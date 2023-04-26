https://sputnikarabic.ae/20230426/ألمانيا-تعلن-انتهاء-عمليات-الإجلاء-من-السودان-1076295592.html
ألمانيا تعلن انتهاء عمليات الإجلاء من السودان
ألمانيا تعلن انتهاء عمليات الإجلاء من السودان
أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الأربعاء، انتهاء عمليات الإجلاء في السودان، بعد إسهامها في إجلاء أكثر من 700 شخص. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T08:01+0000
2023-04-26T08:01+0000
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وذكرت الدفاع الألمانية في بيان: "انتهت رحلات الإجلاء من السودان. وصلت الليلة الماضية الطائرة "إيه 400إم" التابعة لوزارة الدفاع وعلى متنها 78 شخصًا إلى الأردن".وأضافت: "أصبح إجمالي عدد من تم إجلاؤهم من السودان أكثر من 700 فرد بينهم 200 مواطن ألماني".يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 12، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/نيسان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية، عن مقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 3700 آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, العالم, الأخبار
أخبار ألمانيا, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, العالم, الأخبار
ألمانيا تعلن انتهاء عمليات الإجلاء من السودان
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أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الأربعاء، انتهاء عمليات الإجلاء في السودان، بعد إسهامها في إجلاء أكثر من 700 شخص.
وذكرت الدفاع الألمانية في بيان: "انتهت رحلات الإجلاء من السودان. وصلت الليلة الماضية الطائرة "إيه 400إم" التابعة لوزارة الدفاع وعلى متنها 78 شخصًا إلى الأردن".
وأضافت: "أصبح إجمالي عدد من تم إجلاؤهم من السودان أكثر من 700 فرد بينهم 200 مواطن ألماني".
يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان
يومه الـ 12، دون أي بوادر لحل قريب.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/نيسان، بين الجيش وقوات الدعم السريع
، وفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية، عن مقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 3700 آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.