي كان يرتديه الأسرى، وهناك بعض اللوحات التي جسدت معاناة الأسرى في محاولة تهريب النطف لخارج السجن، والعزل الانفرادي، وغيرها من اللوحات التعبيرية عن حال الأسرى".وأفاد بهاء الدين المدهون، وكيل وزارة الأسرى والمحررين لـ "سبوتنيك" بأن، "هذا المعرض يجسد حالة الصمود للأسرى والصبر على المعاناة اليومية داخل السجون وغرف العزل، وما يميز هذا المعرض هو مشاركة الحركة الأسيرة داخل السجن، وبهذا يرسلون رسالة واضحة بأن الاحتلال الذي يعتبرهم ارقاماً صامتة خلف الجدران مخطئ، بل هم أحرار بإرادتهم ويحيون من هم خارج السجن".ويتضمن المعرض المستمر لعدة أيام فعاليات متنوعة، بالإضافة الى معرض الكتاب وزوايا فنية وتراثية تشمل مقتنيات الأسرى، ومنتجات صنعت بأيديهم، وإنتاجات مصورة إبداعية إلى جانب الندوات الإلكترونية.
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أخبار فلسطين اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, ثقافة
أخبار فلسطين اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, ثقافة

"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية

10:02 GMT 25.04.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
نتنفس حرية معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
شارك مئات الفلسطينيين في مدينة غزة بالمعرض الفني الذي ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الاسرائيلية، ويضم المعرض الذي يستمر حتى نهاية الشهر الحالي ويأتي تحت اسم "نتنفس حرية" زوايا وأقساما متنوعة تشرح تفاصيل الحياة اليومية للأسرى داخل السجن.
واحتوى المعرض على جزء من اللوحات الفنية أرسلها الأسرى بأنفسهم وتظهر حجم المعاناة التي يواجها الأسير داخل المعتقل.
وقال محمد الحسني، عضو اللجنة التحضرية العليا للمعرض لوكالة "سبوتنيك" إن، "أهم جزء في المعرض، هو الجزء الذي يحتوي على مقتنيات الأسرى التي وصلت من داخل السجون، ومنها ما كان يكتبه الأسرى من رسائل لعائلاتهم، وكذلك لباس السجن الذي كان يرتديه الأسرى، وهناك بعض اللوحات التي جسدت معاناة الأسرى في محاولة تهريب النطف لخارج السجن، والعزل الانفرادي، وغيرها من اللوحات التعبيرية عن حال الأسرى".
© Sputnik . Ajwad Jradat"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
نتنفس حرية معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
© Sputnik . Ajwad Jradat

واحتوى المعرض على زاوية سرية مصورة تتحدث عن تفاصيل حياة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، ومن خلال مقطع فيديو مصور سُرب من داخل السجون، وقد سمح لرواد المعرض بالمشاهدة، ومنع التصوير حرصاً على سلامة الأسرى.

© Sputnik . Ajwad Jradat"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
نتنفس حرية معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأفاد بهاء الدين المدهون، وكيل وزارة الأسرى والمحررين لـ "سبوتنيك" بأن، "هذا المعرض يجسد حالة الصمود للأسرى والصبر على المعاناة اليومية داخل السجون وغرف العزل، وما يميز هذا المعرض هو مشاركة الحركة الأسيرة داخل السجن، وبهذا يرسلون رسالة واضحة بأن الاحتلال الذي يعتبرهم ارقاماً صامتة خلف الجدران مخطئ، بل هم أحرار بإرادتهم ويحيون من هم خارج السجن".
© Sputnik . Ajwad Jradat"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
نتنفس حرية معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
© Sputnik . Ajwad Jradat

وأضاف حسن قنيطة، مدير عام ادارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية: "المعرض يستعرض شهداء الحركة الاسيرة وشهداء الإهمال الطبي، وكيفية الحياة داخل السجون، وهذا يؤكد أن الأسرى هم عصب القضية الفلسطينية، وعلينا دور مهم في إبراز قضية الأسرى ببعدها الوطني".

© Sputnik . Ajwad Jradat"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
نتنفس حرية معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
1/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
© Sputnik . Ajwad Jradat"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
نتنفس حرية معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
2/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
© Sputnik . Ajwad Jradat"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
نتنفس حرية معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
3/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
© Sputnik . Ajwad Jradat"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
نتنفس حرية معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
4/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
© Sputnik . Ajwad Jradat"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
نتنفس حرية معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
5/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
© Sputnik . Ajwad Jradat"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
نتنفس حرية معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
6/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
© Sputnik . Ajwad Jradat"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
نتنفس حرية معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
7/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
© Sputnik . Ajwad Jradat"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
نتنفس حرية معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
8/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
© Sputnik . Ajwad Jradat"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
نتنفس حرية معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
9/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
© Sputnik . Ajwad Jradat"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
نتنفس حرية معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
10/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
© Sputnik . Ajwad Jradat"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
نتنفس حرية معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
11/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
1/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
2/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
3/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
4/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
5/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
6/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
7/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
8/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
9/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
10/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
11/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
"نتنفس حرية " معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
ويتضمن المعرض المستمر لعدة أيام فعاليات متنوعة، بالإضافة الى معرض الكتاب وزوايا فنية وتراثية تشمل مقتنيات الأسرى، ومنتجات صنعت بأيديهم، وإنتاجات مصورة إبداعية إلى جانب الندوات الإلكترونية.
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