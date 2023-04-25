https://sputnikarabic.ae/20230425/واشنطن-نسعى-مع-شركائنا-لتشكيل-لجنة-للإشراف-على-مفاوضات-بشأن-السودان-1076282318.html
واشنطن: نسعى مع شركائنا لتشكيل لجنة للإشراف على مفاوضات بشأن السودان
واشنطن: نسعى مع شركائنا لتشكيل لجنة للإشراف على مفاوضات بشأن السودان
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن تواصل الضغط لتمديد وقف إطلاق النار في السودان. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T19:10+0000
2023-04-25T19:10+0000
2023-04-25T19:10+0000
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وقال نائب المتحدث باسم الوزارة فيدانت باتل خلال مؤتمر صحفي، إن جهود واشنطن تشمل أيضا التنسيق مع شركاء إقليميين ودوليين للمساعدة في تشكيل لجنة للإشراف على مفاوضات.وأشار باتيل إلى أن واشنطن تضغط على طرفي الصراع في السودان من أجل الالتزام بوقف إطلاق النار للوصول إلى المسار السياسي وتشكيل حكومة بقيادة مدنية.وتابع "ندعو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للالتزام بالهدنة وتحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار".ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية برا وبحرا وجوا.وتأتي هذه التطورات في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 11، دون أي بوادر لحل قريب.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/نيسان بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل 460 شخصا وإصابة 4630 آخرين، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230425/أهم-4-أسئلة-فرضها-الصراع-الدائر-في-السودان-1076278760.html
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم, العالم العربي, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم, العالم العربي, الأخبار
واشنطن: نسعى مع شركائنا لتشكيل لجنة للإشراف على مفاوضات بشأن السودان
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن تواصل الضغط لتمديد وقف إطلاق النار في السودان.
وقال نائب المتحدث باسم الوزارة فيدانت باتل خلال مؤتمر صحفي، إن جهود واشنطن
تشمل أيضا التنسيق مع شركاء إقليميين ودوليين للمساعدة في تشكيل لجنة للإشراف على مفاوضات.
وأشار باتيل إلى أن واشنطن تضغط على طرفي الصراع في السودان
من أجل الالتزام بوقف إطلاق النار للوصول إلى المسار السياسي وتشكيل حكومة بقيادة مدنية.
وتابع "ندعو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للالتزام بالهدنة وتحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار".
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية برا وبحرا وجوا.
وتأتي هذه التطورات في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 11، دون أي بوادر لحل قريب.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/نيسان بين الجيش وقوات الدعم السريع
بمقتل 460 شخصا وإصابة 4630 آخرين، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.