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https://sputnikarabic.ae/20230425/وزير-الخارجية-الإيراني-يزور-بيروت-غدا-1076262189.html
وزير الخارجية الإيراني يزور بيروت غدا
وزير الخارجية الإيراني يزور بيروت غدا
قالت تقارير إعلامية لبنانية إن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، سوف يزور العاصمة بيروت غدا. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T09:59+0000
2023-04-25T09:59+0000
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ووفقا لموقع "النشرة"، يصل عبد اللهيان إلى بيروت غداً في زيارة رسمية لمدة يومين يجري خلالها مباحثات مع مسؤولين لبنانيين.وأوضح أن الوزير الإيراني سوف يلتقي الخميس بكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب.وكانت آخر زيارة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى لبنان، في يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث التقى خلال زيارته وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، وأكد خلال اللقاء أن بلاده لا تتدخل "بحال من الأحوال في شؤون لبنان وندعم ونرحب بتلاقي وتحاور كل التيارات السياسية لحل مسألة الشغور الرئاسي ونحن على ثقة تامة أن التيارات السياسية لديها الوعي السياسي والتجربة لتجد مخرجا للفراغ".طالع أيضا: بعد لقائه وزير خارجية إيران... وزير دفاع لبنان يعلن عن أمر "مريح جدا"
https://sputnikarabic.ae/20230113/وزير-الخارجية-الإيراني-لا-نتدخل-في-شؤون-لبنان-وإيران-ملتزمة-باتفاق-تزويد-لبنان-بالفيول-1072234516.html
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أخبار إيران, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار إيران, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

وزير الخارجية الإيراني يزور بيروت غدا

09:59 GMT 25.04.2023
© Sputnik . Abedal Kader Albaiمؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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قالت تقارير إعلامية لبنانية إن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، سوف يزور العاصمة بيروت غدا.
ووفقا لموقع "النشرة"، يصل عبد اللهيان إلى بيروت غداً في زيارة رسمية لمدة يومين يجري خلالها مباحثات مع مسؤولين لبنانيين.
مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في لبنان، 13 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
وزير الخارجية الإيراني: لا نتدخل في شؤون لبنان وإيران ملتزمة باتفاق تزويد لبنان بالفيول
13 يناير, 12:02 GMT
وأوضح أن الوزير الإيراني سوف يلتقي الخميس بكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب.
وكانت آخر زيارة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى لبنان، في يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث التقى خلال زيارته وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، وأكد خلال اللقاء أن بلاده لا تتدخل "بحال من الأحوال في شؤون لبنان وندعم ونرحب بتلاقي وتحاور كل التيارات السياسية لحل مسألة الشغور الرئاسي ونحن على ثقة تامة أن التيارات السياسية لديها الوعي السياسي والتجربة لتجد مخرجا للفراغ".
طالع أيضا: بعد لقائه وزير خارجية إيران... وزير دفاع لبنان يعلن عن أمر "مريح جدا"
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