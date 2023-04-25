https://sputnikarabic.ae/20230425/وزير-المالية-اللبناني-يعقد-اجتماعا-مع-مسؤولة-أممية-لـ-منع-الانهيار-المالي-في-البلاد-1076272665.html
وزير المالية اللبناني يعقد اجتماعا مع مسؤولة أممية لـ "منع الانهيار المالي" في البلاد
وزير المالية اللبناني يعقد اجتماعا مع مسؤولة أممية لـ "منع الانهيار المالي" في البلاد
أكدت وزارة المالية اللبنانية أن الوزير يوسف الخليل عقد اليوم اجتماعا مع مسؤولة أممية لمنع انهيار النظام المالي في لبنان. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T13:50+0000
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ووفق بيان أصدره المكتب الإعلامي لوزارة المالية اللبنانية، فإن الاجتماع جاء "استكمالًا للخطوات المرتبطة باللقاء الذي عقده وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مع الجهات الدولية المانحة لإعادة تفعيل قدرات الإدارة العامة".وقال البيان الذي نشره موقع النشرة، إن اللقاء عقده الخليل مع مسؤولة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في لبنان، ميلاني هاونشتاين".وأوضح أن اللقاء تضمنا عرضا مفصلا "للعمل المشترك المقرر المباشرة به بهدف السعي قدمًا في إستعادة الإنتظام في عمل المالية العامة من خلال تنفيذ تدابير عاجلة لمنع الإنهيار وإرساء أسس نظام فعال لجهة تطوير الأداء ولتهيئة البنى التحتية المعلوماتية التي تعزز الإيرادات والمساءلة والشفافية".ويعاني لبنان من شغور المنصب الرئاسي منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، حيث فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس خلفا لعون بالرغم من انعقاده 11 جلسة لهذا الغرض.طالع أيضا: لبنان...ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية إثر تداعيات رفع الدولار الجمركي مجددا
https://sputnikarabic.ae/20230225/تعليق-إضراب-المصارف-هل-يحد-من-الأزمة-المالية-في-لبنان؟-1074000864.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار لبنان, منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار لبنان, منظمة الأمم المتحدة
وزير المالية اللبناني يعقد اجتماعا مع مسؤولة أممية لـ "منع الانهيار المالي" في البلاد
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أكدت وزارة المالية اللبنانية أن الوزير يوسف الخليل عقد اليوم اجتماعا مع مسؤولة أممية لمنع انهيار النظام المالي في لبنان.
ووفق بيان
أصدره المكتب الإعلامي لوزارة المالية اللبنانية، فإن الاجتماع جاء "استكمالًا للخطوات المرتبطة باللقاء الذي عقده وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مع الجهات الدولية المانحة لإعادة تفعيل قدرات الإدارة العامة".
وقال البيان الذي نشره موقع النشرة، إن اللقاء عقده الخليل مع
مسؤولة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في لبنان، ميلاني هاونشتاين".
وأوضح أن اللقاء تضمنا عرضا مفصلا "للعمل المشترك المقرر المباشرة به بهدف السعي قدمًا في إستعادة الإنتظام في عمل المالية العامة من خلال تنفيذ تدابير عاجلة لمنع الإنهيار وإرساء أسس نظام فعال لجهة تطوير الأداء ولتهيئة البنى التحتية المعلوماتية التي تعزز الإيرادات والمساءلة والشفافية".
ويشهد لبنان أزمات اقتصادية متنوعة، نتجت عن انهيار سعر العملة الوطنية، "الليرة"، وهو ما انعكس على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين من الدولة.
ويعاني لبنان من شغور المنصب الرئاسي منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، حيث فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس خلفا لعون بالرغم من انعقاده 11 جلسة لهذا الغرض.