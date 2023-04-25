https://sputnikarabic.ae/20230425/هجوم-صاروخي-يستهدف-محيط-أبرز-قاعدة-نفطية-أمريكية-شرقي-سوريا-1076260608.html
هجوم صاروخي يستهدف محيط أبرز "قاعدة نفطية" أمريكية شرقي سوريا
هجوم صاروخي يستهدف محيط أبرز "قاعدة نفطية" أمريكية شرقي سوريا
نفذ مجهولون هجوما مسلحا على أحد الحواجز العسكرية المكلفة بحماية الطريق الرئيسي المؤدي إلى أبرز القواعد الأمريكية في أكبر حقول النفط شرقي سوريا. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T09:42+0000
2023-04-25T09:42+0000
2023-04-25T09:42+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، أن هجوما بأسلحة متنوعة استهدف، صباح اليوم، حاجزا لمسلحين موالين لقوات الاحتلال الأمريكي المولج حماية الطريق الرئيسي لمدخل حقل العمر النفطي، في ريف المحافظة الشمالي الشرقي.وكشفت المصادر أن الهجوم أسفر عن إصابة اثنين من مسلحي الحاجز، وقد تم إسعافهما إلى أحد المستشفيات في بلدة الشحيل.ومساء أمس، قام الجيش الأمريكي بتدريبات بالذخيرة الحية ضمن قاعدة حقل "العمر" النفطي، أكبر القواعد العسكرية للقوات الأمريكية في المنطقة، وسمعت أصوات الانفجارات من داخلها حتى ساعة متأخرة، وذلك في سياق تعزيز قدرة القوات الأمريكية على مواجهة الهجمات ضدها.وتعد قرية الشحيل الممر الرئيسي من وإلى حقل العمر النفطي الذي يعد أحد أكبر حقول النفط في سوريا.وبداية الشهر الحالي، أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي قافلة كبيرة تضمنت معدات عسكرية وأجهزة مراقبة وأسلحة متنوعة إلى قاعدتيها اللتين تتخذهما في الحقلين المتجاورين، "كونيكو للغاز الطبيعي"، و"العمر" النفطي.
https://sputnikarabic.ae/20230424/مقتل-3-أطفال-سوريين-بانفجار-لغم-من-مخلفات-قاعدة-للجيش-الأمريكي-شمال-الحسكة-1076245394.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
هجوم صاروخي يستهدف محيط أبرز "قاعدة نفطية" أمريكية شرقي سوريا
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نفذ مجهولون هجوما مسلحا على أحد الحواجز العسكرية المكلفة بحماية الطريق الرئيسي المؤدي إلى أبرز القواعد الأمريكية في أكبر حقول النفط شرقي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، أن هجوما بأسلحة متنوعة استهدف، صباح اليوم، حاجزا لمسلحين موالين لقوات الاحتلال الأمريكي المولج حماية الطريق الرئيسي لمدخل حقل العمر النفطي، في ريف المحافظة الشمالي الشرقي.
وأكدت مصادر محلية لـ "سبوتنيك"، أن مجهولين نفذوا هجوما مسلحا، صباح اليوم، بقذائف "آر بي جي" والأسلحة الرشاشة على أحد الحواجز العسكرية التابعة لمسلحي قوات "قسد" الموالين للجيش الأمريكي في بلدة "الشحيل" في ريف دير الزور الشرقي.
وكشفت المصادر أن الهجوم أسفر عن إصابة اثنين من مسلحي الحاجز، وقد تم إسعافهما إلى أحد المستشفيات في بلدة الشحيل.
وأردفت المصادر: "فور الهجوم، قام الطيران الحربي الأمريكي بالتحليق في أجواء البلدة، فيما أطبق تنظيم "قسد" الطوق على البلدة وسط استنفار كبير لمسلحيه بحثا عن الفاعلين الذين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".
ومساء أمس، قام الجيش الأمريكي بتدريبات بالذخيرة الحية ضمن قاعدة حقل "العمر" النفطي، أكبر القواعد العسكرية للقوات الأمريكية في المنطقة، وسمعت أصوات الانفجارات من داخلها حتى ساعة متأخرة، وذلك في سياق تعزيز قدرة القوات الأمريكية على مواجهة الهجمات ضدها.
وتعد قرية الشحيل الممر الرئيسي من وإلى حقل العمر النفطي الذي يعد أحد أكبر حقول النفط في سوريا.
وبداية الشهر الحالي، أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي قافلة كبيرة تضمنت معدات عسكرية وأجهزة مراقبة وأسلحة متنوعة إلى قاعدتيها اللتين تتخذهما في الحقلين المتجاورين، "كونيكو للغاز الطبيعي"، و"العمر" النفطي.