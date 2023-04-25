https://sputnikarabic.ae/20230425/وزير-الخارجية-الإيراني-يزور-بيروت-غدا-1076262189.html
وزير الخارجية الإيراني يزور بيروت غدا
وزير الخارجية الإيراني يزور بيروت غدا
قالت تقارير إعلامية لبنانية إن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، سوف يزور العاصمة بيروت غدا. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T09:59+0000
2023-04-25T09:59+0000
2023-04-25T09:59+0000
أخبار إيران
أخبار لبنان
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/07/1050363500_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d35d63249c6c50ac8726e06d13c87558.jpg
ووفقا لموقع "النشرة"، يصل عبد اللهيان إلى بيروت غداً في زيارة رسمية لمدة يومين يجري خلالها مباحثات مع مسؤولين لبنانيين.وأوضح أن الوزير الإيراني سوف يلتقي الخميس بكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب.وكانت آخر زيارة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى لبنان، في يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث التقى خلال زيارته وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، وأكد خلال اللقاء أن بلاده لا تتدخل "بحال من الأحوال في شؤون لبنان وندعم ونرحب بتلاقي وتحاور كل التيارات السياسية لحل مسألة الشغور الرئاسي ونحن على ثقة تامة أن التيارات السياسية لديها الوعي السياسي والتجربة لتجد مخرجا للفراغ".طالع أيضا: بعد لقائه وزير خارجية إيران... وزير دفاع لبنان يعلن عن أمر "مريح جدا"
https://sputnikarabic.ae/20230113/وزير-الخارجية-الإيراني-لا-نتدخل-في-شؤون-لبنان-وإيران-ملتزمة-باتفاق-تزويد-لبنان-بالفيول-1072234516.html
أخبار إيران
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/07/1050363500_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dc5b7beba61771be068013d03c42775c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار إيران, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
وزير الخارجية الإيراني يزور بيروت غدا
تابعنا عبر
قالت تقارير إعلامية لبنانية إن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، سوف يزور العاصمة بيروت غدا.