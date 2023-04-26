https://sputnikarabic.ae/20230426/أسطول-المحيط-الهادئ-الروسي-يتدرب-على-تنفيذ-إنزال-على-سواحل-إقليم-بريمورسكي-1076303340.html
أسطول المحيط الهادئ الروسي يتدرب على تنفيذ إنزال على سواحل إقليم بريمورسكي
أسطول المحيط الهادئ الروسي يتدرب على تنفيذ إنزال على سواحل إقليم بريمورسكي
أعلنت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الشرقية الروسية، اليوم الأربعاء، أن سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي أجرت تدريبات على هبوط برمائي على الساحل في إقليم... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T10:11+0000
2023-04-26T10:11+0000
2023-04-26T10:11+0000
روسيا
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وذكرت الخدمة الصحفية في بيان: "إن المفرزة البرمائية لأسطول المحيط الهادئ، خلال تمرين تكتيكي تجريبي في منطقة كيب كليرك في إقليم بريمورسكي، قامت بمهام هبوط هجوم برمائي على ساحل غير مجهز".ولأول مرة بعد منح اللقب الفخري لبطل روسيا، شاركت سفينة الإنزال "أندريه إيفانوف" في التمرين.وذكر البيان أنه بعد الانتقال إلى منطقة الإنزال، أجرت أطقم "بي دي كي" تدريبات قتالية مشتركة لتدمير مواقع إطلاق النار الساحلية لعدو وهمي من المدفعية البحرية.وتابع البيان: "لتغطية إنزال خبراء المتفجرات ومجموعات المارينز من زوارق الإنزال، وضعت قوات كاسحة الألغام حاجزًا كثيفًا من الدخان".وختم البيان بأن الحلقة الأخيرة من التمرين التكتيكي هي إنزال هجمات برمائية بطريقة "طافية" على ناقلات جند مدرعة من طراز "بي تي أر- 80" من سفن إنزال كبيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230424/أسطول-البحر-الأسود-الروسي-يصد-هجوما-بطائرة-مسيرة-على-سيفاستوبول-1076209630.html
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روسيا
أسطول المحيط الهادئ الروسي يتدرب على تنفيذ إنزال على سواحل إقليم بريمورسكي
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أعلنت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الشرقية الروسية، اليوم الأربعاء، أن سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي أجرت تدريبات على هبوط برمائي على الساحل في إقليم بريمورسكي.
وذكرت الخدمة الصحفية في بيان: "إن المفرزة البرمائية لأسطول المحيط الهادئ، خلال تمرين تكتيكي تجريبي في منطقة كيب كليرك في إقليم بريمورسكي، قامت بمهام هبوط هجوم برمائي على ساحل غير مجهز".
وأوضح البيان أن التمرين شمل مجموعة إنزال بحرية مؤلفة من سفن إنزال كبيرة "الأدميرال نيفلسكوي" و"بيريسفيت" و"نيكولاي فيلكوف"، بالإضافة إلى مجموعة هبوط للقوارب تتألف من زوارق الإنزال "أندري إيفانوف" و"إيفان كارتسوف" و"دي-57" و"دي-70" و"دي-702".
ولأول مرة بعد منح اللقب الفخري لبطل روسيا، شاركت سفينة الإنزال "أندريه إيفانوف" في التمرين.
وذكر البيان أنه بعد الانتقال إلى منطقة الإنزال، أجرت أطقم "بي دي كي" تدريبات قتالية مشتركة لتدمير مواقع إطلاق النار الساحلية لعدو وهمي من المدفعية البحرية.
وأشار البيان إلى أنه في الحلقة التالية، ضمنت كاسحات الألغام الأساسية لأسطول المحيط الهادئ "بت- 232" و "بت- 100" مرافقة سفن الإنزال والقوارب خلف شباك الجر إلى نقطة الإنزال، وعند الاقتراب من الساحل، دمرت أطقم المدفعية من كاسحات الألغام نماذج من الألغام البحرية العائمة.
وتابع البيان: "لتغطية إنزال خبراء المتفجرات ومجموعات المارينز من زوارق الإنزال، وضعت قوات كاسحة الألغام حاجزًا كثيفًا من الدخان".
وختم البيان بأن الحلقة الأخيرة من التمرين التكتيكي هي إنزال هجمات برمائية بطريقة "طافية" على ناقلات جند مدرعة من طراز "بي تي أر- 80" من سفن إنزال كبيرة.